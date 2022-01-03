12 обязательных блюд на Святой вечер и их необычные рецепты

Вечером 6 января мы все сядем за стол, за которым должно стоять 12 постных блюд. Это последний день Рождественского поста, который длится с конца ноября.
Мясо на Святой вечер заменяется рыбой, овощами, бобовыми и блюдами из них. Праздничный ужин начинается с кутьи, она обязательно размещается по центру стола.
Еще одна традиция – класть на стол чеснок. Это отголоски языческих традиций – когда-то верили, что чеснок отгоняет нечистую силу от людей и жилья.
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Итак, 12 современных рецептов блюд, в которых учтены все каноны праздника.
Кутья по рецепту dina_liashyk
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы;
- 4 стакана воды;
- 2-3 ст. л. меда;
- 1/3 стакана мака;
- 100 г кураги;
- по горсти грецких орехов, изюма, миндаля, фундука.
Как приготовить:
- Пшеницу залить 4 стаканами воды на ночь для набухания. Слить воду, хорошо промыть под проточной водой. Снова залить 4 стаканами воды и варить до готовности.
- Пока вариться пшеница, залить мак большим количеством воды и варить около 15 минут. Измельчить блендером до по появления белого молочка.
- В пшеницу добавить мед и хорошо перемешать.
- Курагу и изюм залить кипятком на 10 минут. Курагу нарезать небольшими кубиками и вместе с изюмом добавить в кашу. Затем добавить мак.
- Орехи слегка подсушить на сухой сковороде и добавить в кутью, тщательно перемешать.
- Оставить на 2-3 часа в холодильнике, чтобы она настоялась.
Узвар по рецепту aleksandrailanit
Ингредиенты:
- 250 г сушеных яблок;
- по 100 г сушеных слив, сушеных груш;
- 50 г изюма;
- 30 г сушеного шиповника;
- 2 шт. кардамон;
- 4 шт. гвоздика;
- несколько долек лимона;
- мед – по вкусу;
- 4 литра воды.
Как приготовить:
- Сухофрукты хорошо промыть в теплой воде. Сложить в кастрюлю сушеные яблоки, груши, сливы и шиповник, залить холодной водой и поставить на очень медленный огонь.
- Когда закипит, добавить специи и изюм, варить на минимальном огне еще 7-10 минут.
- Заправить медом и добавить дольки лимона.
- Обмотать плотным полотенцем и дать настояться.
Голубцы с чечевицей и грибами по рецепту rina_verde
Ингредиенты на 12 штук:⠀
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- 1 кочан савойской капусты;⠀
- 500 г грибов шампиньонов;⠀
- 1 банка консервированной чечевицы;⠀
- 1 луковица;⠀
- 100 мл бульона овощного;
- растительное масло;⠀
- соль, перец – по вкусу.⠀
Как приготовить:
- Кочан капусты разобрать на листья, бланшировать в кипящей посоленной воде 1-2 минуты, вынуть шумовкой, дать остыть, вырезать толстые черешки.⠀
- На растительном масле обжарить до золотистого цвета мелкой порезанный лук, после чего добавить 2/3 порезанных грибов.
- Когда грибы будут готовы выложить к ним чечевицу, предварительно слив воду из банки, перемешать, приправить солью и перцем по вкусу.⠀
- На подготовленный лист капусты выложить 1-2 ст. л. начинки, сформировать голубец.⠀
- Форму для запекания смазать растительным маслом, выложить голубцы швом вниз. Сверху положить грибы, залить бульоном.⠀
- Запекать в предварительно разогретой духовке 20-25 минут при температуре 180 градусов. Украсить зеленью.
9 важных лайфхаков для самых вкусных голубцов
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Постный борщ – редакционный рецепт
Ингредиенты:
- 3-4 картофелины;
- 300 г свежей капусты;
- по 1 шт. морковь, луковица, свекла;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 1 лавровый лист;
- растительное масло;
- черный перец горошком;
- соль.
Как приготовить:
- Картофель нарезать кубиками, капусту нашинковать, морковь и свеклу натереть на крупной терке, лук нарезать мелкими кубиками.
- В кипящую подсоленную воду положить картофель, через 5 минут – капусту, лавровый лист, перец горошком и проварить на среднем огне.
- Тем временем спассеровать свеклу, морковь и лук на растительном масле, прикрыть крышкой и потушить на медленном огне, добавив немного яблочного уксуса или лимонной кислоты и томатную пасту.
- Готовые овощи переложить в кастрюлю и варить борщ до готовности. Дать настояться и подавать с растертым чесноком.
Паштет из фасоли с прованскими травами по рецепту zdorovo_est_net_diabet
Ингредиенты:
- 250 г фасоли;
- 3-4 ст. л. оливкового масла;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. прованских трав;
- сок и цедра половины лимона;
- 4. ст. л. зеленого лука;
- соль, молотый черный перец.
Как приготовить:
- Фасоль залить большим количеством воды и оставить на 8 часов. Фасоль промыть под проточной водой и варить в течение 2 часов. В самом конце варки посолить. Готовую фасоль отбросить на дуршлаг.
- Смешать в чаше блендера фасоль, чеснок, прованские травы, лимонный сок и цедру.
- Пробить блендером. Добавить по вкусу соль и черный перец. Если пюре получается густым, то добавить немного отвара, в котором варилась фасоль. Остудить паштет и поставить в холодильник на сутки.
Вареники с цветной капустой по рецепту _smoothielady_
Ингредиенты для начинки:
- средняя цветная капуста, разделить на соцветия; ⠀
- 2 зубчика чеснока, измельчить; ⠀
- 1 ч. л. имбиря, натереть; ⠀
- 4-5 шт. зеленого лука, нарезать; ⠀
- 1 чашка (240 мл) грибов, мелко нарезать; ⠀
- 2-3 ч. л. соевой пасты; ⠀
- 2 ст. л. соевого соуса: ⠀
- 1 ст. л. кунжутного масла.
Ингредиенты для теста:
- 2 чашки (480 мл) пшеничной муки; ⠀
- 130 мл теплой воды.
Как приготовить:
- Для начинки разогреть кунжутное масло на среднем огне, добавить цветную капусту и жарить 3 минуты. Затем добавить чеснок и готовить еще минуту.⠀
- Добавить зеленый лук, грибы, имбирь и соевую пасту, жарить около 1 минуты. Добавить соевый соус, все перемешать и дать остыть. Начинку можно измельчить в блендере.
- Для теста в муку постепенно добавлять воду и перемешивать. Вымесить тесто, накрыть влажной тканью и оставить от 30 минут до 1 часа.
- Раскатать, слепить вареники и отварить до готовности. Украсить по вкусу.
Салат с фасолью и тунцом по рецепту solominairenaz
Ингредиенты:
- по 1 б. консервированного тунца, фасоли;
- 2 шт. помидоры;
- 1 шт. болгарский перец;
- укроп, соль, перец, растительное масло.
Как приготовить:
- С фасоли и тунцы слить жидкость. Соединить и перемешать.
- Перец и помидоры нарезать, добавить к фасоли с тунцом. Посолить, поперчить.
- Добавить растительное масло и перемешать. Украсить зеленью.
Судак под маринадом по рецепту mikhail_gluzskiy
Ингредиенты:
- 500 г судак;
- по 1 шт. морковь, корень петрушки, стебель лука-порея;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 50 мл воды;
- 2 ст. л. уксуса 9%;
- половина ч. л. сахара;
- лавровый лист, сухая гвоздика, перец горошком;
- соль, перец.
Как приготовить:
- На крупной терке натереть морковь, нарезать тонкими кольцами лук-порей, а корень петрушки натереть на мелкой терке.
- На растительном масле обжарить морковь, лук, корень петрушки до золотистого цвета. Добавить томатную пасту, перемешать и готовить 10 минут.
- Добавить уксус, гвоздику, перец горошком, лавровый лист, посолить, поперчить и готовить 10 минут.
- Рыбу нарезать на крупные куски, посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить на растительном масле с двух сторон.
- На тарелку выложить половину маринада, сверху – рыбу и накрыть второй половиной маринада. Убрать на час в холодильник.
Тушеная капуста по рецепту anny.cooking
Ингредиенты:
- 2 большие луковицы;
- 3 дольки чеснока;
- 3 средние моркови;
- 1 крупная белокочанная капуста;
- 1,5 ст. л. томатной пасты;
- 1/2 ст. л. соли;
- 3 лавровых листика, черный молотый перец, масло.
Как приготовить:
- Лук мелко нарезать, чеснок натереть на мелкой терке, морковь – на крупной, капусту тонко нашинковать.
- На небольшом количестве масла поджарить лук до легкой золотистости, добавить морковь и чеснок, жарить еще 5 минут.
- Добавить капусту и тушить под крышкой, помешивая, около 20 минут, до размягчения капусты.
- Добавить соль, томатную пасту, молотый перец, и хорошо размешать, готовить около 10 минут. Добавить соль по необходимости, лавровые листья.
Грибы в кисло-сладком соусе по рецепту iryna_dziubanchuk
Ингредиенты:
- 1 кг шампиньонов, небольших;⠀
- 100 мл соевого соуса без усилителей вкуса;⠀
- 1 головка чеснока, очистить и зубчики порубить;⠀
- 1 полная ст. л. меда;
- 0,5 ст. л. копченой паприки;⠀
- сок одного лимона;⠀
- 2 ст. л. оливкового масла;⠀
- петрушка, кинза, соль – по вкусу.
Как приготовить:⠀
- Грибы помыть, слегка посолить и сложить в глубокой сотейник. Тушить на среднем огне, пока не испарится жидкость.⠀
- В отдельный сотейник сложить все ингредиенты, кроме зелени, и поставить на огонь закипятить, поварить 3-6 минут. ⠀
- Когда грибы будут готовы, соединить все ингредиенты и потушить вместе 3-5 минут. Добавить зелень, снять с огня.⠀
- Для остроты перед подачей можно добавить 1-3 зубчика чеснока и украсить розмарином.
Постные пампушки по рецепту gotovim_doma6
Ингредиенты:
- 0,5 л воды;
- 30 г дрожжей;
- 3/4 стакана сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 150 г растительного масла;
- 700-800 г муки.
Как приготовить:
- Развести дрожжи в воде и добавить сахар, соль, растительное масло. Перемешать.
- Добавить муку и замесить легкое тесто, оставить в тепле на 2 часа.
- Раскатать в пласт толщиной 6-8 мл и вырезать пышки. Оставить еще на 30 минут, накрыть полотенцем.
- Жарить на среднем огне. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Посыпать сахарной пудрой, корицей, какао.
Апельсиновый постный пирог по рецепту vkusniy.post
Ингредиенты на форму 18 см:
- 150 г апельсинового сока;
- 30 г растительного масла;
- 150 г муки;
- 40 г сахара;
- щепотка соли;
- 1 ч. л. соды.
Для пропитки:
- 100 г апельсинового сока;
- 50 г сахарной пудры.
Как приготовить:
- Смешать сок, масло, сахар и соль, добавить муку с содой, перемешать до однородности.
- Вылить тесто в форму, застеленную бумагой для выпечки. Готовить при 180 градусов около 40 минут. Готовность провеять шпажкой – она должна быть сухой сухой при прокалывании пирога.
- Смешать сахарную пудру с апельсиновым соком, постепенно вылить сироп на горячий пирог прямо в форме.