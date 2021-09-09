10 салатов сентября, которые вы захотите готовить круглый год

Отличительная особенность салатов сентября – присутствие в них или винограда, или груши, или инжира с орехами. Каждый из этих ингредиентов по-своему оттеняют и улучшают вкус сыра, утки, курицы и овощей