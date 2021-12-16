Творожные кексы с шоколадом: вместо муки – манка

Кексы – классная выпечка. В том смысле, что они незатратные по времени и приготовить их можно даже из слегка испорченного йогурта. Речь идет о воздушном кексе-облаке.

Эти же замешиваются на твороге, манке и сливочном масле. Последнее нужно слегка растопить.

Творожные кексы с шоколадом / Фото: instagram.com/elya_foodpro

Реклама

Фудблогер elya_foodpro советует выделить 15 минут для набухания манки после того, как она соединится с другими ингредиентами.

Творожные кексы с шоколадом

Ингредиенты:

творог – 400 г;

яйца – 4 шт.;

манная крупа – 90 г;

сливочное масло – 40 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сахар или подсластитель – по вкусу;

темный шоколад.

Как приготовить:⠀

Реклама