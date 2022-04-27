Творожно-сырные лепешки с огромным количеством зелени – рецепт к завтраку

Лепешки – это удобно, тем более когда нужно приготовить быстрый и простой завтрак. В Марокко их жарят на манке с овощами, для этих нужен творог и твердый сыр.
Лепешки запекаются не дольше 25 минут. Количество ингредиентов от фудблогера oxana.spain рассчитан на три лепешки.
Лепешки с сыром на завтрак / Фото: instagram.com/kuxnya_prav_pit
Не делайте их слишком тонкими, лучше – до одного сантиметра. Так лепешки буду сочными.
Творожно-сырные лепешки на завтрак
Творожно-сырные лепешки на завтрак / Фото: instagram.com/oxana.spain/
Ингредиенты:
- 250 г творога;
- 100 г твердого сыра;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. муки;
- 1 зубчик чеснока;
- зелень;
- щепотка соли.
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Как приготовить:
- Сыр натереть на мелкой терке. Порезать зелень и чеснок.
- Яйцо, творог, сыр и соль перемешать. Добавить зелень, чеснок и муку. Хорошо перемешать.
- Сформировать лепешки в форме блина толщиной до одного см. Получаются 2-3 штуки, в зависимости от размера.
- Выложить на застеленный противень, выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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