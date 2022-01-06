3 красивых рождественских десерта: среди них – пирожное "Снежок"

"Снежок" окутывает глазурь из белого шоколада, а внутри – нежный бисквит с грушевым кремом. Печенье выпекается из кукурузных хлопьев, а итальянский панфорте чем-то похож на щербет

Рождественские сладости - рецепт / Фото: Коллаж: Сегодня

Эти сладости сродни новогодним десертам, их тоже можно готовить на Рождество. Все они красивые, какие-то простые, а для некоторых нужно приложить старания.

Это прежде всего касается роскошного панфорте – древнейшего итальянского рождественского десерта.

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Печенье из кукурузных хлопьев от ma.bestia готовится очень быстро, украсить его нужно сушеной вишней или клюквой.

Пирожные "Снежок" по рецепту ekasaulina невероятно красивые. Украшаются белым шоколадом и кокосовой крошкой.

И наконец, фудблогер и автор рецепта панфорте – olkamarolka – обещает, что эту рождественскую сладость можно хранить в холодильнике до четырех недель.

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Пирожное "Снежок" с грушевой начинкой

Пирожное "Снежок" с грушевой начинкой / Фото: instagram.com/ekasaulina/

Ингредиенты для бисквита:

4 шт. яйца (крупные, комнатной температуры)

по 150 г сахара, муки;

15 мл растительного масла;

30 мл кефира;

1 ч. л. разрыхлителя;

по щепотке ванильного сахара, соли.

Грушево-ванильная начинка:

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150 г грушевого пюре;

70 г лимонного сока;

80 г сахара;

ванилин.

Для крема:

200 г белого шоколада;

100 г сливочного масла.

Для глазури:

300 г белого шоколада;

кокосовая стружка;

несколько капель растительного масла.

Как приготовить:

Духовку разогреть до 180 градусов, дно формы застелить пергаментом. Яйца взбить с сахаром с помощью миксера на средней скорости в течение 8 минут, пока масса не утроится в объеме и не станет светлой. Отдельно смешать растительное масло, ваниль и кефир. В другой чаше смешать муку, разрыхлитель и соль. Просеять половину смеси сухих ингредиентов в яичную смесь, аккуратно перемешать лопаткой. Добавить вторую половину сухих ингредиентов, затем смесь с кефиром и снова перемешать до полного объединения. Разлить тесто в приготовленные формы и выпекать 15 минут, проверяя готовность зубочисткой. Готовому бисквиту дать остыть. Для начинки пюре прогреть до 45 градусов и ввести смесь сахара и пектина, довести до кипения и добавить лимонный сок. Снова довести до кипения, добавить ванилин, разлить по силиконовым формам (полусферы), заморозить. Для крема растопить сливочное масло, отдельно растопить белый шоколад. Объединить лопаткой. Для глазури растопить шоколад на водяной бане. По необходимости добавить каплю растительного масла. Сборка: бисквит измельчить руками. Добавить крем в бисквитную крошку до влажности и пластичности. Если масса плохо лепится, добавить растопленного шоколада. Сформовать лепешку, внутрь положить замороженную начинку, закрыть лепешку и скатать шарики, охладить 2-3 часа, чтобы пирожные слегка затвердели. Растопить белый шоколад, добавить немного растительного масла без запаха. Окунуть пирожное в шоколад, стряхнуть лишний и обвалять в кокосовой стружке. Отправить в холодильник на 1 час.

Рождественское печенье из кукурузных хлопьев

Рождественское печенье из кукурузных хлопьев / Фото: instagram.com/ma.bestia/

Ингредиенты:

2 ст. кукурузных хлопьев;

по 2/3 ст. изюма, кокосовой стружки, сгущенки;

1/3 ст. миндальных лепестков или других орехов;

клюква или вишня для украшения.

Как приготовить:

Немного измельчить хлопья, смешать с остальными ингредиентами, залить сгущенкой и перемешать. Сформировать шарики с грецкий орех и запечь в хорошо разогретой духовке до 180 градусов 15-20 минут.

Панфорте

Панфорте / Фото: instagram.com/olkamarolka/

Ингредиенты:

50 г сушеной вишни;

по 30 г апельсиновых цукатов, сушеной клюквы;

по 100 г сушеного ананаса, фундука, миндаля;

цедра одного апельсина;

80 г муки;

по 150 г меда, сахара;

1 ч. л. корицы;

по 0,5 ч. л. мускатного ореха, молотого имбиря;

50 г сливочного масла;

по щепотке соли, молотого душистого перца;

сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить: