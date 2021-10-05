3 добавки к рисовой каше, которые заставят взглянуть на нее по-новому

Успех любого блюда из риса – это отлично сваренный рис. Успех утренней каши с рисом – это наличие молока или сливок, так вкуснее и сытнее. К сладкой каше можно добавить фрукты и ягодные соусы, приправив это все корицей.
Рисовая каша с грушей в духовке
Ингредиенты:
- 200 г рис шлифованный длиннозернистый;
- 400 мл молоко;
- 1 шт. груша;
- сахар, ванилин, цедра лимона и сок лимона – по вкусу.
Как приготовить:
- Рис промыть, обдать кипятком. Выложить рис в кастрюлю, залить молоком. Варить, помешивая, до полной готовности.
- Нарезать грушу кубиками и переложить в миску, добавить ваниль, цедру лимона, немного лимонного сока и сахар, перемешать.
- Грушу переложить в форму для запекания, сверху выложить кашу, присыпать небольшим количеством сахара для образования корочки.
- Запекать при 180 градусах 5-10 минут.
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Рисовая каша с ягодно-апельсиновым соусом
Ингредиенты:
- 125 г круглозернистого риса;
- 500 мл молока;
- 0,5 ч. л. корицы;
- 1-2 ст. л. сахара;
- щепотка соли.
Для соуса:
- 200 г красной смородины;
- 2 ст. л. апельсинового сока;
- 0,5 ч. л. цедры апельсина;
- 1 ст. л. кукурузного крахмала;
- сахар – по вкусу.
Как приготовить:
- Довести молоко до кипения, добавить промытый рис и варить на слабом огне около 25 минут. Добавить соль, сахар и корицу.
- Крахмал развести с 2 ст. л. воды.
- Для соуса смешать ягоды, сахар, апельсиновый сок и цедру, варить несколько минут, в конце добавить кукурузный крахмал и варить до загустения.
- Разложить кашу по тарелкам, сверху украсить соусом.
Рисовая каша с карамелизированными яблоками
Ингредиенты (1 чашка – 300 мл):
- 1 чашка риса;
- 2 чашки воды;
- 3 чашки молока;
- соль, сахар – по вкусу;
- сливочное масло в каждую тарелку.
Для начинки:
- 2-3 яблока;
- 10 г сливочного масла;
- 1 ст. л. сахара;
- корица – по вкусу.
Как приготовить
- Рис промыть, залить водой и поставить на огонь. Дать закипеть и на медленном огне под крышкой проварить до испарения влаги.
- Влить горячее молоко, добавить соль, сахар и на медленном огне варить 10-12 минут под крышкой, помешивая.
- Очистить и нарезать кубиками яблоки, обжарить на сковороде вместе в маслом, сахаром и корицей, постоянно помешивая.
- Разложить кашу по тарелкам, добавить масло, украсить яблоками.
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