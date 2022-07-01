3 бюджетных и простых рецепта с шампиньонами (фото)

Попробуйте солянку, используется свежая или квашеная капуста, легкий салат с авокадо и помидорами и быстрый пирог с плавленым сыром

Рецепты с грибами / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

И выбираем мы шампиньоны не только потому, что недорого, а потому, что готовить их быстро, они сочетаются практически со всем.

Нужно, чтобы грибы были свежими и без видимых повреждений. Как их подольше сохранить в холодильнике – мы писали.

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Грибная солянка – наш проверенный рецепт. Подойдет тем, кто постится. Пирог от vkysnie.bluyda готовится быстро, за счет магазинного слоеного теста.

Шампиньоны для салата по рецепту polezno_pravilno_pp сначала нужно немного промариновать в соусе из меда, сока лимона, дижонской горчицы.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

соленые грибы – 2 стакана;

свежая – 500 г;

лук – 2 шт.;

мука – 1 ст. л.;

специи, соль, перец.

Как приготовить:

Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком. Добавить муку, перемешать и готовить несколько минут. Капусту нашинковать, посолить и поперчить. В форму для запекания выложить слой капусты, слой грибов и сверху опять капусту. Добавить специи и полить растительным маслом. Запекать при 180 градусах около 30 минут.

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Полезный салат с шампиньонами

Полезный салат с шампиньонами

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г;

авокадо – 2 шт.;

помидоры черри – 500 г;

огурцы – 3 шт.;

базилик;

чеснок – 1 зубок;

сок половины лимона;

оливковое масло – 50 мл;

винный уксус – 2 ч. л.;

дижонская горчица, мед – по 1 ч. л.

Как приготовить:

Соединить оливковое масло, винный уксус, мед, дижонскую горчицу, сок и мелко нарубленный чеснок. Нарезать шампиньоны и добавить ⅔ части заправки. Аккуратно перемешать, оставить на 30 минут. Авокадо и огурцы нарезать некрупно, помидоры – пополам. Добавить овощи к шампиньонам, посыпать базиликом и заправить соусом.

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Пирог с грибами и сыром

Пирог с грибами и сыром / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Ингредиенты:

тесто слоеное дрожжевое – 250 г;

грибы – 200 г;

лук – 1 шт.;

яйцо;

сыр плавленый – 100 г;

сыр твердый – 150 г;

специи.

Как приготовить:

Грибы обжарить с луком, добавить плавленый сыр, специи, перемешать. Тесто раскатать, сделать небольшие бортики, выложить начинку, посыпать тертым сыром. Края смазать взбитым яйцом. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.

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