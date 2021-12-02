3 оригинальных и привлекательных десерта на Новый год-2022

Капкейки "Белые медведи" украшаются кремом на основе масла и сливок, для декора нужен зефир. Линцерское печенье скрепляется апельсиновым джемом. Для мандариновых долек нужен молочный шоколад

Десерты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Подготовка к Новому году-2022 в разгаре. Все мы пребываем в активном поиске того, что пока не готовили, а попробовать хочется.

Что касается сладкого новогоднего стола, то здесь есть, где развернуться. Можно, например, приготовить максимально вкусный, проверенный временем Медовик плюс несколько тематических десертов.

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Мандариновые дольки в шоколаде по рецепту himera555 – максимально простой, но очень вкусный десерт. Для дополнительного украшения нужны кокосовая стружка и грецкие орехи.

Капкейки "Белые медведи" от sashasa_fonov1979 украшаются мелким сахаром, маршмеллоу и шоколадными каплями.

Линцерское печенье от фудблогера innafreska невероятно нежное. Две половинки скрепляются апельсиновым джемом и посыпаются сахарной пудрой. Джем можно брать любой.

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Мандариновые дольки в шоколаде

Мандариновые дольки в шоколаде / Фото: instagram.com/himera555/

Ингредиенты:

Мандарины

Шоколад – 100 г (темный или молочный)

Грецкие орехи, кокосовая стружка

Как приготовить:

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Шоколад растопить на водяной бане. Мандарины почистить, убрать прожилки. Грецкие орехи максимально измельчить. Когда шоколад немного остынет, одну часть дольки окунуть и выложить на пергамент. Украсить кокосовой стружкой или орехами, дать шоколаду застыть.

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Линцерское печенье с цитрусовым ароматом

Линцерское печенье с цитрусовым ароматом / Фото: instagram.com/innafreska/

Ингредиенты:

Сливочное масло – 110 г

Яйцо С0

Сахар – 60 г

Пакетик ванильного сахара

Щепотка соли

Разрыхлитель – половина ч. л.

Мука – 220 г

Миндальная мука – 50 г

Лимонная цедра – 1 ч. л.

Апельсиновый джем

Как приготовить:

Масло комнатной температуры взбить с сахарами и солью добела. Вбить яйцо и взбивать до объединения. Муку соединить с миндальной мукой, разрыхлителем, лимонной цедрой и хорошо размешать венчиком. Всыпать мучную смесь в сливочную и вымешать гладкое, нежное тесто. Собрать в ком, обернуть пленкой и убрать на несколько часов в холодильник. После тонко раскатать до 3 мм в толщину. Раскатывать сразу на листе для выпечки тефлоновом или силиконовом. Вырезать парные любых форм печенья, в печеньях для верха вырезать дополнительно формочками поменьше окошки. Лишнее тесто убрать в холодильник. Лист с заготовками перенести на противень и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке, около 10-12 минут. Печенье должно быть "бледное". Готовое печенье остудить. Верхние посыпать сахарной пудрой. Скрепить верх и низ апельсиновым джемом.

Капкейки "Белые медведи"

Капкейки "Белые медведи" / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Ингредиенты для теста:

Мука – 150 г

Сахар – 200 г

Разрыхлитель – 1½ ч. л.

Соль – ½ ч. л.

Сметана – 130 г

Молоко – 120 мл

Крупное яйцо – 1 шт.

Растительное масло – 60 мл

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Для крема и украшения:

Сливочное масло – 120 г

Соль – щепотка

Ванильный экстракт – ½ ч. л.

Сахарная пудра – 220 г

Сливки с жирностью 33% – 2-3 ст. л.

Мелкий сахар – 2 ст. л.

Маршмеллоу или зефир, шоколадное драже

Как приготовить: