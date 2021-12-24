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Торт "Чародейка" – рецепт бисквитного торта, которому почти 50 лет

Ирина Маслова
24 декабря, 10:24
Несмотря на всю свою красоту, "Чародейка" очень проста в исполнении. Бисквит режется пополам и промазывается сливочным заварным кремом. Для украшения нужна шоколадная глазурь

"Чародейка" продавалась в магазинах, это не рукотворный десерт советских хозяек, как было с хитом 1990-ых – "Творожным домиком".

Она появилась в магазинах примерно в 1973 году и считалась тортом длительного хранения.

Торт "Чародейка" / Фото: instagram.com/svetlakosya_/

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Что это значит, сложно сказать. Есть предположение, что он мог простоять в холодильнике больше двух-трех суток.

Стоила "Чародейка" немного, поэтому и была очень популярной.

Со временем это стало торжественной, но уже домашней выпечкой. И если достойно украсить торт, то можно смело ставить на праздничный стол.

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В торте от svetlakosya крем готовится на сливочном масле без сливок. Их можно добавить за счет сокращения масла. Но тогда крем будет не таким стабильным.

Торт "Чародейка"

Ингредиенты для бисквита:

  • 4 яйца;
  • щепотка соли;
  • по 120 г сахара, муки.

Для крема:

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  • 300 мл молоко;
  • 100 г сахар;
  • 30 г кукурузный крахмал или мука;
  • 1 яйцо C1;
  • 150 г сливочное масло сливочное 82,5%.

Для пропитки:

  • 2 ст. л. сахара;
  • 4 ст. л. воды.

Для глазури:

  • 100 г темного шоколада;
  • 60 г сливочного масла.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с солью и сахаром до пышной белой пены, добавить муку и перемешать лопаткой до объединения. Перелить в форму и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке (режим верх-низ без конвекции) примерно 30 минут или до сухой шпажки.
  2. Для крема яйцо, крахмал и часть сахара перемешать до однородности. Если не получилось однородной массы, можно добавить немного холодного молока из общей массы.
  3. Молоко и остальной сахар соединить в сотейнике и поставить на медленный огонь. Постепенно, помешивая, добавлять яичную смесь. Варить до загустения.
  4. Готовую заварную основу переложить в миску, накрыть пленкой в контакт и оставить при комнатной температуре.
  5. Ввести частями сливочное масло комнатной температуры, взбивая массу миксером.
  6. Для пропитки сахар и воду соединить и подогреть до полного растворения сахара.
  7. Корж разрезать на две части, пропитать сиропом, смазать кремом и отправить в холодильник.
  8. На водяной бане шоколад растопить со сливочным маслом и покрыть торт. Отправить в холодильник до застывания глазури.