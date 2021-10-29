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3 отличные закуски с селедкой ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 октября, 11:32
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Классика – это когда есть сельдь, а к ней – вареная свекла. Ее вкус можно усилить, добавив майонез или сметану с зеленью. Для икры с морковью нужно использовать обычную мясорубку, блендер не подойдет
Закуски из сельди на день рождения
Закуски из сельди на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Может показаться, что подобные закуски – скорее, что-то будничное ну или для обычной встречи с друзьями. Но, как показывает практика, закуски, где есть сочная селедка, расходятся на ура.

Рыбу можно купить уже готовую, а можно засолить в своих любимых специях.

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Автор рецепта икры из сельди irina_ia настаивает: готовить икру нужно с помощью мясорубки, блендер сильно измельчит ингредиенты.

Для закуски от appetitnie_istorii свеклу нужно отварить и смешать с майонезом или сметаной с добавлением зелени, tvoisalat предлагают приготовить яичный салат со свежим огурцом и подавать с сельдью.

Икра из сельди и моркови

Икра из сельди и моркови
Икра из сельди и моркови / Фото: instagram.com/_irina_ia

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Ингредиенты:

  • Сельдь – 150 г
  • Морковь отварная – 2 шт.
  • Плавленый сыр – 50 г
  • Сливочное масло – 100 г

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты перекрутить на мясорубке.
  2. Перемешать и поставить в холодильник, чтобы масса немного охладилась.
  3. Подавать на ломтиках хлеба.

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Закуска с сельдью и свеклой

Закуска с сельдью и свеклой
Закуска с сельдью и свеклой / Фото: instagram.com/appetitnie_istorii

Ингредиенты:

  • Ломтики белого хлеба – 6 шт.
  • Свекла вареная – 200 г
  • Селедка – 150 г
  • Лук – 50 г
  • Небольшие маринованные огурцы – 2-3 шт.
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Соль, зелень укропа и петрушки

Как приготовить:

  1. Вареную свеклу натереть на мелкой терке, посолить и добавить майонез. Перемешать и добавить зелень укропа.
  2. Лук нарезать полукольцами, сельдь – на порционные кусочки. Маринованные огурцы – кружочками.
  3. На хлеб выложить свеклу, затем – огурцы и сельдь.
  4. Украсить колечком луком и петрушкой.

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Закуска с сельдью и яйцами

Закуска с сельдью и яйцами
Закуска с сельдью и яйцами / Фото: instagram.com/tvoisalat

Ингредиенты:

  • Хлеб бородинский
  • Сельдь с/с – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Зеленый лук, укроп
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Горчица – 1/3 ч. л.

Как приготовить:

  1. Яйца отварить, мелко нарезать смешать с измельченной зеленью, майонезом и горчицей. Добавить к массе натертый огурец и перемешать.
  2. На хлеб выложить яичный салат, сверху – сельдь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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