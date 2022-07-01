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СЕГОДНЯ Еда

3 бюджетных и простых рецепта с шампиньонами (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 июля, 11:20
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Попробуйте солянку, используется свежая или квашеная капуста, легкий салат с авокадо и помидорами и быстрый пирог с плавленым сыром
Рецепты с грибами
Рецепты с грибами / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

И выбираем мы шампиньоны не только потому, что недорого, а потому, что готовить их быстро, они сочетаются практически со всем.

Нужно, чтобы грибы были свежими и без видимых повреждений. Как их подольше сохранить в холодильнике – мы писали.

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Грибная солянка – наш проверенный рецепт. Подойдет тем, кто постится. Пирог от vkysnie.bluyda готовится быстро, за счет магазинного слоеного теста.

Шампиньоны для салата по рецепту polezno_pravilno_pp сначала нужно немного промариновать в соусе из меда, сока лимона, дижонской горчицы.

Постная грибная солянка в духовке

Солянка из капусты с грибами
Солянка из капусты с грибами / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • соленые грибы – 2 стакана;
  • свежая – 500 г;
  • лук – 2 шт.;
  • мука – 1 ст. л.;
  • специи, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Грибы нарезать соломкой и обжарить с луком. Добавить муку, перемешать и готовить несколько минут.
  2. Капусту нашинковать, посолить и поперчить.
  3. В форму для запекания выложить слой капусты, слой грибов и сверху опять капусту. Добавить специи и полить растительным маслом.
  4. Запекать при 180 градусах около 30 минут.

В Италии готовят необычные маффины с грибами из картофельного пюре, здесь рецепт.

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Полезный салат с шампиньонами

Полезный салат с шампиньонами
Полезный салат с шампиньонами

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300 г;
  • авокадо – 2 шт.;
  • помидоры черри – 500 г;
  • огурцы – 3 шт.;
  • базилик;
  • чеснок – 1 зубок;
  • сок половины лимона;
  • оливковое масло – 50 мл;
  • винный уксус – 2 ч. л.;
  • дижонская горчица, мед – по 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Соединить оливковое масло, винный уксус, мед, дижонскую горчицу, сок и мелко нарубленный чеснок.
  2. Нарезать шампиньоны и добавить ⅔ части заправки. Аккуратно перемешать, оставить на 30 минут.
  3. Авокадо и огурцы нарезать некрупно, помидоры – пополам.
  4. Добавить овощи к шампиньонам, посыпать базиликом и заправить соусом.

Здесь найдете рецепт чечевичных фрикаделек с грибами, он подойдет для Дев.

Пирог с грибами и сыром

Пирог с грибами и сыром
Пирог с грибами и сыром / Фото: instagram.com/vkysnie.bluyda

Ингредиенты:

  • тесто слоеное дрожжевое – 250 г;
  • грибы – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • яйцо;
  • сыр плавленый – 100 г;
  • сыр твердый – 150 г;
  • специи.

Как приготовить:

  1. Грибы обжарить с луком, добавить плавленый сыр, специи, перемешать.
  2. Тесто раскатать, сделать небольшие бортики, выложить начинку, посыпать тертым сыром. Края смазать взбитым яйцом.
  3. Выпекать при 180 градусах 10-15 минут.

В Хорватии с грибами готовят вкусный суп, еще нужен бекон.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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