Турецкий омлет менемен – простой рецепт для яично-овощного начала дня

Бывают омлеты с мясными продуктами, как датский, его готовят с беконом, а бывают овощными, как главная яичница Турции – менемен.
Говорят, что этот рецепт в город Менемен привезли киприоты. И поэтому можно объяснить большое количество овощей – помидоров и болгарского перца – в блюде.
Яичница менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/
Здесь пропорции такие: один помидор и перец на два яйца. Сами яйца можно просто вбить в сковороду, а можно слегка взбить со специями.
Традиционно менемен съедается с помощью слегка поджаренного хлеба вместо вилки. Подавайте вместе с айраном или натуральным йогуртом со свежей зеленью.
Рецепт с сайта Foodies.academy.
Турецкий менемен
Ингредиенты:
- помидор, болгарский перец – по 2 шт.;
- лук мелко нарезанный – 1 шт.;
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- яйца – 5-6 шт.;
- орегано, хлопья перца чили – по вкусу;
- соль, перец, паприка – по вкусу;
- кумин – 1/2 ч. л.;
- петрушка, натуральный йогурт для подачи – по вкусу.
Попробуйте на завтрак фриттату, она тоже готовится с болгарским перцем.
Как приготовить менемен:
- Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить лук и перец и обжарить 5 минут, периодически помешивая.
- Добавить нарезанные кубиками по 1 см помидоры, перемешать, добавить специи и накрыть крышкой. Тушить 5 минут на среднем огне.
- Разбить яйца поверх томатной смеси. Дайте яйцам готовиться около 1 минуты. Затем с помощью ложки разбейте желтки и вмешайте яйца в томатную смесь. Продолжать готовить, пока яйца не схватятся.
- Посыпать измельченной петрушкой.
Здесь смотрите, как готовят менемен в Турции.