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3 добавки к рисовой каше, которые заставят взглянуть на нее по-новому

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 октября, 07:01
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Можно улучшить ее карамелизированными яблоками, добавив корицу и ваниль. Украсить ягодно-апельсиновым соусом из красной смородины или запечь ее в духовке с грушей
Рецепты рисовой каши к завтраку
Рецепты рисовой каши к завтраку / Фото: freepik.com

Успех любого блюда из риса – это отлично сваренный рис. Успех утренней каши с рисом – это наличие молока или сливок, так вкуснее и сытнее. К сладкой каше можно добавить фрукты и ягодные соусы, приправив это все корицей.

Рисовая каша с грушей в духовке

Рисовая каша с грушей в духовке
Рисовая каша с грушей в духовке / Фото: instagram.com/gayane_breiova/

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Ингредиенты:

  • 200 г рис шлифованный длиннозернистый;
  • 400 мл молоко;
  • 1 шт. груша;
  • сахар, ванилин, цедра лимона и сок лимона – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Рис промыть, обдать кипятком. Выложить рис в кастрюлю, залить молоком. Варить, помешивая, до полной готовности.
  2. Нарезать грушу кубиками и переложить в миску, добавить ваниль, цедру лимона, немного лимонного сока и сахар, перемешать.
  3. Грушу переложить в форму для запекания, сверху выложить кашу, присыпать небольшим количеством сахара для образования корочки.
  4. Запекать при 180 градусах 5-10 минут.

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Рисовая каша с ягодно-апельсиновым соусом

Рисовая каша с ягодно-апельсиновым соусом
Рисовая каша с ягодно-апельсиновым соусом / Фото: instagram.com/anya_kulinarit/

Ингредиенты:

  • 125 г круглозернистого риса;
  • 500 мл молока;
  • 0,5 ч. л. корицы;
  • 1-2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли.

Для соуса:

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  • 200 г красной смородины;
  • 2 ст. л. апельсинового сока;
  • 0,5 ч. л. цедры апельсина;
  • 1 ст. л. кукурузного крахмала;
  • сахар – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Довести молоко до кипения, добавить промытый рис и варить на слабом огне около 25 минут. Добавить соль, сахар и корицу.
  2. Крахмал развести с 2 ст. л. воды.
  3. Для соуса смешать ягоды, сахар, апельсиновый сок и цедру, варить несколько минут, в конце добавить кукурузный крахмал и варить до загустения.
  4. Разложить кашу по тарелкам, сверху украсить соусом.

Рисовая каша с карамелизированными яблоками

Рисовая каша с карамелизированными яблоками
Рисовая каша с карамелизированными яблоками / Фото: instagram.com/svetlanaburumova/


Ингредиенты (1 чашка – 300 мл):

  • 1 чашка риса;
  • 2 чашки воды;
  • 3 чашки молока;
  • соль, сахар – по вкусу;
  • сливочное масло в каждую тарелку.

Для начинки:

  • 2-3 яблока;
  • 10 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. сахара;
  • корица – по вкусу.

Как приготовить

  1. Рис промыть, залить водой и поставить на огонь. Дать закипеть и на медленном огне под крышкой проварить до испарения влаги.
  2. Влить горячее молоко, добавить соль, сахар и на медленном огне варить 10-12 минут под крышкой, помешивая.
  3. Очистить и нарезать кубиками яблоки, обжарить на сковороде вместе в маслом, сахаром и корицей, постоянно помешивая.
  4. Разложить кашу по тарелкам, добавить масло, украсить яблоками.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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