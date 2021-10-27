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3 оригинальных салата с сыром, которые нужно приготовить ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 октября, 11:51
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Это варианты для сыра с плесенью, любимого твердого сыра и сливочного. Один из них заправляется майонезом или сметаной, два других – заправкой из меда и сока лимона
Салаты с сыром на день рождения
Салаты с сыром на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Салаты – это то, чьи рецепты активно ищут и делятся. Но самое главное – это широкое поле для экспериментов. Экспериментов не только с заправками, но и сочетаниями продуктов в них.

Если вы уже знаете, какие неповторимые салаты приготовить ко дню рождения, то добавьте к этому списку несколько с сыром.

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Автор салата с грушей и горгондзолой – mama_psycheyii – советует не ограничиваться только этим сыром. Его можно заменить на любой другой, но с плесенью.

Для салата "Бахор" от povarenok_as нужна будет говядина. Если ее нет, смело заменяйте ветчиной.

В салате с баклажанами от olga_v_malich присутствует сливочный сыр. Баклажан нужно будет обжарить в панировке.

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Салат с хрустящими баклажанами и сливочным сыром

Салат с хрустящими баклажанами и сливочным сыром
Салат с хрустящими баклажанами и сливочным сыром / Фото: instagram.com/olga_v_malich/

Ингредиенты:

  • Растительное масло – 20 мл
  • Черри – 3 шт.
  • Баклажан – 1 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Половина лимона
  • Мед, кетчуп – по 1 ст. л.
  • Кинза – 2 веточки
  • Крахмал – 30 г
  • Перец чили (маленький) – 1 шт.
  • Щепотка кунжута
  • Соль, масло для обжарки баклажанов

Как приготовить:

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  1. Баклажан нарезать крупными кусочками. Добавить к нему кетчуп и перемешать.
  2. Добавить кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон.
  3. Обжарить в масло 2-3 минуты до румяности, переложить на бумажные салфетки.
  4. Для заправки выжать сок половины лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать.
  5. Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник.
  6. К помидорам переложить баклажаны, нарвать руками кинзу, полить заправкой и посолить.
  7. Перемешать и переложить на порционную тарелку. Выложить чайной ложкой сливочный сыр.
  8. Украсить кинзой и кунжутом.

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Салат с грушей и горгондзолой

Салат с грушей и горгондзолой
Салат с грушей и горгондзолой / Фото: іnstagram.com/mama_psycheyii/

Ингредиенты:

  • Груша – 3 шт.
  • Бекон – 500 г
  • Рукола – 1 упаковка или смесь для салата
  • Горгондзола – 50 г

Для заправки:

  • Луковица – 1 маленькая
  • Мед, горчица – по 1 ч. л.
  • Лимонный сок, соль, перец, растительное масло

Как приготовить:

  1. Бекон обжарить на сухой сковороде до румяного цвета, выложить на бумажное полотенце.
  2. В сок от бекона добавить нарезанную на пластины грушу и обжарить до мягкости.
  3. Для заправки лук нарезать мелкими кубиками, добавить горчицу, мед, лимонный сок, растительное масло, соль и перец. Довести до вкуса специями.
  4. На плоскую тарелку выложить салат, сверху добавить бекон, затем грушу и заправить.
  5. Сыр разрезать и посыпать салат.

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Салат "Бахор"

Салат "Бахор"
Салат "Бахор" / Фото: instagram.com/povarenok_as/

Ингредиенты:

  • Гoвядинa (ветчина) – 300 г
  • Пoмидop, огурец – по 2 шт.
  • Лyк peпчaтый – 1 шт.
  • Сecнoк – 1 зyб.
  • Твердый сыр – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Зeлeнь, соль, перец – по вкусу
  • Йогурт, сметана или майонез – по вкусу

Как приготовить:

  1. Гoвядинy отвapить в пoдcoлeннoй вoдe дo мягкocти мяca. Нapeзaть кyбикaми.
  2. Лyк нapeзaть пoлyкoльцaми, зaлить кипяткoм и пpoмыть пpoтoчнoй вoдoй для yдaлeния лишнeй гopeчи.
  3. Нapeзaть кyбикaми вapеныe яйцa.
  4. Огypцы и пoмидopы нapeзaть тoнкoй coлoмкoй, вылoжить в глyбoкyю миcкy, дoбaвить лyк и измeльченный чecнoк. К oвoщaм дoбaвить мяco и яйцa.
  5. Нaтepeть cыp и измeльчить зeлeнь. Поперчить и пocoлить пo вкycy. Зaпpaвить мaйoнeзoм, cмeтaнoй или йoгypтoм.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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