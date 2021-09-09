10 салатов сентября, которые вы захотите готовить круглый год

Сентябрь – удобный месяц для яркого разнообразия салатов. Не просто овощных, а изысканных с неожиданным сочетанием ингредиентов. Например, груша отлично подходит для сельдерея в компании с мягким сыром, а инжир в сочетании с прошутто – действительно роскошное праздничное блюдо. Если любите готовить салаты с мясом или птицей, попробуйте салат с уткой и пряной сливой.
Теплый салат с курицей, баклажанами и перцем под ореховой заправкой
Ингредиенты
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- 2 шт. баклажаны
- 2 шт. томаты
- 1 шт. перец болгарский
- 100 г курица отварная или жареная
- листья салата
Для заправки
- 100 г яблочное пюре
- по 2 ст. л. соевый соус, оливковое масло
- 1 ст. л. яблочный уксус 6%
- 20 г арахис соленый
- 1 зуб. чеснок
Способ приготовления
- Для заправки орехи измельчить в блендере или в ступке. В яблочное пюре ввести измельченный чеснок, соевый соус, масло, уксус и орехи. Хорошо взбить.
- Баклажаны и перец нарезать и опустить в кипящую воду на 3-4 минуты, откинуть на дуршлаг.
- Посолить, поперчить, обжарить в муке несколько минут.
- На тарелку выложить листья салата, баклажаны, перец, курицу, томаты, заправить соусом.
3 салата из теплых овощей для уютного обеда и ужина
Салат "Вальдорф"
Ингредиенты
- 1 куриная грудка
- 1/3 стакана грецких орехов
- 1/2 белой луковицы
- 1 яблоко Гренни Смит
- 1 стакан винограда без косточек
- 2 стебля сельдерея
- 80 мл майонеза (желательно домашнего)
- 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки.
- Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
- Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук.
- Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата.
- Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.
Салат с сельдереем и яблоком
Ингредиенты
- по 3-4 шт. яблока , стебля сельдерея
- 150 г грецких орехов
- 30 шт. виноградин
- зелень для украшения
Для заправки
- 1/ 2 стакана майонеза или сметаны
- 1 ч. л. с горкой дижонской горчицы
- 1/2 ч. л. соли
- 1/4 ч. л. молотого черного перца
Способ приготовления
- Яблоки очистить от сердцевины и нарезать соломкой. Стебли сельдерея тоже нарезаем тонкой соломкой.
- Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Остудить и порубить ножом оставив 4-5 ядер целыми для украшения
- Виноград разрезать пополам.
- Смешать все ингредиенты для заправки.
- В салатник выложить яблоки, стебли сельдерея, орехи и виноград. Перемешать.
- Добавить заправку и снова хорошо перемешать.
Салат с копченой курицей и виноградом
Ингредиенты
- 200 г курица холодного копчения
- 25 шт. виноград без косточек
- салат айсберг
- 2 ст. л. кедровые орехи
- 1 шт. грецкий орех
Для заправки
- 3 ст. л. масло оливковое
- 1 ст. л. яблочный уксус
- 1 шт. желток
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Ягоды винограда разрезать пополам. Салат крупно нарезать или нарвать руками.
- Для заправки смешать желток одного яйца с оливковым маслом до однородной консистенции, добавить остальные ингредиенты.
- Курицу нарезать тонкой соломкой. Орехи поджарить на сухой сковороде. Грецкий орех измельчить.
- Выложить листья салата в блюдо, на них – курицу, виноград, полить заправкой и посыпать орехами.
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Салат с грушей и сельдереем
Ингредиенты
- 4 стебля сельдерея
- 2 груши "Бартлетт"
- 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных
- 75 г голубого сыра
- 6 листьев латука
Для заправки
- 2 ст. л меда
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- свежемолотый черный перец, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
- Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
- Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
- В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
- Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.
Куриный салат с виноградом
Ингредиенты
- 1 небольшой пучок листового салата
- 1 куриная грудка (отварная)
- 2 стебля сельдерея
- 250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)
- 1 – 1/2 шт. авокадо
- 100 г консервированного или отварного нута
- 2 ст. л. поджаренных грецких орехов
- 1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком
- 1/2 ч. л. карри или по вкусу
- соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Салат помыть и порвать руками в миску.
- Куриную грудку произвольно нарезать.
- Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей.
- Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
- Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри.
- Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.
Осенний салат из баклажанов с помидорами
Ингредиенты
- 1 баклажан
- 1 помидор
- 1/2 шт. крупной красной луковицы
- Небольшой пучок базилика
- Небольшой пучок мяты
- Небольшой пучок тархуна
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 2 ст. л. уксуса
- Щепотка сумаха
Для заправки
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 1 щепотка морской соли
Способ приготовления
- Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
- Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Помидор нарезать крупными дольками.
- Лук почистить и нарезать крупными дольками.
- Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
- Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.
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Салат с уткой и сливой
Ингредиенты для салата
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль и перец
- 1/2 ч. л. сушеного кориандра
- 2 хорошие утиные грудки
- 4 ст. л. жидкого меда
- 1 средний пакет салатного микса
Для пряных слив
- 4 спелых сливы
- 2/3 стакана красного вина
- 4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы
- 1 ст. л. сахара
Для заправки
- мед
- горчица
- лимонный сок/бальзамический уксус
- оливковое масло
Способ приготовления
- Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться.
- Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром.
- Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри.
- Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.
Салат из груши с голубым сыром и рукколой
Ингредиенты
- 1 большой пучкок рукколы
- 1 спелая груша с плотной мякотью
- 100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
- горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых
- оливковое масло
- светлый бальзамический уксус
- соль, перец
Способ приготовления
- Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
- Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
- Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки.
- Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Салат из инжира с прошутто и сыром
Ингредиенты
- 5 шт. свежий инжир
- 1 пучок руккола или салатный микс
- 100-150 г козий сыр или с плесенью
- 75 г пармская ветчина, прошутто или хамон
- горсть орехов
- 3 ст. л. оливковое масло
- 2 ч. л. мед
- 1-2 ч. л. лимонный сок
- соль – по вкусу
Способ приготовления
- Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей.
- Рукколу крупно нарезать или порвать руками.
- Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат.
- Орехи подсушить в духовке или на сковороде.
- Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки.
- Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать.
- Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.
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