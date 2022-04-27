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Творожно-сырные лепешки с огромным количеством зелени – рецепт к завтраку

Ирина Маслова
27 апреля, 07:02
В рецепте есть чеснок, его использовать не обязательно. Зелень может быть разная, но чем больше ее будет, тем лучше

Лепешки – это удобно, тем более когда нужно приготовить быстрый и простой завтрак. В Марокко их жарят на манке с овощами, для этих нужен творог и твердый сыр.

Лепешки запекаются не дольше 25 минут. Количество ингредиентов от фудблогера oxana.spain рассчитан на три лепешки.

Лепешки с сыром на завтрак / Фото: instagram.com/kuxnya_prav_pit

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Не делайте их слишком тонкими, лучше – до одного сантиметра. Так лепешки буду сочными.

Творожно-сырные лепешки на завтрак

Творожно-сырные лепешки на завтрак / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Ингредиенты:

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  • 250 г творога;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • зелень;
  • щепотка соли.

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Как приготовить:

  1. Сыр натереть на мелкой терке. Порезать зелень и чеснок.
  2. Яйцо, творог, сыр и соль перемешать. Добавить зелень, чеснок и муку. Хорошо перемешать.
  3. Сформировать лепешки в форме блина толщиной до одного см. Получаются 2-3 штуки, в зависимости от размера.
  4. Выложить на застеленный противень, выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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