3 овощные запеканки, чтобы начать день с полезного

Овощи – вкусно просто так, овощи вкуснее, когда их запечь с правильными специями и с добавлением сыра. Такой запеканки получается много, так что можно накормить всю семью. По желанию добавьте отварную курицу или немного жареного бекона. Для запеканки с капустой, ее рецепт есть ниже, используйте немного сливок.
Греческая запеканка буюрди
Ингредиенты:
- 4 шт. помидоры;
- 140 г фета;
- орегано, соль, перец, зелень – по вкусу.
Как приготовить:
- В форму для запекания положить нарезанные помидоры. Посолить, поперчить и полить оливковым маслом.
- Сверху добавить крошки феты и посыпать орегано.
- Выпекать 20 минут при 180 градусах.
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Запеканка из капусты с рисом и яйцом
Ингредиенты:
- по 1 капусте, луку;
- по 200 г риса, брынзы;
- 2 вареных яйца;
- петрушка, соль, перец.
Как приготовить:
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- Листы капусты отварить до мягкости.
- Нарезанный лук обжарить до прозрачности.
- Всыпать сырой рис. Добавить специи. Готовить 10 минут.
- К рису добавить нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень.
- В форму для запекания выложить слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Чередовать слои, пока не закончится рис. Сверху накрыть листьями капусты.
- Залить водой и запекать 25 минут при 180 градусах.
Тыквенно-картофельная запеканка
Ингредиенты:
- 600 г тыквы;
- 1 кг картофеля:
- 1 луковица;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 100 мл молока;
- 50 г сливочного масла;
- 100 г чеддера или другого твердого сыра;
- соль, перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Картофель отварить до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и теплое молоко, размять в пюре.
- Тыкву и лук нарезать, тушить с растительным маслом до мягкости. Посолить, поперчить. Измельчить блендером.
- Сыр натереть на терке.
- Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр. Выложить половину пюре в форму для запекания, сверху – остальное пюре.
- Посыпать тертым сыром и запекать при 180 градусах до золотистой корочки.
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