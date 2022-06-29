Ужин без мяса – как приготовить марокканский салат из баклажанов (фото)

Так готовят баклажаны не только в Марокко. Салат с ними консистенции, как пюре, распространены на Ближнем Востоке. Правда, в Турции их любят вкусно фаршировать.

Заалук удобный. Ведь его можно есть сразу, отличным он будет и холодным, если подавать его с рисом, бобовыми и мясными блюдами. Чаще встречаются подачи с оливковым маслом и хлебом.

Рецепт марокканского салат из баклажанов заалука

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Кроме баклажанов, нужны помидоры. Если располагаете временем, их можно очистить.

Рецепт от www.thespruceeats.com.

Марокканский салат заалук

Марокканский салат заалук / Фото: www.thespruceeats.com

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Ингредиенты:

1 большой баклажан, очищенный и нарезанный;

4 больших помидора, нарезанных;

3 зубчика чеснока, мелко нарезать;

по 50 г свежей кинзы, петрушки, нарезанной;

по 1 ст. л. паприки, тмина;

соль, острый перец;

50 мл оливкового масла;

30 мл воды;

долька лимона.

Как приготовить:

Соедините баклажаны, помидоры, чеснок, кинзу, петрушку, паприку, тмин, соль, масло, воду и острый перец в большой глубокой сковороде. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая. С помощью ложки или картофелемялки разомните овощи. Добавьте дольку лимона в сковороду, если используете. Продолжайте готовить без крышки до загустения заалука. При подаче полейте оливковым маслом.

И еще один постный рецепт овощного рагу, где есть баклажаны, найдете в этом материале.