3 ингредиента и 15 минут на приготовление – быстрый рецепт домашних конфет

Домашние конфеты выигрывают сразу по нескольким пунктам: вы знаете, из чего они, и вы понимаете, что это экономия бюджета.
Попробуйте конфеты на основе сухого молока в кокосовой стружке, мы о них подробно рассказывали.
Для этих, банановых, нужно песочное печенье, самое простое. Из какого шоколада будет глазурь – ваш выбор. На канале My Kitchen он темный.
Домашние конфеты из бананов и печенья
Ингредиенты:
- печенье – 300 г;
- молочный шоколад – 200 г;
- бананы – 2-3 шт.
Как приготовить:
- Печенье измельчить в крошку. Добавить нарезанный банан и перемешать. Сформировать шарики и выложить на пергамент.
- Шоколад растопить на водяной бане, окунуть конфеты в шоколад и снова выложить на пергамент.
- Отправить в холодильник до застывания шоколада.
Какими симпатичными получаются эти конфеты – смотрите ниже.
Рецепт конфет "Планета" из детства читайте здесь.