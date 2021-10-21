Закуска "Мумия" на Хэллоуин – как запечь сыр бри в слоеном тесте

Никакой сложности в приготовлении блюд на Хэллоуин не должно возникнуть, главное – стилистика подачи еды. Вспоминаете какого-нибудь героя из страшилок и оформляете с помощью любимых продуктов.

В нашем случае – это сыр бри и слоеное тесто. Мордочка мумии состоит из помидоров черри или копченых колбасок и оливок без косточек. Создатели закуски предлагают угощаться ею не только на Хэллоуин, но и во время просмотра фильмов ужасов.

Сыр бри в слоеном тесте - рецепт закуски на Хэллоуин / Фото: www.delish.com

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Закуска "Мумия" на Хэллоуин

Ингредиенты:

тесто слоеное, размороженное;

головка бри;

1 большое яйцо;

1 ст. молока;

копченые колбаски или черри;

маслины.

Как приготовить: