3 оригинальных салата с сыром, которые нужно приготовить ко дню рождения

Это варианты для сыра с плесенью, любимого твердого сыра и сливочного. Один из них заправляется майонезом или сметаной, два других – заправкой из меда и сока лимона

Салаты с сыром на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Салаты – это то, чьи рецепты активно ищут и делятся. Но самое главное – это широкое поле для экспериментов. Экспериментов не только с заправками, но и сочетаниями продуктов в них.

Если вы уже знаете, какие неповторимые салаты приготовить ко дню рождения, то добавьте к этому списку несколько с сыром.

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Автор салата с грушей и горгондзолой – mama_psycheyii – советует не ограничиваться только этим сыром. Его можно заменить на любой другой, но с плесенью.

Для салата "Бахор" от povarenok_as нужна будет говядина. Если ее нет, смело заменяйте ветчиной.

В салате с баклажанами от olga_v_malich присутствует сливочный сыр. Баклажан нужно будет обжарить в панировке.

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Салат с хрустящими баклажанами и сливочным сыром

Салат с хрустящими баклажанами и сливочным сыром / Фото: instagram.com/olga_v_malich/

Ингредиенты:

Растительное масло – 20 мл

Черри – 3 шт.

Баклажан – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Половина лимона

Мед, кетчуп – по 1 ст. л.

Кинза – 2 веточки

Крахмал – 30 г

Перец чили (маленький) – 1 шт.

Щепотка кунжута

Соль, масло для обжарки баклажанов

Как приготовить:

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Баклажан нарезать крупными кусочками. Добавить к нему кетчуп и перемешать. Добавить кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон. Обжарить в масло 2-3 минуты до румяности, переложить на бумажные салфетки. Для заправки выжать сок половины лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать. Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник. К помидорам переложить баклажаны, нарвать руками кинзу, полить заправкой и посолить. Перемешать и переложить на порционную тарелку. Выложить чайной ложкой сливочный сыр. Украсить кинзой и кунжутом.

Салат с грушей и горгондзолой

Салат с грушей и горгондзолой / Фото: іnstagram.com/mama_psycheyii/

Ингредиенты:

Груша – 3 шт.

Бекон – 500 г

Рукола – 1 упаковка или смесь для салата

Горгондзола – 50 г

Для заправки:

Луковица – 1 маленькая

Мед, горчица – по 1 ч. л.

Лимонный сок, соль, перец, растительное масло

Как приготовить:

Бекон обжарить на сухой сковороде до румяного цвета, выложить на бумажное полотенце. В сок от бекона добавить нарезанную на пластины грушу и обжарить до мягкости. Для заправки лук нарезать мелкими кубиками, добавить горчицу, мед, лимонный сок, растительное масло, соль и перец. Довести до вкуса специями. На плоскую тарелку выложить салат, сверху добавить бекон, затем грушу и заправить. Сыр разрезать и посыпать салат.

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Салат "Бахор"

Салат "Бахор" / Фото: instagram.com/povarenok_as/

Ингредиенты:

Гoвядинa (ветчина) – 300 г

Пoмидop, огурец – по 2 шт.

Лyк peпчaтый – 1 шт.

Сecнoк – 1 зyб.

Твердый сыр – 100 г

Яйца – 3 шт.

Зeлeнь, соль, перец – по вкусу

Йогурт, сметана или майонез – по вкусу

Как приготовить: