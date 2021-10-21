Закуска "Мумия" на Хэллоуин – как запечь сыр бри в слоеном тесте

Никакой сложности в приготовлении блюд на Хэллоуин не должно возникнуть, главное – стилистика подачи еды. Вспоминаете какого-нибудь героя из страшилок и оформляете с помощью любимых продуктов.
В нашем случае – это сыр бри и слоеное тесто. Мордочка мумии состоит из помидоров черри или копченых колбасок и оливок без косточек. Создатели закуски предлагают угощаться ею не только на Хэллоуин, но и во время просмотра фильмов ужасов.
Сыр бри в слоеном тесте - рецепт закуски на Хэллоуин / Фото: www.delish.com
Закуска "Мумия" на Хэллоуин
Ингредиенты:
- тесто слоеное, размороженное;
- головка бри;
- 1 большое яйцо;
- 1 ст. молока;
- копченые колбаски или черри;
- маслины.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. На посыпанной мукой рабочей поверхности разверните слоеное тесто и нарежьте полосками толщиной 2 см. Оберните бри полосками, как мумию.
- Взбейте яйцо и молоко и смажьте тесто. Переложите бри на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте, пока бри не прогреется, а тесто не станет темно-золотистым, 20 минут.
- Для глаз нарежьте помидоры или колбаски и маслины. Подавайте с крекерами.