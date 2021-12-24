Торт "Чародейка" – рецепт бисквитного торта, которому почти 50 лет

"Чародейка" продавалась в магазинах, это не рукотворный десерт советских хозяек, как было с хитом 1990-ых – "Творожным домиком".
Она появилась в магазинах примерно в 1973 году и считалась тортом длительного хранения.
Торт "Чародейка" / Фото: instagram.com/svetlakosya_/
Что это значит, сложно сказать. Есть предположение, что он мог простоять в холодильнике больше двух-трех суток.
Стоила "Чародейка" немного, поэтому и была очень популярной.
Со временем это стало торжественной, но уже домашней выпечкой. И если достойно украсить торт, то можно смело ставить на праздничный стол.
В торте от svetlakosya крем готовится на сливочном масле без сливок. Их можно добавить за счет сокращения масла. Но тогда крем будет не таким стабильным.
Торт "Чародейка"
Ингредиенты для бисквита:
- 4 яйца;
- щепотка соли;
- по 120 г сахара, муки.
Для крема:
- 300 мл молоко;
- 100 г сахар;
- 30 г кукурузный крахмал или мука;
- 1 яйцо C1;
- 150 г сливочное масло сливочное 82,5%.
Для пропитки:
- 2 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. воды.
Для глазури:
- 100 г темного шоколада;
- 60 г сливочного масла.
Как приготовить:
- Яйца взбить с солью и сахаром до пышной белой пены, добавить муку и перемешать лопаткой до объединения. Перелить в форму и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке (режим верх-низ без конвекции) примерно 30 минут или до сухой шпажки.
- Для крема яйцо, крахмал и часть сахара перемешать до однородности. Если не получилось однородной массы, можно добавить немного холодного молока из общей массы.
- Молоко и остальной сахар соединить в сотейнике и поставить на медленный огонь. Постепенно, помешивая, добавлять яичную смесь. Варить до загустения.
- Готовую заварную основу переложить в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре.
- Ввести частями сливочное масло комнатной температуры, взбивая массу миксером.
- Для пропитки сахар и воду соединить и подогреть до полного растворения сахара.
- Корж разрезать на две части, пропитать сиропом, смазать кремом и отправить в холодильник.
- На водяной бане шоколад растопить со сливочным маслом и покрыть торт. Отправить в холодильник до застывания глазури.