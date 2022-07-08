Вареная свекла за 10 минут – как правильно сделать в микроволновке (фото)

Конечно, чтобы любимый винегрет получился очень вкусным и правильным, свеклу для него рекомендуют запечь в фольге. Это занимает немало времени.

Салат не станет хуже, если свекла приготовится в микроволновке. Так советуют поступать опытные хозяйки. Мы собрали их советы по быстрому приготовлении свеклы.

Как сварить вкусную свеклу в микроволновке / Фото: istockphoto.com

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Как сварить свеклу в микроволновке

Варить свеклу в микроволновке нужно в пакете / Фото: instagram.com/gotovit_pro100_

Сначала нужно тщательно вымыть овощ и отрезать хвостик. Затем положите свеклу в обычный пакет и налейте немного воды.

Теперь заверните пакет и завяжите. Обязательно сделайте несколько отверстий в пакете для выхода пара.

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Еще советуют не пакет, а пластиковую крышку, которая входит в набор к микроволновке. Так овощ получится, как запеченный.

Время приготовления зависит от размера свеклы. Маленькой нужно всего 5 минут, крупная варится 10-12 минут. В таком случае, в процессе, ее нужно будет переворачивать.

В конце приготовления проверьте мягкость свеклы вилкой или зубочисткой.

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