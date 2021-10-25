Жаренная курица с грушей и рукколой – рецепт бюджетного, но очень сытного ужина

Если любите жареную курицу, то попробуйте приготовить ее с грушей и рукколой, последняя добавляется в конце, как бы завершая процесс приготовления.

Авторы рецепта предлагают взять семечки подсолнечника. Именно они будут нейтрализовать некоторую сладость фруктов. Этот рецепт обязательно вдохновит всех, кто любит быстрые и недорогие ужины ну или просто предпочитают курицу, приготовленную на сковороде.

Жаренная курица с грушей и рукколой / Фото: cooking.nytimes.com

Реклама

Жаренная курица с грушей и рукколой

Ингредиенты:

6 куриных бедер;

½ ч. л. хлопьев красного перца;

по 1 ч. л. тмина, кориандра;

1 ст. л. тертого свежего имбиря;

3 ст. л. оливкового масла;

2 твердые разрезанные груши с сердцевиной;

2 ст. л. кунжута;

2 упаковки рукколы;

1 лимон, разрезанный пополам;

¼ чашка свежей кинзы, нарезанной;

соль, перец.

Как приготовить: