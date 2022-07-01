3 бюджетных и простых рецепта с шампиньонами (фото)

И выбираем мы шампиньоны не только потому, что недорого, а потому, что готовить их быстро, они сочетаются практически со всем.
Нужно, чтобы грибы были свежими и без видимых повреждений. Как их подольше сохранить в холодильнике – мы писали.
Грибная солянка – наш проверенный рецепт. Подойдет тем, кто постится. Пирог от vkysnie.bluyda готовится быстро, за счет магазинного слоеного теста.
Шампиньоны для салата по рецепту polezno_pravilno_pp сначала нужно немного промариновать в соусе из меда, сока лимона, дижонской горчицы.
Постная грибная солянка в духовке
Ингредиенты:
- соленые грибы – 2 стакана;
- свежая – 500 г;
- лук – 2 шт.;
- мука – 1 ст. л.;
- специи, соль, перец.
Как приготовить:
- Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком. Добавить муку, перемешать и готовить несколько минут.
- Капусту нашинковать, посолить и поперчить.
- В форму для запекания выложить слой капусты, слой грибов и сверху опять капусту. Добавить специи и полить растительным маслом.
- Запекать при 180 градусах около 30 минут.
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Полезный салат с шампиньонами
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г;
- авокадо – 2 шт.;
- помидоры черри – 500 г;
- огурцы – 3 шт.;
- базилик;
- чеснок – 1 зубок;
- сок половины лимона;
- оливковое масло – 50 мл;
- винный уксус – 2 ч. л.;
- дижонская горчица, мед – по 1 ч. л.
Как приготовить:
- Соединить оливковое масло, винный уксус, мед, дижонскую горчицу, сок и мелко нарубленный чеснок.
- Нарезать шампиньоны и добавить ⅔ части заправки. Аккуратно перемешать, оставить на 30 минут.
- Авокадо и огурцы нарезать некрупно, помидоры – пополам.
- Добавить овощи к шампиньонам, посыпать базиликом и заправить соусом.
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Пирог с грибами и сыром
Ингредиенты:
- тесто слоеное дрожжевое – 250 г;
- грибы – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- яйцо;
- сыр плавленый – 100 г;
- сыр твердый – 150 г;
- специи.
Как приготовить:
- Грибы обжарить с луком, добавить плавленый сыр, специи, перемешать.
- Тесто раскатать, сделать небольшие бортики, выложить начинку, посыпать тертым сыром. Края смазать взбитым яйцом.
- Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.
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