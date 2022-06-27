Ужин за 30 минут – приготовьте егерский шницель, чтобы хорошо накормить мужчину (фото)

Когда в доме есть свинина, можно не волноваться, что кто-то останется голодным. При желании попробуйте японские отбивные тонкацу, они подаются с интересным соусом.
Егерский шницель из Германии и подается с соусом из грибов и сливок. Обычно это мясо подается с жареным картофелем, отличным гарниром может стать самый простой овощной салат.
Егерский шницель, рецепт к ужину
Рецепт нашли у mashed.com.
Егерский шницель
Егерский шницель / Фото: www.mashed.com
Ингредиенты:
- по 2 ст. л. сливочного масла, бекона;
- 1 нарезанного луковица;
- 300 г нарезанных грибов;
- 100 г муки;
- 50 мл овощного бульона или воды;
- 30 мл сливок;
- тимьян, соль, черные перец;
- 2 ст. л. молока;
- 400 г свинины;
- 1 яйцо;
- панировочные сухари, петрушка.
Как приготовить:
- Обжарьте лук на сливочном масле. Добавьте нарезанные грибы и бекон. Перемешайте и готовьте 2 минуты.
- К грибам добавьте муку, перемешайте.
- Сливки соедините с бульоном или водой, залейте грибы. Добавьте тимьян и готовьте до загустения.
- Муку соедините с солью. Обваляйте отбивные.
- Взбейте яйцо вместе с 1 столовой ложкой молока, окуните мясо. Затем – в панировочные сухари.
- Пожарьте по 2-4 минуты с каждой стороны. Выложите на салфетку.
- Если грибной соус густой, добавьте ложку молока. Доведите до вкуса солью и перцем. Подавайте егерский шницель с грибным соусом, украсив петрушкой.
К ужину также подойдет болгарский гювеч, он тоже готовится со свининой.