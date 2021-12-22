Творожные нудельны с миндалем – рецепт австрийского завтрака

Всевозможные вариации с нашим любимым творогом есть не только в Украине. В Италии готовят запеканку мильяччо с апельсином, в Австрии – нудельны.

Тесто для них замешивается на твороге с мукой и манкой. Когда с них, готовых, стечет вода, они обильно обсыпаются миндальной крошкой.

Творожные нудельны с миндалем / Фото: www.gusto.at

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Рецепт взят у кулинарного сайта Gusto.at.

Творожные нудельны с миндалем

Ингредиенты:

250 г творог (10% жирности);

упаковка ванильного сахара;

40 г сахара;

цедра одного лимона;

по 70 г манки, муки;

2 яичных белка;

60 г измельченного миндаля;

50 г сахарной пудры;

60 г масло сливочное;

щепотка соли.

Как приготовить:

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