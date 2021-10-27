Салаты – это то, чьи рецепты активно ищут и делятся. Но самое главное – это широкое поле для экспериментов. Экспериментов не только с заправками, но и сочетаниями продуктов в них.
Если вы уже знаете, какие неповторимые салаты приготовить ко дню рождения, то добавьте к этому списку несколько с сыром.
Автор салата с грушей и горгондзолой – mama_psycheyii – советует не ограничиваться только этим сыром. Его можно заменить на любой другой, но с плесенью.
Далее по теме
Для салата "Бахор" от povarenok_as нужна будет говядина. Если ее нет, смело заменяйте ветчиной.
В салате с баклажанами от olga_v_malich присутствует сливочный сыр. Баклажан нужно будет обжарить в панировке.
Салат с хрустящими баклажанами и сливочным сыром
Ингредиенты:
- Растительное масло – 20 мл
- Черри – 3 шт.
- Баклажан – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Половина лимона
- Мед, кетчуп – по 1 ст. л.
- Кинза – 2 веточки
- Крахмал – 30 г
- Перец чили (маленький) – 1 шт.
- Щепотка кунжута
- Соль, масло для обжарки баклажанов
Как приготовить:
- Баклажан нарезать крупными кусочками. Добавить к нему кетчуп и перемешать.
- Добавить кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон.
- Обжарить в масло 2-3 минуты до румяности, переложить на бумажные салфетки.
- Для заправки выжать сок половины лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать.
- Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник.
- К помидорам переложить баклажаны, нарвать руками кинзу, полить заправкой и посолить.
- Перемешать и переложить на порционную тарелку. Выложить чайной ложкой сливочный сыр.
- Украсить кинзой и кунжутом.
Салат с грушей и горгондзолой
Ингредиенты:
- Груша – 3 шт.
- Бекон – 500 г
- Рукола – 1 упаковка или смесь для салата
- Горгондзола – 50 г
Для заправки:
- Луковица – 1 маленькая
- Мед, горчица – по 1 ч. л.
- Лимонный сок, соль, перец, растительное масло
Как приготовить:
- Бекон обжарить на сухой сковороде до румяного цвета, выложить на бумажное полотенце.
- В сок от бекона добавить нарезанную на пластины грушу и обжарить до мягкости.
- Для заправки лук нарезать мелкими кубиками, добавить горчицу, мед, лимонный сок, растительное масло, соль и перец. Довести до вкуса специями.
- На плоскую тарелку выложить салат, сверху добавить бекон, затем грушу и заправить.
- Сыр разрезать и посыпать салат.
5 салатов с грушей с идеальными для нее ингредиентами
Салат "Бахор"
Ингредиенты:
- Гoвядинa (ветчина) – 300 г
- Пoмидop, огурец – по 2 шт.
- Лyк peпчaтый – 1 шт.
- Сecнoк – 1 зyб.
- Твердый сыр – 100 г
- Яйца – 3 шт.
- Зeлeнь, соль, перец – по вкусу
- Йогурт, сметана или майонез – по вкусу
Как приготовить:
- Гoвядинy отвapить в пoдcoлeннoй вoдe дo мягкocти мяca. Нapeзaть кyбикaми.
- Лyк нapeзaть пoлyкoльцaми, зaлить кипяткoм и пpoмыть пpoтoчнoй вoдoй для yдaлeния лишнeй гopeчи.
- Нapeзaть кyбикaми вapеныe яйцa.
- Огypцы и пoмидopы нapeзaть тoнкoй coлoмкoй, вылoжить в глyбoкyю миcкy, дoбaвить лyк и измeльченный чecнoк. К oвoщaм дoбaвить мяco и яйцa.
- Нaтepeть cыp и измeльчить зeлeнь. Поперчить и пocoлить пo вкycy. Зaпpaвить мaйoнeзoм, cмeтaнoй или йoгypтoм.