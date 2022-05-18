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СЕГОДНЯ Еда

3 интересных и простых рецепта польской кухни

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 мая, 09:59
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Это сочевяки, которые можно сравнить с нашими драниками только с чечевичной начинкой, билгорайский пирог, он готовится с гречкой, и бигос, с ним многие хорошо знакомы
Интересные рецепты польской кухни
Интересные рецепты польской кухни / Фото: Коллаж: Сегодня

Благодарим Польшу за поддержку и начинаем ближе знакомиться с кухней этой страны. Многие ее представители очень схожи с нашей едой. Как и мы, на завтрак поляки могут приготовить пышные оладьи с яблоками.

В Польше тоже любят капусту и картошку, там даже есть пирог, для начинки которого используется гречка.

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Итак, сочевяки с сайта kuchnialidla.pl, которые очень похожи на наши драники, из Сейненского повета. Пирог из городка Билгорай, что в Люблинском воеводстве, раньше готовили на торжества. Для него нужны гречка и творог, рецепт от fajnegotowanie.pl.

Что касается бигоса, то с ним многие могут быть хорошо знакомы. Нужны квашеная и свежая капуста, свинина или копчености.

Бигос с копчеными колбасками

Бигос с мясом и колбасками
Бигос с мясом и колбасками

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Ингредиенты:

  • капуста квашеная – 1 кг;
  • капуста свежая – 500 г;
  • лук – 300 г;
  • чеснок – 20 г;
  • свинина (нежирная) – 500 г;
  • сало – 100 г;
  • копченые колбаски – 300 г;
  • томатная паста – 3 ст. л.;
  • перец, тмин, кориандр – по 1 ч. л.;
  • лавровый лист – 4-5 шт.;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Квашеную капусту залить водой, так чтобы вода слегка покрыла капусту, тушить на среднем, потом на медленном 40–50 минут, помешивая и проверяя уровень воды.
  2. Свежую капусту нашинковать тонкой соломкой.
  3. Мясо и колбаски нарезать небольшими кубиками. Лук и чеснок нарезать мелко.
  4. Обжарить сало на сковороде, добавить лук, обжарить до золотистого цвета.
  5. Добавить чеснок, а через минуту – свежее мясо.
  6. Когда мясо приобретет румяный цвет со всех сторон, добавить колбаски и томатную пасту. Обжарить 5 минут, убрать в сторону.
  7. Когда квашеная капуста станет мягкой, добавить свежую капусту, обжаренное мясо с луком, специи, немного воды и соль по вкусу.
  8. Перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне полтора-два часа, пока вода не выпарится.

Рецепт польского капустняка на свиных ребрах читайте здесь.

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Билгорайский пирог

Билгорайский пирог
Билгорайский пирог

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г;
  • гречка – 200 г;
  • творог – 300 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • сливки, сливочное масло – по 2 ст. л.;
  • соль, перец, тимьян.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Растолочь в пюре.
  2. Гречку отварить в подсоленной воде до готовности, добавить к картофелю и хорошо перемешать.
  3. Размять творог вилкой и добавить к картофельной массе. Вбить 2 яйца, влить сливки. Приправить солью, перцем и тимьяном.
  4. Растопить сливочное масло и влить в тесто, тщательно перемешать.
  5. Застелить форму бумагой для выпечки и выложить тесто, разровнять. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 55 минут.

Обязательно попробуйте польские пончики-великаны, они с вареньем внутри.

Сочевяки, или драники с чечевицей

Сочевяки, или драники с чечевицей
Сочевяки, или драники с чечевицей

Ингредиенты:

  • лук – 2 шт.;
  • грибы – 300 г;
  • зеленая (или любая) чечевица – 250 г;
  • щепотка соли;
  • черный перец, мускатный орех;
  • зеленый лук.

Для теста:

  • картофель – 1 кг;
  • яйца – 2 шт.;
  • мука пшеничная – 200-300 г;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в подсоленной воде, слить воду и дать остыть. Чечевицу промыть и отварить в кипящей воде около 20-30 минут.
  2. На сливочном масле обжарить нарезанный кубиками лук. Добавить шампиньоны, натертые на крупной терке. Готовить до испарения жидкости.
  3. Чечевицу аккуратно раздавить ножом и добавить к обжаренным грибам. Приправить солью, перцем и мускатным орехом. Немного обжарить. Добавить нарезанный зеленый лук. Дать начинке остыть.
  4. Картофель растолочь в пюре, добавить яйцо и муку. Приправить его солью и перцем и замесить однородное тесто.
  5. Сформировать сочевяки в форме котлет, обвалять в муке. Обжарить на хорошо разогретом масле с двух сторон. Выложить на бумажное полотенце.
  6. Подавать с зеленью и сметаной.

Здесь читайте, как в Польше готовят картофельный суп.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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