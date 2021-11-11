Яичная запеканка с сосисками и овощами – этого завтрака хватит не на один раз

Во-первых, это прекрасная возможность вкусно утилизировать содержимое холодильника, которое лежит без дела. Во-вторых, это огромной сытный завтрак, его можно хранить в контейнере и разогреть при надобности.
В рецепте от Еatthis.com есть шампиньоны, цветная капуста или брокколи и болгарский перец. Но этим набором можно не ограничиваться.
Яичная запеканка с овощами и сосисками / Фото: bellyfull.net
Запеканка с сосисками рискует стать одной из ваших любимых яичных запеканок.
Яичная запеканка с сосисками и овощами
Ингредиенты:
- 300 г сосисок;
- 12 яиц;
- 200 г нарезанных шампиньонов;
- 100 г нарезанного зеленого лука;
- 100 г нарезанного болгарского перца;
- 100 г брокколи или цветной капусты;
- 100 мл молока;
- 2 ч. л. сушеного тимьяна;
- 1 ч. л. чесночного порошка;
- соль, перец – во вкусу.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов.
- Обжарьте сосиски на оливковом масле несколько минут. В эту же сковороду добавьте лук, перец и грибы. Готовьте около шесть-семь минут. Добавьте капусту и обжарьте еще три минуты.
- Взбейте яйца, молоко, тимьян, чеснок, соль и перец.
- Овощи и сосиски выложите в смазанную форму и залейте яичной смесью.
- Выпекайте 25 минут. Хранить запеканку можно в герметичном контейнере в холодильнике четыре-пять дней.