Ужин за 30 минут – приготовьте егерский шницель, чтобы хорошо накормить мужчину (фото)

Когда в доме есть свинина, можно не волноваться, что кто-то останется голодным. При желании попробуйте японские отбивные тонкацу, они подаются с интересным соусом.

Егерский шницель из Германии и подается с соусом из грибов и сливок. Обычно это мясо подается с жареным картофелем, отличным гарниром может стать самый простой овощной салат.

Егерский шницель, рецепт к ужину

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Рецепт нашли у mashed.com.

Егерский шницель

Егерский шницель / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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по 2 ст. л. сливочного масла, бекона;

1 нарезанного луковица;

300 г нарезанных грибов;

100 г муки;

50 мл овощного бульона или воды;

30 мл сливок;

тимьян, соль, черные перец;

2 ст. л. молока;

400 г свинины;

1 яйцо;

панировочные сухари, петрушка.

Как приготовить:

Обжарьте лук на сливочном масле. Добавьте нарезанные грибы и бекон. Перемешайте и готовьте 2 минуты. К грибам добавьте муку, перемешайте. Сливки соедините с бульоном или водой, залейте грибы. Добавьте тимьян и готовьте до загустения. Муку соедините с солью. Обваляйте отбивные. Взбейте яйцо вместе с 1 столовой ложкой молока, окуните мясо. Затем – в панировочные сухари. Пожарьте по 2-4 минуты с каждой стороны. Выложите на салфетку. Если грибной соус густой, добавьте ложку молока. Доведите до вкуса солью и перцем. Подавайте егерский шницель с грибным соусом, украсив петрушкой.

К ужину также подойдет болгарский гювеч, он тоже готовится со свининой.