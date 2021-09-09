Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💡 Запрет пакетов ⚽ Александрия - Шахтер: онлайн

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

10 салатов сентября, которые вы захотите готовить круглый год

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
9 сентября, 13:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Отличительная особенность салатов сентября – присутствие в них или винограда, или груши, или инжира с орехами. Каждый из этих ингредиентов по-своему оттеняют и улучшают вкус сыра, утки, курицы и овощей
Рецепты салатов сентября
Рецепты салатов сентября / Фото: instagram.com/yuliaburg/

Сентябрь – удобный месяц для яркого разнообразия салатов. Не просто овощных, а изысканных с неожиданным сочетанием ингредиентов. Например, груша отлично подходит для сельдерея в компании с мягким сыром, а инжир в сочетании с прошутто – действительно роскошное праздничное блюдо. Если любите готовить салаты с мясом или птицей, попробуйте салат с уткой и пряной сливой.

Теплый салат с курицей, баклажанами и перцем под ореховой заправкой

Теплый салат с курицей, баклажаном в ореховой заправке
Теплый салат с курицей, баклажаном в ореховой заправке / Фото: instagram.com/salaty.zakuski/

Реклама

Ингредиенты

  • 2 шт. баклажаны
  • 2 шт. томаты
  • 1 шт. перец болгарский
  • 100 г курица отварная или жареная
  • листья салата

Для заправки

  • 100 г яблочное пюре
  • по 2 ст. л. соевый соус, оливковое масло
  • 1 ст. л. яблочный уксус 6%
  • 20 г арахис соленый
  • 1 зуб. чеснок

Способ приготовления

Реклама
  1. Для заправки орехи измельчить в блендере или в ступке. В яблочное пюре ввести измельченный чеснок, соевый соус, масло, уксус и орехи. Хорошо взбить.
  2. Баклажаны и перец нарезать и опустить в кипящую воду на 3-4 минуты, откинуть на дуршлаг.
  3. Посолить, поперчить, обжарить в муке несколько минут.
  4. На тарелку выложить листья салата, баклажаны, перец, курицу, томаты, заправить соусом.

Читайте также:

Салат "Вальдорф"

Салат "Вальдорф"
Салат "Вальдорф" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Реклама
  • 1 куриная грудка
  • 1/3 стакана грецких орехов
  • 1/2 белой луковицы
  • 1 яблоко Гренни Смит
  • 1 стакан винограда без косточек
  • 2 стебля сельдерея
  • 80 мл майонеза (желательно домашнего)
  • 1 ст. л. оливкового или подсолнечного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистить и тонко нарезать овощи и фрукты. Виноградины, если они крупные, разрезать пополам; сельдерей овощечисткой очистить от жестких внешних волокон и нарезать дольками толщиной 3-5 мм, как и очищенные от сердцевины яблоки.
  2. Ломтики яблок сбрызнуть лимонным соком и перемешать.
  3. Приготовить домашний майонез и добавить в него мелко нарезанный лук.
  4. Куриную грудку отбить между двумя листами пищевой пленки или пергамента до толщины 1,5 см. Обильно приправить солью и перцем, обжарить в растительном масле на среднем огне. Это займет около 5 минут с каждой стороны. Дать остыть в течение 10 минут перед сборкой салата.
  5. Нарезать куриные отбивные на ломтики или кубики толщиной 1 см. Выложить в миску, посыпать рублеными грецкими орехами, оставить несколько половинок, чтобы украсить салат при подаче. Добавить остальные ингредиенты, соль и перец по вкусу.

Читайте также:

Салат с сельдереем и яблоком

Салат с сельдереем и яблоком
Салат с сельдереем и яблоком / Фото: instagram.com/baranova8807/

Ингредиенты

  • по 3-4 шт. яблока , стебля сельдерея
  • 150 г грецких орехов
  • 30 шт. виноградин
  • зелень для украшения

Для заправки

  • 1/ 2 стакана майонеза или сметаны
  • 1 ч. л. с горкой дижонской горчицы
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. молотого черного перца

Способ приготовления

  1. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать соломкой. Стебли сельдерея тоже нарезаем тонкой соломкой.
  2. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Остудить и порубить ножом оставив 4-5 ядер целыми для украшения
  3. Виноград разрезать пополам.
  4. Смешать все ингредиенты для заправки.
  5. В салатник выложить яблоки, стебли сельдерея, орехи и виноград. Перемешать.
  6. Добавить заправку и снова хорошо перемешать.

Салат с копченой курицей и виноградом

Салат с копченой курицей и виноградом
Салат с копченой курицей и виноградом / Фото: instagram.com/oksanaqueenbishkek/

Ингредиенты

  • 200 г курица холодного копчения
  • 25 шт. виноград без косточек
  • салат айсберг
  • 2 ст. л. кедровые орехи
  • 1 шт. грецкий орех

Для заправки

  • 3 ст. л. масло оливковое
  • 1 ст. л. яблочный уксус
  • 1 шт. желток
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Ягоды винограда разрезать пополам. Салат крупно нарезать или нарвать руками.
  2. Для заправки смешать желток одного яйца с оливковым маслом до однородной консистенции, добавить остальные ингредиенты.
  3. Курицу нарезать тонкой соломкой. Орехи поджарить на сухой сковороде. Грецкий орех измельчить.
  4. Выложить листья салата в блюдо, на них – курицу, виноград, полить заправкой и посыпать орехами.

Читайте также:

Салат с грушей и сельдереем

Рецепты салатов с грушей
Рецепты салатов с грушей / Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 4 стебля сельдерея
  • 2 груши "Бартлетт"
  • 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных
  • 75 г голубого сыра
  • 6 листьев латука

Для заправки

  • 2 ст. л меда
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • свежемолотый черный перец, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
  2. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
  3. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
  4. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
  5. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.

Куриный салат с виноградом

Салат с авокадо, курицей и виноградом
Салат с авокадо, курицей и виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 небольшой пучок листового салата
  • 1 куриная грудка (отварная)
  • 2 стебля сельдерея
  • 250 г винограда без косточек (предпочтительно смеси зеленого и красного)
  • 1 – 1/2 шт. авокадо
  • 100 г консервированного или отварного нута
  • 2 ст. л. поджаренных грецких орехов
  • 1/2 стакана натурального йогурта или 2.ст. л. смеси оливкового масла с лимонным соком
  • 1/2 ч. л. карри или по вкусу
  • соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Салат помыть и порвать руками в миску.
  2. Куриную грудку произвольно нарезать.
  3. Сельдерей мелко нарубить, виноград снять с гроздей.
  4. Авокадо почистить и нарезать кубиками или дольками.
  5. Смешать все ингредиенты. Посолить, поперчить, добавить карри.
  6. Заправить салат йогуртом или лимонным соком с оливковым маслом.

Читайте также:

Осенний салат из баклажанов с помидорами

Теплый салат из баклажанов
Теплый салат из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 баклажан
  • 1 помидор
  • 1/2 шт. крупной красной луковицы
  • Небольшой пучок базилика
  • Небольшой пучок мяты
  • Небольшой пучок тархуна
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 2 ст. л. уксуса
  • Щепотка сумаха

Для заправки

  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1 щепотка морской соли

Способ приготовления

  1. Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
  2. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны.
  3. Помидор нарезать крупными дольками.
  4. Лук почистить и нарезать крупными дольками.
  5. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
  6. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.

Читайте также:

Салат с уткой и сливой

Салат с уткой и сливой
Салат с уткой и сливой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты для салата

  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец
  • 1/2 ч. л. сушеного кориандра
  • 2 хорошие утиные грудки
  • 4 ст. л. жидкого меда
  • 1 средний пакет салатного микса

Для пряных слив

  • 4 спелых сливы
  • 2/3 стакана красного вина
  • 4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы
  • 1 ст. л. сахара

Для заправки

  • мед
  • горчица
  • лимонный сок/бальзамический уксус
  • оливковое масло

Способ приготовления

  1. Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться.
  2. Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром.
  3. Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  4. Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри.
  5. Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.

Читайте также:

Салат из груши с голубым сыром и рукколой

Салат из груши с сыром и рукколой
Салат из груши с сыром и рукколой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 большой пучкок рукколы
  • 1 спелая груша с плотной мякотью
  • 100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
  • горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых
  • оливковое масло
  • светлый бальзамический уксус
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
  2. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  3. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки.
  4. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Салат из инжира с прошутто и сыром

Салат с инжиром
Салат с инжиром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 5 шт. свежий инжир
  • 1 пучок руккола или салатный микс
  • 100-150 г козий сыр или с плесенью
  • 75 г пармская ветчина, прошутто или хамон
  • горсть орехов
  • 3 ст. л. оливковое масло
  • 2 ч. л. мед
  • 1-2 ч. л. лимонный сок
  • соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей.
  2. Рукколу крупно нарезать или порвать руками.
  3. Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат.
  4. Орехи подсушить в духовке или на сковороде.
  5. Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки.
  6. Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать.
  7. Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.

И еще 10 рецептов легких овощных салатов, которые вы не устанете готовить, собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять