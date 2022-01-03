12 обязательных блюд на Святой вечер и их необычные рецепты

Вся еда должна быть особой, ведь 6 января – последний день Рождественского поста. В центре стола – кутья, она главная в этот вечер. Учли все каноны и собрали интересные вариации традиционных блюд

12 постных блюд на Святой вечер / Фото: Pinterest

Вечером 6 января мы все сядем за стол, за которым должно стоять 12 постных блюд. Это последний день Рождественского поста, который длится с конца ноября.

Мясо на Святой вечер заменяется рыбой, овощами, бобовыми и блюдами из них. Праздничный ужин начинается с кутьи, она обязательно размещается по центру стола.

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Еще одна традиция – класть на стол чеснок. Это отголоски языческих традиций – когда-то верили, что чеснок отгоняет нечистую силу от людей и жилья.

Итак, 12 современных рецептов блюд, в которых учтены все каноны праздника.

Кутья по рецепту dina_liashyk

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Кутья / Фото: instagram.com/dina_liashyk

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы;

4 стакана воды;

2-3 ст. л. меда;

1/3 стакана мака;

100 г кураги;

по горсти грецких орехов, изюма, миндаля, фундука.

Как приготовить:

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Пшеницу залить 4 стаканами воды на ночь для набухания. Слить воду, хорошо промыть под проточной водой. Снова залить 4 стаканами воды и варить до готовности. Пока вариться пшеница, залить мак большим количеством воды и варить около 15 минут. Измельчить блендером до по появления белого молочка. В пшеницу добавить мед и хорошо перемешать. Курагу и изюм залить кипятком на 10 минут. Курагу нарезать небольшими кубиками и вместе с изюмом добавить в кашу. Затем добавить мак. Орехи слегка подсушить на сухой сковороде и добавить в кутью, тщательно перемешать. Оставить на 2-3 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.

Узвар по рецепту aleksandrailanit

Узвар / Фото: instagram.com/aleksandrailanit/?hl=ru

Ингредиенты:

250 г сушеных яблок;

по 100 г сушеных слив, сушеных груш;

50 г изюма;

30 г сушеного шиповника;

2 шт. кардамон;

4 шт. гвоздика;

несколько долек лимона;

мед – по вкусу;

4 литра воды.

Как приготовить:

Сухофрукты хорошо промыть в теплой воде. Сложить в кастрюлю сушеные яблоки, груши, сливы и шиповник, залить холодной водой и поставить на очень медленный огонь. Когда закипит, добавить специи и изюм, варить на минимальном огне еще 7-10 минут. Заправить медом и добавить дольки лимона. Обмотать плотным полотенцем и дать настояться.

Голубцы с чечевицей и грибами по рецепту rina_verde

Голубцы с чечевицей и грибами / Фото: instagram.com/rina_verde

Ингредиенты на 12 штук:⁣⁣⠀

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1 кочан савойской капусты⁣⁣;⠀

500 г грибов шампиньонов⁣;⁣⠀

1 банка консервированной чечевицы⁣;⁣⠀

1 луковица⁣;⁣⠀

100 мл бульона овощного;

растительное масло⁣⁣;⠀

соль, перец – по вкусу⁣.⁣⠀

⁣⁣Как приготовить:

Кочан капусты разобрать на листья, бланшировать в кипящей посоленной воде 1-2 минуты, вынуть шумовкой, дать остыть, вырезать толстые черешки.⁣⁣⠀ На растительном масле обжарить до золотистого цвета мелкой порезанный лук, после чего добавить 2/3 порезанных грибов. Когда грибы будут готовы выложить к ним чечевицу, предварительно слив воду из банки, перемешать, приправить солью и перцем по вкусу.⁣⁣⠀ На подготовленный лист капусты выложить 1-2 ст. л. начинки, сформировать голубец.⁣⁣⠀ Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить голубцы швом вниз. Сверху положить грибы, залить бульоном.⁣⁣⠀ ⁣⁣Запекать в предварительно разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов. Украсить зеленью.

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⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Постный борщ – редакционный рецепт

Фото: instagram.com/akopian_armine/

Ингредиенты:

3-4 картофелины;

300 г свежей капусты;

по 1 шт. морковь, луковица, свекла;

1 ст. л. томатной пасты;

3-4 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

растительное масло;

черный перец горошком;

соль.

Как приготовить:

Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками. В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут – капусту, лавровый лист, перец горошком и проварить на среднем огне. Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту. Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.

Паштет из фасоли с прованскими травами по рецепту zdorovo_est_net_diabet

Паштет из фасоли с прованскими травами / Фото: instagram.com/zdorovo_est_net_diabet

250 г фасоли;

3-4 ст. л. оливкового масла;

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. прованских трав;

сок и цедра половины лимона;

4. ст. л. зеленого лука;

соль, молотый черный перец.

Ингредиенты:

Как приготовить:

Фасоль залить большим количеством воды и оставить на 8 часов. Фасоль промыть под проточной водой и варить в течение 2 часов. В самом конце варки посолить. Готовую фасоль отбросить на дуршлаг. Смешать в чаше блендера фасоль, чеснок, прованские травы, лимонный сок и цедру. Пробить блендером. Добавить по вкусу соль и черный перец. Если пюре получается густым, то добавить немного отвара, в котором варилась фасоль. Остудить паштет и поставить в холодильник на сутки.

Вареники с цветной капустой по рецепту _smoothielady_

Вареники с цветной капустой / Фото: instagram.com/_smoothielady_/

Ингредиенты для начинки:

средняя цветная капуста, разделить на соцветия; ⠀

2 зубчика чеснока, измельчить; ⠀

1 ч. л. имбиря, натереть; ⠀

4-5 шт. зеленого лука, нарезать; ⠀

1 чашка (240 мл) грибов, мелко нарезать; ⠀

2-3 ч. л. соевой пасты; ⠀

2 ст. л. соевого соуса: ⠀

1 ст. л. кунжутного масла.

Ингредиенты для теста:

2 чашки (480 мл) пшеничной муки; ⠀

130 мл теплой воды.

Как приготовить:

Для начинки разогреть кунжутное масло на среднем огне, добавить цветную капусту и жарить 3 минуты. Затем добавить чеснок и готовить еще минуту.⠀ Добавить зеленый лук, грибы, имбирь и соевую пасту, жарить около 1 минуты. Добавить соевый соус, все перемешать и дать остыть. Начинку можно измельчить в блендере. Для теста в муку постепенно добавлять воду и перемешивать. Вымесить тесто, накрыть влажной тканью и оставить от 30 минут до 1 часа. Раскатать, слепить вареники и отварить до готовности. Украсить по вкусу.

Салат с фасолью и тунцом по рецепту solominairenaz

Салат с фасолью и тунцом / Фото: instagram.com/solominairenaz

Ингредиенты:

по 1 б. консервированного тунца, фасоли;

2 шт. помидоры;

1 шт. болгарский перец;

укроп, соль, перец, растительное масло.

Как приготовить:

С фасоли и тунцы слить жидкость. Соединить и перемешать. Перец и помидоры нарезать, добавить к фасоли с тунцом. Посолить, поперчить. Добавить растительное масло и перемешать. Украсить зеленью.

Судак под маринадом по рецепту mikhail_gluzskiy

Судак под маринадом / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Ингредиенты:

500 г судак;

по 1 шт. морковь, корень петрушки, стебель лука-порея;

1 ст. л. томатной пасты;

50 мл воды;

2 ст. л. уксуса 9%;

половина ч. л. сахара;

лавровый лист, сухая гвоздика, перец горошком;

соль, перец.

Как приготовить:

На крупной терке натереть морковь, нарезать тонкими кольцами лук-порей, а корень петрушки натереть на мелкой терке. На растительном масле обжарить морковь, лук, корень петрушки до золотистого цвета. Добавить томатную пасту, перемешать и готовить 10 минут. Добавить уксус, гвоздику, перец горошком, лавровый лист, посолить, поперчить и готовить 10 минут. Рыбу нарезать на крупные куски, посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить на растительном масле с двух сторон. На тарелку выложить половину маринада, сверху – рыбу и накрыть второй половиной маринада. Убрать на час в холодильник.

Тушеная капуста по рецепту anny.cooking

Тушеная капуста / Фото: instagram.com/anny.cooking

Ингредиенты:

2 большие луковицы;

3 дольки чеснока;

3 средние моркови;

1 крупная белокочанная капуста;

1,5 ст. л. томатной пасты;

1/2 ст. л. соли;

3 лавровых листика, черный молотый перец, масло.

Как приготовить:

Лук мелко нарезать, чеснок натереть на мелкой терке, морковь – на крупной, капусту тонко нашинковать. На небольшом количестве масла поджарить лук до легкой золотистости, добавить морковь и чеснок, жарить еще 5 минут. Добавить капусту и тушить под крышкой, помешивая, около 20 минут, до размягчения капусты. Добавить соль, томатную пасту, молотый перец, и хорошо размешать, готовить около 10 минут. Добавить соль по необходимости, лавровые листья.

Грибы в кисло-сладком соусе по рецепту iryna_dziubanchuk

Грибы в кисло-сладком соусе / Фото: instagram.com/iryna_dziubanchuk/

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов, небольших⁣⁣;⠀

100 мл соевого соуса без усилителей вкуса⁣⁣;⠀

1 головка чеснока, очистить и зубчики порубить;⁣⁣⠀

1 полная ст. л. меда;

0,5 ст. л. копченой паприки⁣⁣;⠀

сок одного лимона⁣⁣;⠀

2 ст. л. оливкового масла⁣⁣;⠀

петрушка, кинза, соль – по вкусу.

⁣⁣Как приготовить:⠀

Грибы помыть, слегка посолить и сложить в глубокой сотейник⁣⁣. Тушить на среднем огне, пока не испарится жидкость.⁣⁣⠀ В отдельный сотейник сложить все ингредиенты, кроме зелени, и поставить на огонь закипятить, поварить 3-6 минут. ⁣⁣⠀ Когда грибы будут готовы, соединить все ингредиенты и потушить вместе 3-5 минут. ⁣ Добавить зелень, снять с огня.⁣⁣⠀ Для остроты перед подачей можно добавить 1-3 зубчика чеснока и украсить розмарином.

Постные пампушки по рецепту gotovim_doma6

Постные пампушки / Фото: instagram.com/gotovim_doma6/

Ингредиенты:

0,5 л воды;

30 г дрожжей;

3/4 стакана сахара;

0,5 ч. л. соли;

150 г растительного масла;

700-800 г муки.

Как приготовить:

Развести дрожжи в воде и добавить сахар, соль, растительное масло. Перемешать. Добавить муку и замесить легкое тесто, оставить в тепле на 2 часа. Раскатать в пласт толщиной 6-8 мл и вырезать пышки. Оставить еще на 30 минут, накрыть полотенцем. Жарить на среднем огне. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Посыпать сахарной пудрой, корицей, какао.

Апельсиновый постный пирог по рецепту vkusniy.post

Апельсиновый постный пирог / Фото: instagram.com/vkusniy.post

Ингредиенты на форму 18 см:

150 г апельсинового сока;

30 г растительного масла;

150 г муки;

40 г сахара;

щепотка соли;

1 ч. л. соды.

Для пропитки:

100 г апельсинового сока;

50 г сахарной пудры.

Как приготовить: