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Вареники с вишней, которые точно не разорвутся (фото)

Ирина Маслова
22 июня, 12:21
Все будет зависеть от того, как вы замесите тесто, – профессионалы делятся своим лайфхаком. Вместо вишни можно использовать другие ягоды

Пожалуй, вишня – одна из лучших ягод для десертов, выпечки. Не пропустите рецепт красивого венского пирога, в нем тоже вишня.

Ни один ягодный сезон не обходится без вареников. С вишней они особенные. Кстати, если найдете ароматные абрикосы, то попробуйте добавить их к вишневой начинке. Предварительно мелко нарежьте.

Рецепт вареников с вишней, которые не разорвутся / Фото: Depositphotos

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Единственная сложность – это тесто, которое часто разрывается во время варки. Профессионалы нашли выход и советуют замешивать его с добавлением кипятка.

Сначала делайте это с помощью ложки, а когда вода остынет, вымешивайте руками. Перед лепкой дайте тесту отдохнуть в холодильнике минут 15-20.

Рецепт, проверенный редакцией, размер вареников выбирайте по своему вкусу.

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Вареники с вишней

Вареники с вишней / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 250 г муки;
  • щепотка соли;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла, рафинированного;
  • 150 мл кипятка;
  • 500 г вишни.

Как приготовить:

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  1. Муку просеять и смешать с щепоткой соли. Добавить две столовые ложки масла, перемешать.
  2. Сделать углубление и, помешивая ложкой, влить весь кипяток.
  3. Замесить тесто ложкой, затем руками. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в холодильник.
  4. Из вишен убрать косточки. Тесто разделить на две части, вторую убрать под пленку.
  5. Раскатать в колбаску, нарезать ножом на одинаковые кусочки. Каждый раскатать.
  6. Выложить две вишни и половину ч. л. сахара. Защипнуть края.
  7. Варить при среднем бурлении в подсоленной кипящей воде 10 минут.

Рецепт простого и нежного клафути с черешней читайте в этом материале.