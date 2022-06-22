Вареники с вишней, которые точно не разорвутся (фото)

Пожалуй, вишня – одна из лучших ягод для десертов, выпечки. Не пропустите рецепт красивого венского пирога, в нем тоже вишня.
Ни один ягодный сезон не обходится без вареников. С вишней они особенные. Кстати, если найдете ароматные абрикосы, то попробуйте добавить их к вишневой начинке. Предварительно мелко нарежьте.
Рецепт вареников с вишней, которые не разорвутся / Фото: Depositphotos
Единственная сложность – это тесто, которое часто разрывается во время варки. Профессионалы нашли выход и советуют замешивать его с добавлением кипятка.
Сначала делайте это с помощью ложки, а когда вода остынет, вымешивайте руками. Перед лепкой дайте тесту отдохнуть в холодильнике минут 15-20.
Рецепт, проверенный редакцией, размер вареников выбирайте по своему вкусу.
Вареники с вишней
Ингредиенты:
- 250 г муки;
- щепотка соли;
- 2 ст. л. подсолнечного масла, рафинированного;
- 150 мл кипятка;
- 500 г вишни.
Как приготовить:
- Муку просеять и смешать с щепоткой соли. Добавить две столовые ложки масла, перемешать.
- Сделать углубление и, помешивая ложкой, влить весь кипяток.
- Замесить тесто ложкой, затем руками. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в холодильник.
- Из вишен убрать косточки. Тесто разделить на две части, вторую убрать под пленку.
- Раскатать в колбаску, нарезать ножом на одинаковые кусочки. Каждый раскатать.
- Выложить две вишни и половину ч. л. сахара. Защипнуть края.
- Варить при среднем бурлении в подсоленной кипящей воде 10 минут.
Рецепт простого и нежного клафути с черешней читайте в этом материале.