Творожные нудельны с миндалем – рецепт австрийского завтрака

Всевозможные вариации с нашим любимым творогом есть не только в Украине. В Италии готовят запеканку мильяччо с апельсином, в Австрии – нудельны.
Тесто для них замешивается на твороге с мукой и манкой. Когда с них, готовых, стечет вода, они обильно обсыпаются миндальной крошкой.
Творожные нудельны с миндалем / Фото: www.gusto.at
Рецепт взят у кулинарного сайта Gusto.at.
Творожные нудельны с миндалем
Ингредиенты:
- 250 г творог (10% жирности);
- упаковка ванильного сахара;
- 40 г сахара;
- цедра одного лимона;
- по 70 г манки, муки;
- 2 яичных белка;
- 60 г измельченного миндаля;
- 50 г сахарной пудры;
- 60 г масло сливочное;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- В творог добавить цедру, ванильный сахар, сахар, белки, муку и манку. Размешать. По надобности добавить немного манки. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике минимум на 30 минут.
- Для миндальной крошки миндаль немного подсушить на сухой сковороде. Масло растопить, добавить миндаль и сахарную пудру. Обжарить в течение нескольких минут.
- Воду в кастрюле довести до кипения, подсолить. Из творожной массы сформировать небольшие бруски и сварить порциями в течение пяти минут.
- Дать стечь воде и обвалять в миндальной крошке.