Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Как сделать горчицу

Завтрак из Instagram

Коблер с персиками

Латте дома

Проверяем качество продуктов

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

23 кулинарных секрета хозяек, которые собирались годами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 сентября, 16:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Надрежьте будущие отбивные по краям, так они не будут загибаться при жарке. Запеченное мясо будет золотистым, если слегка обмазать его медом. А сырники станут пышнее, если добавить в тесто растительное масло
Кулинарные советы опытных хозяек
Кулинарные советы опытных хозяек / Фото: Pexels

Границ кулинарному мастерству не будет никогда. Каждый день хозяйки становятся все опытней в этом деле, делясь своими важными наблюдениями и наработками. Мы знаем лайфхаки по приготовлению еды от мастера Джейми Оливера, теперь улучшим свои способности с помощью этих простых советов.

Овощи, первые блюда

Супы будут вкуснее, если сварить картофелину целиком, потом размять ее и добавить к блюду
Супы будут вкуснее, если сварить картофелину целиком, потом размять ее и добавить к блюду / Фото: Pixabay

  • Борщ и супы будут вкуснее, если сварить картофелину целиком, потом размять ее и добавить к блюду.
  • Если в супе или борще есть квашеная капуста, то сначала нужно забрасывать картофель. Из-за кислоты от капусты он может быть твердым.
  • Отварные овощи для салатов стоит резать только остывшие.
  • Если нужен золотистый, а не подгоревший лук, слегка обваляйте его в муке перед обжариванием.
  • Вареный картофель не будет лопаться во время варки, если в процессе добавить в кастрюлю несколько капель уксуса. Также можно проткнуть картофелину зубочисткой в нескольких местах.
Реклама

Читайте также:

Мясо и рыба

Запеченное мясо получит золотистый цвет, если обмазать его медом
Запеченное мясо получит золотистый цвет, если обмазать его медом / Фото: Depositphotos

  • Не солите мясо перед тепловой обработкой. Оно выделит сок и сделает его сухим. Мясо нужно солить за 10 минут до конца приготовления.
  • Чтобы рыба не варилась, а жарилась, лучше обмазать ее маслом и добавить совсем немного в сковороду.
  • Говяжья печень будет сочней, если перед жаркой замочить ее на 15-20 минут в молоке или сливках.
  • Быстрее снять пленки с печени будет возможно, если подержать ее минуту-две в горячей воде.
  • Запеченное мясо получит золотистый цвет, если слегка обмазать его медом.
  • Столовая ложка сахара на 1 кг фарша сделает котлеты, тефтели и фрикадельки максимально сочными.
  • Панировать котлеты стоит непосредственно перед жаркой, иначе сухари размокнут и сделают их суховатыми.
  • Сделайте небольшие надрезы по сторонам отбивных, так они не будут сгибаться во время жарки.

Читайте также:

Гарниры, яйца

Реклама

Рис не разварится, если предварительно его слегка обжарить
Рис не разварится, если предварительно его слегка обжарить / Фото: freepik.com

  • Если для блюда вам нужен не разваренный рис, то перед приготовлением его нужно обжарить несколько минут.
  • Масло не будет сильно шипеть и разбрызгиваться, если бросить в него немного соли.
  • Чтобы получить пышный омлет, взбейте одно яйцо с 1 ст. л. воды и добавьте к остальным яйцам.
  • Макароны, пельмени и вареники не слипнутся во время варки, если капнуть в кастрюлю немного растительного масла.

Читайте также:

Выпечка

Сырники будут сочнее, если добавить в тесто немного растительного масла
Сырники будут сочнее, если добавить в тесто немного растительного масла / Фото: Depositphotos

  • Если нужны пышные белки для выпечки, охладите их в холодильнике и добавьте немного лимонного сока.
  • Не взбивайте белки в алюминиевой посуде, они могут приобрести сероватый оттенок.
  • Если бисквит сложно достать из формы, поставьте ее на холодную поверхность или полотенце, смоченное в холодной воде.
  • К тесту для сырников добавьте немного растительного масла, они будут пышнее.
  • Вместе с дрожжами в выпечку можно добавить немного бренди. Выпечка будет ароматней.
  • Молоко не подгорит в сотейнике, если он будет холодным. И еще – оно не убежит, если добавить немного сахара.
Реклама

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как хранить чеснок
Узнать
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять