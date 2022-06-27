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Ужин за 30 минут – приготовьте егерский шницель, чтобы хорошо накормить мужчину (фото)

Ирина Маслова
27 июня, 16:46
Это немецкий ужин. Свинина отбивается и обжаривается в яйце и панировочных сухарях, подается со сливочно-грибным соусом

Когда в доме есть свинина, можно не волноваться, что кто-то останется голодным. При желании попробуйте японские отбивные тонкацу, они подаются с интересным соусом.

Егерский шницель из Германии и подается с соусом из грибов и сливок. Обычно это мясо подается с жареным картофелем, отличным гарниром может стать самый простой овощной салат.

Егерский шницель, рецепт к ужину

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Рецепт нашли у mashed.com.

Егерский шницель

Егерский шницель / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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  • по 2 ст. л. сливочного масла, бекона;
  • 1 нарезанного луковица;
  • 300 г нарезанных грибов;
  • 100 г муки;
  • 50 мл овощного бульона или воды;
  • 30 мл сливок;
  • тимьян, соль, черные перец;
  • 2 ст. л. молока;
  • 400 г свинины;
  • 1 яйцо;
  • панировочные сухари, петрушка.

Как приготовить:

  1. Обжарьте лук на сливочном масле. Добавьте нарезанные грибы и бекон. Перемешайте и готовьте 2 минуты.
  2. К грибам добавьте муку, перемешайте.
  3. Сливки соедините с бульоном или водой, залейте грибы. Добавьте тимьян и готовьте до загустения.
  4. Муку соедините с солью. Обваляйте отбивные.
  5. Взбейте яйцо вместе с 1 столовой ложкой молока, окуните мясо. Затем – в панировочные сухари.
  6. Пожарьте по 2-4 минуты с каждой стороны. Выложите на салфетку.
  7. Если грибной соус густой, добавьте ложку молока. Доведите до вкуса солью и перцем. Подавайте егерский шницель с грибным соусом, украсив петрушкой.

К ужину также подойдет болгарский гювеч, он тоже готовится со свининой.