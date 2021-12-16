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Творожные кексы с шоколадом: вместо муки – манка

Ирина Маслова
16 декабря, 07:01
Шоколад может быть темным или молочным. Если возьмете последний, то сахара нужно меньше. Выпекаются кексы в силиконовых формочках в течение 30 минут

Кексы – классная выпечка. В том смысле, что они незатратные по времени и приготовить их можно даже из слегка испорченного йогурта. Речь идет о воздушном кексе-облаке.

Эти же замешиваются на твороге, манке и сливочном масле. Последнее нужно слегка растопить.

Творожные кексы с шоколадом / Фото: instagram.com/elya_foodpro

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Фудблогер elya_foodpro советует выделить 15 минут для набухания манки после того, как она соединится с другими ингредиентами.

Творожные кексы с шоколадом

Ингредиенты:

  • творог – 400 г;
  • яйца – 4 шт.;
  • манная крупа – 90 г;
  • сливочное масло – 40 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • сахар или подсластитель – по вкусу;
  • темный шоколад.

Как приготовить:⠀

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  1. К яйцам добавить манную крупу, растопленное сливочное масло, разрыхлитель и подсластитель. Оставить на 15-20 минут для набухания манки.
  2. Добавить творог и хорошо перемешать. Разложить по силиконовым формочкам, в центр выложить по кусочку шоколада.
  3. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 35-45 минут.