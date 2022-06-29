Заготовки из смородины на зиму – простые рецепты варенья, желе и компота (фото)

Варенье из смородины, может, и не такое популярное, как клубничное, но вкусное точно. То есть пару баночек и компот, в том числе на зиму, не помешают. Тем более цена этой ягоды не слишком высокая.
Автор быстрого варенья из черной смородины – Богдан Волинський – предлагает сделать одну порцию, чтобы понять, подходит ли вам такое количество сахара.
Рецепты заготовок из смородины на зиму / Фото: Depositphotos
Желе из красной смородины – редакционный рецепт, ягоды и сахара берется в пропорции 1:1.
В компот из смородины от zakatki_zakrutki можно брать ягоду одного сорта, а можно сделать ассорти.
Компот из смородины
Ингредиенты на 3-х литровую банку:
- красная смородина – ⅓ банки;
- сахар – 1 стакан;
- вода – 1,8 л.
Как приготовить:
- Ягоды перебрать, промыть, уложить в чистую банку.
- В эмалированную кастрюлю налить воду, засыпать сахар, довести до кипения и кипятить до полного растворения сахара.
- Залить сироп в банку со смородиной.
- Банку закатать, перевернуть вверх дном и укутать одеялом на 12 часов.
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Быстрое варенье из черной смородины
Ингредиенты на одну порцию:
- 1 стакан воды;
- 8 стаканов сахара;
- 6 стаканов смородины.
Как приготовить:
- Вылить воду в кастрюлю, добавить половину сахара (4 стакана), поставить на огонь и довести до кипения. Весь сахар должен раствориться.
- Высыпать смородину, довести до кипения и варить 12 минут.
- Добавить сахар (4 стакана), довести до кипения и варить 5 минут.
- Горячее варенье разлить в банки, дать остыть, накрыть крышкой и хранить в прохладном месте.
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Желе из красной смородины на зиму
Ингредиенты:
- ягода – 500 г;
- сахар – около 500 г.
Как приготовить:
- Ягоды промыть, перебрать, хорошо просушить.
- Добавить сахар и тщательно перемешать. Оставить на 10-15 минут.
- Когда появится сок, еще раз перемешать и поставить кастрюлю на максимальный огонь.
- Довести до кипения и появления пены. Пену убрать, варить 5 минут, снять с огня.
- Горячую смородину протереть через сито.
- Протертое желе еще раз прогреть и перелить в стерилизованные банки.
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