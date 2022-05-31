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3 ингредиента и 15 минут на приготовление – быстрый рецепт домашних конфет

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 мая, 12:57
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Эти ингредиенты – бананы и печенье. Конфеты будут круглыми в глазури, нужен темный или молочный шоколад
Быстрые домашние конфеты
Быстрые домашние конфеты / Фото: Инстаграм

Домашние конфеты выигрывают сразу по нескольким пунктам: вы знаете, из чего они, и вы понимаете, что это экономия бюджета.

Попробуйте конфеты на основе сухого молока в кокосовой стружке, мы о них подробно рассказывали.

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Для этих, банановых, нужно песочное печенье, самое простое. Из какого шоколада будет глазурь – ваш выбор. На канале My Kitchen он темный.

Домашние конфеты из бананов и печенья

Домашние конфеты из бананов и печенья
Домашние конфеты из бананов и печенья

Ингредиенты:

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  • печенье – 300 г;
  • молочный шоколад – 200 г;
  • бананы – 2-3 шт.

Как приготовить:

  1. Печенье измельчить в крошку. Добавить нарезанный банан и перемешать. Сформировать шарики и выложить на пергамент.
  2. Шоколад растопить на водяной бане, окунуть конфеты в шоколад и снова выложить на пергамент.
  3. Отправить в холодильник до застывания шоколада.

Какими симпатичными получаются эти конфеты – смотрите ниже.

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Рецепт конфет "Планета" из детства читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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