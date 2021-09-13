Яичный рулет на завтрак – рецепты с грибами, творогом, зеленым луком и морковью

Даже самая воздушная и самая нежная яичница может надоесть или хотя бы вам захочется несколько ее разнообразить. Яичные рулеты сытнее безусловно, вы выбираете начинку на свой вкус. Это может быть мясо, рыба, творог, овощи. Приготовьте их побольше, так вы сможете не только позавтракать, но и взять их на перекус.

Яичные рулеты с морковью и зеленым луком

Яичные рулеты с морковью и зеленым луком / Фото: instagram.com/kaz_market.kz/

Яичные рулеты - рецепты для завтрака

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Ингредиенты

4 яйца;

1 морковь;

2 ст. л. вода;

зеленый лук, соль, перец, сметана – по вкусу.

Способ приготовления

Морковь натереть на средней терке и обжарить на растительном масле до мягкости. Яйца взбить с солью и водой, добавить морковь и мелкорубленный зеленый лук, хорошо перемешать. Обжарить с двух сторон, полученные блинчики свернуть в рулеты и нарезать порционно.

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Яичные рулеты с творогом

Яичные рулеты с творогом / Фото: instagram.com/divolga_foodstories/

Ингредиенты

2-3 яйца;

2 ст. л. творог;

1/4 перца сладкого;

зубчик чеснока;

по 2 ч. л. сметаны, греческого йогурта;

соль, перец, свежий укроп – по вкусу.

Способ приготовления

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Яйца взбить с солью до однородности. Выпечь блин на разогретой сковороде, чуть смазанной маслом (жарить с одной стороны). Для начинки перец нарезать меленьким кубиком. Творог размять вилкой, добавить измельченный укроп, перец, сметану. При желании добавить чеснок, пропущенный через пресс. Посолить, перемешать. На один край блинчика выложить начинку и свернуть в рулет. Порезать на кусочки.

Яичный рулет с грибами

Яичный рулет с грибами / Фото: instagram.com/person_pitanie/

Ингредиенты

5 куриных яиц;

200 г шампиньонов;

сушеный чеснок, перец, соль и зелень – по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать грибы и обжарить на небольшом количестве масла, добавить соль и специи по вкусу. Переложить в отдельную миску. В глубокую миску вбить яйца, добавить соль, специи и мелко нарезанную зелень. Тщательно перемешать. В разогретую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом, влить третью часть яичной смеси (чтобы поверхность сковороды была полностью покрыта). Спустя одну-две минуты по центру выложить грибы и, когда яичная смесь будет легко отходить от сковороды, с помощью лопатки скрутить рулет (прямо в сковороде). Отодвинуть рулет на край сковороды и по центру влить третью часть яичной смеси. Затем повторно скрутить рулет. И так, пока яичная смесь не закончится. Подавать со сметаной.

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