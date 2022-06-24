Японские дынные булочки из аниме – сверху, как печенье, внутри пышные (фото)

Культура хлеба и разной выпечки в Японии настолько развита сейчас, что сложно представить – каких-то неполных сто лет тому назад в этой стране практически ничего не выпекали.

В свое время все гонялись за рецептом экстравоздушного хлеба шокупана, его обязательно стоит испечь. А вот дынные булочки должны быть хорошо знакомы любителям аниме. В Японии они появились в 1930-ых и получили название мелонпан от английского melon.

Рецепт японских дынных булочек из аниме

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Особенности японской дынной булочки – это двойная структура. Внутри сдобный пышный мякиш, который покрывает хрустящее песочное тесто. Ну и характерные надрезы в виде решетки.

Рецепт со страницы tut_vkusno_i_sytno.

Японские дынные булочки

Японские дынные булочки / Фото: instagram.com/tut_vkusno_i_sytno/

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Ингредиенты на 6 шт.:

200 г муки;

20 г сахара;

щепотка соли;

10 г свежих дрожжей или 4 г. сухих дрожжей;

100 мл теплой воды;

1 маленькое яйцо;

20 г мягкого сливочного масла.

Для песочного теста:

по 40 г сахара, сливочного масла;

1 большое яйцо;

120 г муки;

1,5 г разрыхлителя.

Как приготовить:

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Все ингредиенты для песочного теста соединить, замесить тесто. Разделить на шесть частей, сформировать шарики Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час. Растворить свежие дрожжи в теплой воде. Смешать муку, сахар, соль, яйцо, растопленное сливочное масло и опару. Замесить гладкое тесто. Оставить для подъема на 30 минут. Разделить на 6 равных частей, сформировать шарики диаметром 6 см. Раскатать каждый шарик песочного теста между двумя листами пленки в кружок примерно 11 см. Накрыть каждый шарик из дрожжевого теста и обернуть. Посыпать сахаром по желанию. Сделать надрезы ножом. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут. Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусах 20-25 минут.

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