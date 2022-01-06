3 красивых рождественских десерта: среди них – пирожное "Снежок"

Эти сладости сродни новогодним десертам, их тоже можно готовить на Рождество. Все они красивые, какие-то простые, а для некоторых нужно приложить старания.
Это прежде всего касается роскошного панфорте – древнейшего итальянского рождественского десерта.
Печенье из кукурузных хлопьев от ma.bestia готовится очень быстро, украсить его нужно сушеной вишней или клюквой.
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Пирожные "Снежок" по рецепту ekasaulina невероятно красивые. Украшаются белым шоколадом и кокосовой крошкой.
И наконец, фудблогер и автор рецепта панфорте – olkamarolka – обещает, что эту рождественскую сладость можно хранить в холодильнике до четырех недель.
Пирожное "Снежок" с грушевой начинкой
Ингредиенты для бисквита:
- 4 шт. яйца (крупные, комнатной температуры)
- по 150 г сахара, муки;
- 15 мл растительного масла;
- 30 мл кефира;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- по щепотке ванильного сахара, соли.
Грушево-ванильная начинка:
- 150 г грушевого пюре;
- 70 г лимонного сока;
- 80 г сахара;
- ванилин.
Для крема:
- 200 г белого шоколада;
- 100 г сливочного масла.
Для глазури:
- 300 г белого шоколада;
- кокосовая стружка;
- несколько капель растительного масла.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 180 градусов, дно формы застелить пергаментом.
- Яйца взбить с сахаром с помощью миксера на средней скорости в течение 8 минут, пока масса не утроится в объеме и не станет светлой.
- Отдельно смешать растительное масло, ваниль и кефир. В другой чаше смешать муку, разрыхлитель и соль.
- Просеять половину смеси сухих ингредиентов в яичную смесь, аккуратно перемешать лопаткой.
- Добавить вторую половину сухих ингредиентов, затем смесь с кефиром и снова перемешать до полного объединения.
- Разлить тесто в приготовленные формы и выпекать 15 минут, проверяя готовность зубочисткой.
- Готовому бисквиту дать остыть.
- Для начинки пюре прогреть до 45 градусов и ввести смесь сахара и пектина, довести до кипения и добавить лимонный сок. Снова довести до кипения, добавить ванилин, разлить по силиконовым формам (полусферы), заморозить.
- Для крема растопить сливочное масло, отдельно растопить белый шоколад. Объединить лопаткой.
- Для глазури растопить шоколад на водяной бане. По необходимости добавить каплю растительного масла.
- Сборка: бисквит измельчить руками. Добавить крем в бисквитную крошку до влажности и пластичности. Если масса плохо лепится, добавить растопленного шоколада.
- Сформовать лепешку, внутрь положить замороженную начинку, закрыть лепешку и скатать шарики, охладить 2-3 часа, чтобы пирожные слегка затвердели.
- Растопить белый шоколад, добавить немного растительного масла без запаха.
- Окунуть пирожное в шоколад, стряхнуть лишний и обвалять в кокосовой стружке.
- Отправить в холодильник на 1 час.
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Рождественское печенье из кукурузных хлопьев
Ингредиенты:
- 2 ст. кукурузных хлопьев;
- по 2/3 ст. изюма, кокосовой стружки, сгущенки;
- 1/3 ст. миндальных лепестков или других орехов;
- клюква или вишня для украшения.
Как приготовить:
- Немного измельчить хлопья, смешать с остальными ингредиентами, залить сгущенкой и перемешать.
- Сформировать шарики с грецкий орех и запечь в хорошо разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.
Панфорте
Ингредиенты:
- 50 г сушеной вишни;
- по 30 г апельсиновых цукатов, сушеной клюквы;
- по 100 г сушеного ананаса, фундука, миндаля;
- цедра одного апельсина;
- 80 г муки;
- по 150 г меда, сахара;
- 1 ч. л. корицы;
- по 0,5 ч. л. мускатного ореха, молотого имбиря;
- 50 г сливочного масла;
- по щепотке соли, молотого душистого перца;
- сахарная пудра для посыпки.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 160 градусов. Форму для выпечки (20х20 см) смазать сливочным маслом, включая борта. Застелить пергаментом и снова смазать сливочным маслом.
- Орехи подрумянить в духовке, остудить. Смешать с цукатами. Добавить муку, цедру апельсина, специи и хорошо перемешать.
- На среднем огне растопить сливочное масло, мед и сахар. Довести до кипения, постоянно помешивая. Прокипятить 2 минуты и вылить в ореховую смесь. Быстро все хорошо перемешать и выложить в форму для выпечки. Разровнять.
- Выпекать 35 минут, не более. Иначе пирог сильно затвердеет. Остудить.
- Поддеть ножом, нарезать на кубики, густо посыпать сахарной пудрой. Хранить в сухом прохладном месте до 4-х недель.