Японские дынные булочки из аниме – сверху, как печенье, внутри пышные (фото)

Культура хлеба и разной выпечки в Японии настолько развита сейчас, что сложно представить – каких-то неполных сто лет тому назад в этой стране практически ничего не выпекали.
В свое время все гонялись за рецептом экстравоздушного хлеба шокупана, его обязательно стоит испечь. А вот дынные булочки должны быть хорошо знакомы любителям аниме. В Японии они появились в 1930-ых и получили название мелонпан от английского melon.
Рецепт японских дынных булочек из аниме
Особенности японской дынной булочки – это двойная структура. Внутри сдобный пышный мякиш, который покрывает хрустящее песочное тесто. Ну и характерные надрезы в виде решетки.
Рецепт со страницы tut_vkusno_i_sytno.
Японские дынные булочки
Ингредиенты на 6 шт.:
- 200 г муки;
- 20 г сахара;
- щепотка соли;
- 10 г свежих дрожжей или 4 г. сухих дрожжей;
- 100 мл теплой воды;
- 1 маленькое яйцо;
- 20 г мягкого сливочного масла.
Для песочного теста:
- по 40 г сахара, сливочного масла;
- 1 большое яйцо;
- 120 г муки;
- 1,5 г разрыхлителя.
Как приготовить:
- Все ингредиенты для песочного теста соединить, замесить тесто.
- Разделить на шесть частей, сформировать шарики Накрыть пленкой и убрать в холодильник на один час.
- Растворить свежие дрожжи в теплой воде.
- Смешать муку, сахар, соль, яйцо, растопленное сливочное масло и опару. Замесить гладкое тесто. Оставить для подъема на 30 минут.
- Разделить на 6 равных частей, сформировать шарики диаметром 6 см.
- Раскатать каждый шарик песочного теста между двумя листами пленки в кружок примерно 11 см. Накрыть каждый шарик из дрожжевого теста и обернуть.
- Посыпать сахаром по желанию.
- Сделать надрезы ножом. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут.
- Выпекать в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусах 20-25 минут.
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