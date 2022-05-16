Вкуснейший салат "Ходовой" – новое решение для крабовых палочек

Когда речь заходит о крабовых палочках, конкретнее, о салатах, мы готовим его по классическому рецепту с рисом, реже с куриным филе.
Оказывается, крабовые палочки гармонируют с морковью по-корейски. Ее остроту значительно сократят вареные яйца и сыр.
Салат "Ходовой" с крабовыми палочками / Фото: Очень Вкусно!
Также нужен чеснок, его берите по своему вкусу. Салату настаиваться не нужно, украсьте его свежей зеленью и сразу подавайте.
Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!
Салат "Ходовой"
Салат "Ходовой" / Фото: Очень Вкусно!
Ингредиенты:
- морковь по-корейски, крабовые палочки – 200 г;
- яйцо – 3 шт.;
- сырки плавленые – 2 шт.; (или твердый сыр – 150 г);
- чеснок – 3 зубчика;
- соль, перец молотый и майонез – по вкусу.
Как приготовить:
- Плавленый сыр и вареные яйца мелко натереть. Крабовые палочки нарезать.
- Соединить в миске и добавить морковь по-корейски. Добавить пропущенный через пресс чеснок.
- Заправить майонезом и перемешать.
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