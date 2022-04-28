Воздушные сырники в духовке – вместо муки можно взять манку

Это классический рецепт сырников, не неожиданный, как, к примеру, с оливками. Вот только они не жарятся, а запекаются.
Муки для них понадобится всего три столовых ложки, ее заменяет манка. Поэтому после замеса массе нужно отдохнуть минут 15.
Рецепт сырников в духовке / Фото: instagram.com/odnoobrazno/
Еще используется изюм, замочите его в горячей воде. Вместо изюма можно взять свои любимые сухофрукты.
Рецепт с канала Ольга Матвей.
Сырники в духовке
Сырники в духовке / Фото: Ольга Матвей
Ингредиенты:
- творог – 600 г;
- яйца – 5 шт.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- сахар – 9 ст. л.;
- разрыхлитель – 3 ч. л.;
- сметана – 300 г;
- манка – 9 ст. л.;
- изюм – 100 г;
- мука – 3 ст. л. с горкой.
Обязательно попробуйте сырники с бананами – их рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Яйца слегка взбить, добавить к творогу. Добавить сахар, манку, ванилин, разрыхлитель и сметану. Перемешать. Добавить изюм и снова перемешать. Дать постоять 25-30 минут.
- Всыпать муку и снова перемешать. Выложить смесь по бумажным формам. Если используете другие формы, смажьте маслом.
- Разогреть духовку до 180 градусов 25 минут или до готовности.
Подробней о сырниках в духовке смотрите в видео.
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