Творожные кексы с шоколадом: вместо муки – манка

Кексы – классная выпечка. В том смысле, что они незатратные по времени и приготовить их можно даже из слегка испорченного йогурта. Речь идет о воздушном кексе-облаке.
Эти же замешиваются на твороге, манке и сливочном масле. Последнее нужно слегка растопить.
Творожные кексы с шоколадом / Фото: instagram.com/elya_foodpro
Фудблогер elya_foodpro советует выделить 15 минут для набухания манки после того, как она соединится с другими ингредиентами.
Творожные кексы с шоколадом
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- яйца – 4 шт.;
- манная крупа – 90 г;
- сливочное масло – 40 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сахар или подсластитель – по вкусу;
- темный шоколад.
Как приготовить:⠀
- К яйцам добавить манную крупу, растопленное сливочное масло, разрыхлитель и подсластитель. Оставить на 15-20 минут для набухания манки.
- Добавить творог и хорошо перемешать. Разложить по силиконовым формочкам, в центр выложить по кусочку шоколада.
- Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 35-45 минут.