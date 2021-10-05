3 добавки к рисовой каше, которые заставят взглянуть на нее по-новому

Можно улучшить ее карамелизированными яблоками, добавив корицу и ваниль. Украсить ягодно-апельсиновым соусом из красной смородины или запечь ее в духовке с грушей

Рецепты рисовой каши к завтраку / Фото: freepik.com Успех любого блюда из риса – это отлично сваренный рис. Успех утренней каши с рисом – это наличие молока или сливок, так вкуснее и сытнее. К сладкой каше можно добавить фрукты и ягодные соусы, приправив это все корицей. Рисовая каша с грушей в духовке Рисовая каша с грушей в духовке / Фото: instagram.com/gayane_breiova/ Реклама Ингредиенты: 200 г рис шлифованный длиннозернистый;

400 мл молоко;

1 шт. груша;

сахар, ванилин, цедра лимона и сок лимона – по вкусу. Как приготовить: Рис промыть, обдать кипятком. Выложить рис в кастрюлю, залить молоком. Варить, помешивая, до полной готовности. Нарезать грушу кубиками и переложить в миску, добавить ваниль, цедру лимона, немного лимонного сока и сахар, перемешать. Грушу переложить в форму для запекания, сверху выложить кашу, присыпать небольшим количеством сахара для образования корочки. Запекать при 180 градусах 5-10 минут. Читайте также: Тыквенная каша с пшеном и оригинальный салат с яблоком и болгарским перцем – рецепты для завтрака Реклама Рисовая каша с ягодно-апельсиновым соусом Рисовая каша с ягодно-апельсиновым соусом / Фото: instagram.com/anya_kulinarit/ Ингредиенты: 125 г круглозернистого риса;

500 мл молока;

0,5 ч. л. корицы;

1-2 ст. л. сахара;

щепотка соли. Для соуса: Реклама 200 г красной смородины;

2 ст. л. апельсинового сока;

0,5 ч. л. цедры апельсина;

1 ст. л. кукурузного крахмала;

сахар – по вкусу. Как приготовить: Довести молоко до кипения, добавить промытый рис и варить на слабом огне около 25 минут. Добавить соль, сахар и корицу. Крахмал развести с 2 ст. л. воды. Для соуса смешать ягоды, сахар, апельсиновый сок и цедру, варить несколько минут, в конце добавить кукурузный крахмал и варить до загустения. Разложить кашу по тарелкам, сверху украсить соусом. Рисовая каша с карамелизированными яблоками Рисовая каша с карамелизированными яблоками / Фото: instagram.com/svetlanaburumova/



Ингредиенты (1 чашка – 300 мл): 1 чашка риса;

2 чашки воды;

3 чашки молока;

соль, сахар – по вкусу;

сливочное масло в каждую тарелку. Ингредиенты (1 чашка – 300 мл): Для начинки: 2-3 яблока;

10 г сливочного масла;

1 ст. л. сахара;

корица – по вкусу. Как приготовить Рис промыть, залить водой и поставить на огонь. Дать закипеть и на медленном огне под крышкой проварить до испарения влаги. Влить горячее молоко, добавить соль, сахар и на медленном огне варить 10-12 минут под крышкой, помешивая. Очистить и нарезать кубиками яблоки, обжарить на сковороде вместе в маслом, сахаром и корицей, постоянно помешивая. Разложить кашу по тарелкам, добавить масло, украсить яблоками. Читайте также: Завтрак по-норвежски: каша рисгрот вместо привычной овсянки

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