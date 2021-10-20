3 легких салата с рисом, которые захочется готовить не только к завтраку

Чтобы меньше тратить времени с утра, рис можно отварить накануне. Среди рецептов есть теплый салат, для него рис стоит слегка подогреть в микроволновке. Другие основные ингредиенты – это консервированные горбуша и тунец, ветчина, болгарский перец. Заправлять их можно майонезом или оливковым маслом. И возможно, эти салаты станут вашими любимыми этой осенью.
Салат с рисом, ветчиной и болгарским перцем
Ингредиенты:
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- рис – 300 г;
- помидоры, сыр – по 150 г;
- ветчина – 100 г;
- горошек, кукуруза, черные оливки без косточек – по 80 г;
- красный перец, желтый перец – по 75 г;
- зеленый лук, соль, перец – по вкусу;
- оливковое масло или майонез.
Как приготовить:
- Рис отварить и остудить, переложить в глубокую миску.
- Ветчину и овощи нарезать мелким кубиком, оливки – кружочками. Смешать все ингредиенты.
- Посолить, поперчить и заправить маслом или майонезом.
- Украсить зеленым луком.
Теплый салат с рисом, тунцом и болгарским перцем
Ингредиенты (одна порция):
- рис – 50 г;
- сладкий красный перец – половина;
- тунец в масле – 50 г;
- каперсы или свежий огурец – 5 шт.;
- лист салата – 1 шт.;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Рис отварить в подсоленной воде.
- Половину перца обжарить в течение семи минут на среднем огне. Снять кожицу и нарезать соломкой.
- Смешать теплый рис, перец, кусочки тунца, каперсы. Довести до вкуса солью и перцем.
- Выложить на салатный лист, украсить зеленью.
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Салат с рисом и горбушей
Ингредиенты:
- горбуша консервированная, свежие огурцы, рис – по 200 г;
- яйца – 4 шт.;
- майонез – 100 г;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Яйца и рис отварить. Выложить горбушу, убрать кости и размять вилкой. Соединить с рисом.
- К рису и рыбе добавить нарезанные яйца и огурцы.
- Заправить майонезом, посолить, поперчить.
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