Яичная запеканка с сосисками и овощами – этого завтрака хватит не на один раз

Во-первых, это прекрасная возможность вкусно утилизировать содержимое холодильника, которое лежит без дела. Во-вторых, это огромной сытный завтрак, его можно хранить в контейнере и разогреть при надобности.

В рецепте от Еatthis.com есть шампиньоны, цветная капуста или брокколи и болгарский перец. Но этим набором можно не ограничиваться.

Яичная запеканка с овощами и сосисками / Фото: bellyfull.net

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Запеканка с сосисками рискует стать одной из ваших любимых яичных запеканок.

Яичная запеканка с сосисками и овощами

Ингредиенты:

300 г сосисок;

12 яиц;

200 г нарезанных шампиньонов;

100 г нарезанного зеленого лука;

100 г нарезанного болгарского перца;

100 г брокколи или цветной капусты;

100 мл молока;

2 ч. л. сушеного тимьяна;

1 ч. л. чесночного порошка;

соль, перец – во вкусу.

Как приготовить:

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