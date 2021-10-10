3 чизкейка с яблоками, которые поразят своей нежной кислинкой

Пожалуй, чизкейки – самый вкусный десерт среди всех, где есть творог. В сезон яблок их будет вкусно использовать в этой выпечке. Можно приготовить песочную основу самостоятельно или взять для этого разные виды печенья. Кроме яблок, прекрасно подойдут орехи и изюм.
Чизкейк на основе из крекера
Для основы:
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- 200 г сладкий крекер;
- 50 г орехи;
- 100 г сливочное масло;
- по 1/2 ч. л. корица, молотый имбирь.
Для начинки в сырную основу:
- 3 шт. яблоко;
- 75 г сахар;
- 20 г сливочное масло;
- 25 г сахар.
Для сырной основы:
- 500 г творожный сыр;
- 150 мл сливки 33%;
- 30 г сахар;
- 450 г яблочное пюре;
- 3 шт. яйцо;
- по 1 ч. л. корица, ванильный сахар.
Как приготовить:
- Для основы крекер и орехи измельчить в крошку, высыпать в чашу. Добавить корицу, имбирь и перемешать.
- Растопить масло и влить к сухим ингредиентам. Перемешать хорошо и высыпать в форму. Утрамбовать дно и сформировать бортики чизкейка.
- Нагреть духовку до 180 градусов. Выпекать 10-15 минут.
- Для начинки яблоки нарезать мелким кубиком. Изюм залить кипятком, слить воду.
- Растопить сливочное масло, добавить сахар и яблоки. Перемешать и протушить несколько минут. Яблоки должны быть твердыми. Всыпать изюм и перемешать.
- Размять сыр или пробить блендером. Добавить пюре, сахар, яйца, ваниль и корицу. Перемешать и влить сливки.
- Добавить яблочную начинку, перемешать и вылить сырную массу в песочную основу.
- В глубокий противень налить кипяток и установить на нижний уровень духовки. Выпекать при 180 градусах в течении часа.
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Чизкейк с яблочной начинкой на песочном тесте
Ингредиенты для теста:
- 110 г сливочного масла;
- 25 г сахара;
- 1 яйцо;
- по 100 г рисовой и кукурузной муки.
Для яблочной начинки:
- 8-10 небольших яблок;
- 1 ст. л. сахара;
- 10 г сливочного масла;
- 1 ч. л. корицы:
- 1/3 ч. л. кардамона.
Для творожной заливки:
- 200 г творога;
- 150 г сметаны 20%;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. рисовой муки;
- 1/2 ч. л. лимонной цедры.
Как приготовить:
- Яблоки нарезать кубиками и обжарить со сливочным маслом, сахаром и специями до мягкости.
- Для теста смешать масло, сахар. Добавить яйцо и муку, перемешать. Завернуть тесто в форму и убрать в морозилку на 15-20 минут.
- Для заливки смешать творог с сахаром и сметаной. По одному добавить яйца и слегка взбить миксером. В процессе добавить рисовую муку. Мука должна разбухнуть.
- Форму смазать маслом и распределить тесто, сформировать высокие бортики.
- Выложить яблоки и залить творожной начинкой.
- Выпекать 60 минут при температуре 170 градусов в предварительно разогретой духовке.
Чизкейк с яблоками и соленой карамелью
Ингредиенты:
- 200 г печенья;
- 60 г сливочного масла.
Для творожной начинки:
- 500 г творожного сыра;
- 200 г сметаны 20%;
- 150 мл сливок 32-35%;
- 100 г сахара;
- 3 яйца;
- 60 г муки.
Для яблочной начинки:
- 2-3 небольших яблока;
- 20 г сахара;
- 30 г сливочного масла;
- 1/2 ч. л корицы.
Для соленой карамели:
- 100 г сахара;
- 60 мл сливок 32-35%;
- 60 г сливочного масла;
- 1/3 ч. л. соли.
Как приготовить:
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- Печенье измельчить в мелкую крошку. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать.
- На дно формы утрамбовать основу. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
- Яблоки очистить и нарезать кубиками. Обжарить со сливочным маслом с добавлением сахара и корицы. Когда яблоки станут мягкими, протушить 5-7 минут на медленном огне.
- Сыр смешать до однородной массы со сметаной, сливками и сахаром. По одному вбить яйца. Добавить муку и тщательно перемешать. Добавить яблоки и снова перемешать.
- Равномерно распределить творожную массу на песочную основу.
- В глубокий противень налить воду, поставить под форму с чизкейком.
- Выпекать при 170 градусах чуть больше 1 часа. Дать остыть в духовке.
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