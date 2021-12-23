3 напитка на Новый год – они обязательно поднимут настроение

Кроме шампанского и правильных закусок к нему, стоит разнообразить стол другими напитками.
Это не только позволит немного сэкономить, но и приготовить то, что обязательно понравится всем.
Домашний бейлис и пунш можно подавать в конце вечера, а вот мандариновый ликер может стоять на столе в течение всей новогодней ночи.
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Домашнего бейлиса от yuliapoppy получится чуть больше 500 мл, в мандариновый лимонад автор рецепта – vkusnyashka_pp – советует добавлять сахар по вкусу.
В пунш от where_kate_is, кроме вина, нужно немного рома.
Цитрусовый пунш
Ингредиенты:
- Вино (красное или белое) – 750 мл
- Ром – 15-25 мл
- Сок половины лимона
- Сок двух апельсинов
- Сахар – 50 г
- Крепкий чай – 350 мл
- Цедра 1 апельсина
- Палочка корицы – 1 шт.
- Гвоздика – 3 шт.
Как приготовить:⠀
- Все ингредиенты, кроме вина и рома, смешать в кастрюле и довести до кипения. Немного охладить.
- Добавить вино и ром. Нагреть, не доводя до кипения.
Что должно быть на столе в Новый год 2022
Мандариновый лимонад
Ингредиенты:
- Мандарины – 4-5 шт.
- Веточка мяты
- Мед – 2 ст. л.
- Сок половинки лимона
- Вода очищенная – 0,7 л
Как приготовить:
- Мандарины очистить и нарезать дольками.
- Мандарины вместе с листьями мяты измельчить в блендере до состояния кашицы. Выложить в кастрюлю и залить очищенной водой.
- Довести до кипения и сразу выключить огонь. Процедить и дать остыть.
- Добавить мед и сок лимона.
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Домашний бейлис
Ингредиенты:
- Сливки 20-35% – 125 г
- Виски ирландский – 150 мл
- Сгущенка – 200 мл
- Ванильный сахар, какао, растворимый кофе – по 1/2 ч. л.
Как приготовить:
- Сливки налить в сотейник, поставить на максимальный огонь. Добавить сгущенку, какао и ванильный сахар. Размешать до однородности. Если будет осадок, процедить через влажную марлю. Заварить кофе.
- Дать смеси остыть до комнатной температуры, влить виски. Взбить.
- Добавить кофе, еще раз взболтать и отправить в холодильник на несколько дней.
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