Воздушное сырное суфле – как приготовить сытный и воздушный завтрак

Суфле – это самый нежный результат приготовления практически любого продукта. Если нужно посытнее, то можно использовать куриное филе.
Ну а если предпочитаете сыр на завтрак, то очень рекомендуем вот это, на основе чеддера и молока.
Сырное суфле / Фото: Depositphotos
Некоторая сложность рецепта – это отдельное взбивание белков, они вмешиваются в будущее суфле в самом конце.
Редакторы Мashed.com предлагают подавать суфле с овощным салатом или к утреннему кофе.
Сырное суфле
Сырное суфле на завтрак / Фото: www.mashed.com
Ингредиенты:
- 6 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. мелко натертого пармезана;
- 4 ст. л. муки;
- 225 мл чашки молока;
- 100 г тертого сыра чеддер;
- 4 яйца.
Попробуйте сделать еще одно суфле, рисово-тыквенное, рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 150 градусов. Смажьте четыре формочки сливочным маслом и присыпьте тертым пармезаном.
- Растопите 4 столовые ложки сливочного масла в сотейнике на среднем огне, добавьте муку и перемешайте до получения однородной массы. Постепенно вмешайте молоко. Готовьте, помешивая, 5 минут или пока смесь не загустеет.
- Снимите с огня и добавьте тертый чеддер. Перемешайте, пока чеддер не растает. Оставьте его остывать на 5 минут.
- Разделите 4 яйца. Вмешайте желтки в остывшую сырную смесь по одному. Накройте основу для суфле тканью и дайте остыть до комнатной температуры.
- Яичные белки взбейте до образования жестких пиков. Вмешайте в сырную основу.
- Поместите формочки на противень и разлейте суфле. Проведите столовым ножом по краю каждой формочки, чтобы создать эффект цилиндра. Так суфле поднимется равномерно и будет выглядеть красиво.
- Выпекайте 12-15 минут, пока суфле хорошо не поднимется и не станет упругими на ощупь. Подавайте сразу же.
Как сделать создать эффект цилиндра на верхушке суфле – смотрите здесь.