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Яичная запеканка с сосисками и овощами – этого завтрака хватит не на один раз

Ирина Маслова
11 ноября, 07:01
Она действительно большая, так что нужна соответствующая форма для запекания. Среди ингредиентов, кроме сосисок, есть грибы, болгарский перец, цветная капуста или брокколи

Во-первых, это прекрасная возможность вкусно утилизировать содержимое холодильника, которое лежит без дела. Во-вторых, это огромной сытный завтрак, его можно хранить в контейнере и разогреть при надобности.

В рецепте от Еatthis.com есть шампиньоны, цветная капуста или брокколи и болгарский перец. Но этим набором можно не ограничиваться.

Яичная запеканка с овощами и сосисками / Фото: bellyfull.net

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Запеканка с сосисками рискует стать одной из ваших любимых яичных запеканок.

Яичная запеканка с сосисками и овощами

Ингредиенты:

  • 300 г сосисок;
  • 12 яиц;
  • 200 г нарезанных шампиньонов;
  • 100 г нарезанного зеленого лука;
  • 100 г нарезанного болгарского перца;
  • 100 г брокколи или цветной капусты;
  • 100 мл молока;
  • 2 ч. л. сушеного тимьяна;
  • 1 ч. л. чесночного порошка;
  • соль, перец – во вкусу.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Обжарьте сосиски на оливковом масле несколько минут. В эту же сковороду добавьте лук, перец и грибы. Готовьте около шесть-семь минут. Добавьте капусту и обжарьте еще три минуты.
  3. Взбейте яйца, молоко, тимьян, чеснок, соль и перец.
  4. Овощи и сосиски выложите в смазанную форму и залейте яичной смесью.
  5. Выпекайте 25 минут. Хранить запеканку можно в герметичном контейнере в холодильнике четыре-пять дней.