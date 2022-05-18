3 интересных и простых рецепта польской кухни

Благодарим Польшу за поддержку и начинаем ближе знакомиться с кухней этой страны. Многие ее представители очень схожи с нашей едой. Как и мы, на завтрак поляки могут приготовить пышные оладьи с яблоками.
В Польше тоже любят капусту и картошку, там даже есть пирог, для начинки которого используется гречка.
Итак, сочевяки с сайта kuchnialidla.pl, которые очень похожи на наши драники, из Сейненского повета. Пирог из городка Билгорай, что в Люблинском воеводстве, раньше готовили на торжества. Для него нужны гречка и творог, рецепт от fajnegotowanie.pl.
Что касается бигоса, то с ним многие могут быть хорошо знакомы. Нужны квашеная и свежая капуста, свинина или копчености.
Бигос с копчеными колбасками
Ингредиенты:
- капуста квашеная – 1 кг;
- капуста свежая – 500 г;
- лук – 300 г;
- чеснок – 20 г;
- свинина (нежирная) – 500 г;
- сало – 100 г;
- копченые колбаски – 300 г;
- томатная паста – 3 ст. л.;
- перец, тмин, кориандр – по 1 ч. л.;
- лавровый лист – 4-5 шт.;
- соль.
Как приготовить:
- Квашеную капусту залить водой, так чтобы вода слегка покрыла капусту, тушить на среднем, потом на медленном 40–50 минут, помешивая и проверяя уровень воды.
- Свежую капусту нашинковать тонкой соломкой.
- Мясо и колбаски нарезать небольшими кубиками. Лук и чеснок нарезать мелко.
- Обжарить сало на сковороде, добавить лук, обжарить до золотистого цвета.
- Добавить чеснок, а через минуту – свежее мясо.
- Когда мясо приобретет румяный цвет со всех сторон, добавить колбаски и томатную пасту. Обжарить 5 минут, убрать в сторону.
- Когда квашеная капуста станет мягкой, добавить свежую капусту, обжаренное мясо с луком, специи, немного воды и соль по вкусу.
- Перемешать, накрыть крышкой и тушить на медленном огне полтора-два часа, пока вода не выпарится.
Рецепт польского капустняка на свиных ребрах читайте здесь.
Билгорайский пирог
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- гречка – 200 г;
- творог – 300 г;
- яйцо – 3 шт.;
- сливки, сливочное масло – по 2 ст. л.;
- соль, перец, тимьян.
Как приготовить:
- Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Растолочь в пюре.
- Гречку отварить в подсоленной воде до готовности, добавить к картофелю и хорошо перемешать.
- Размять творог вилкой и добавить к картофельной массе. Вбить 2 яйца, влить сливки. Приправить солью, перцем и тимьяном.
- Растопить сливочное масло и влить в тесто, тщательно перемешать.
- Застелить форму бумагой для выпечки и выложить тесто, разровнять. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 55 минут.
Обязательно попробуйте польские пончики-великаны, они с вареньем внутри.
Сочевяки, или драники с чечевицей
Ингредиенты:
- лук – 2 шт.;
- грибы – 300 г;
- зеленая (или любая) чечевица – 250 г;
- щепотка соли;
- черный перец, мускатный орех;
- зеленый лук.
Для теста:
- картофель – 1 кг;
- яйца – 2 шт.;
- мука пшеничная – 200-300 г;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Картофель отварить в подсоленной воде, слить воду и дать остыть. Чечевицу промыть и отварить в кипящей воде около 20-30 минут.
- На сливочном масле обжарить нарезанный кубиками лук. Добавить шампиньоны, натертые на крупной терке. Готовить до испарения жидкости.
- Чечевицу аккуратно раздавить ножом и добавить к обжаренным грибам. Приправить солью, перцем и мускатным орехом. Немного обжарить. Добавить нарезанный зеленый лук. Дать начинке остыть.
- Картофель растолочь в пюре, добавить яйцо и муку. Приправить его солью и перцем и замесить однородное тесто.
- Сформировать сочевяки в форме котлет, обвалять в муке. Обжарить на хорошо разогретом масле с двух сторон. Выложить на бумажное полотенце.
- Подавать с зеленью и сметаной.
Здесь читайте, как в Польше готовят картофельный суп.