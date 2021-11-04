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Трехслойная закуска из сала – нужны чеснок, укроп и немного паприки

Ирина Маслова
4 ноября, 13:00
Для этой закуски необязательно хорошее сало с прослойкой, подойдет самое недорогое. Его нужно пропустить через мясорубку, к каждой части добавить чеснок, паприку, укроп и потом соединить

Во-первых, это красиво: белоснежное ароматное сало с чесноком, затем слой с укропом и с паприкой. Во-вторых, все перечисленное считают идеальным среди всего, что улучшает вкус сала.

Готовится закуска быстро, рецепт от канала "Вкусно и просто" рассчитан на 1 килограмм соленого продукта. Понятно, что пропорции можно менять.

Трехслойная закуска из сала / Фото: Вкусно и полезно

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Так что если вы привыкли готовить сало в пакете со специями, то пора расширять горизонты.

Трехслойное сало – рецепт

Ингредиенты:

  • Соленое сало – 1 кг
  • Свежий укроп – 30 г
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Молотая паприка – 1 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Сало пропустить через мясорубку, разделить на три равные части.
  2. В одну часть добавить пропущенный через пресс чеснок, в другую – укроп, в третью – паприку. Каждую часть тщательно перемешать.
  3. Застелить пищевой пленкой контейнер и выложить поочередно каждый слой сала, хорошо утрамбовывая.
  4. Затянуть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.