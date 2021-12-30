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3 постных салата на Новый год-2022 – когда хочется легкости на праздничном столе

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
30 декабря, 11:32
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В один из них нужен огурец и груша. Второй – исключительно овощной с фасолью, а в еще один понадобится тунец в собственном соку и отварной картофель
Постные салаты на Новый год-2022
Постные салаты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Во-первых, эти три варианта станут дополнением к салатам на Новый год без майонеза.

Во-вторых, они смогут разнообразить и смягчить удар по организму, который мы получим от жирной и тяжелой пищи.

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В третьих, их можно есть и не волноваться за фигуру.

Количество ингредиентов в салат со вкусом лета от viktorinka_gotovit неконкретно. Все овощи берите по своему вкусу. Салат с грушей и авокадо от этого же автора заправляется натуральным йогуртом и неострой горчицей.

В салат с тунцом и горошком по рецепту anastasiya_andrushkevich нужен отварной картофель.

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Салат с тунцом и горошком

Салат с тунцом и горошком
Салат с тунцом и горошком / Фото: instagram.com/anastasiya_andrushkevich/

Ингредиенты:

  • по 1 б. консервированного тунца, горошка;
  • 1 крупный свежий огурец;
  • 3-4 вареные картошки;
  • 1 небольшая луковица или пучок зеленого лука
  • подсолнечное масло;
  • соль.

Как приготовить:

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  1. Тунца немного размять вилкой. Лук, огурец и картошку нарезать. Добавить горошек.
  2. Заправить маслом, подсолить и хорошо перемешать.

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Салат с грушей и огурцом

Салат с грушей и огурцом
Салат с грушей и огурцом / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Ингредиенты:

  • 1 крупный огурец;
  • 1 большая несладкая груша;
  • 150 г замороженного зеленого горошка;
  • 1 авокадо.

Для соуса:

  • 3 ст. л. йогурта;
  • 1 ч. л. неострой горчицы;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Зеленый горошек разморозить и слить жидкость.
  2. Грушу, огурец и авокадо нарезать небольшими кубиками.
  3. Смешать ингредиенты для соуса и заправить салат.

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Салат со вкусом лета

Салат со вкусом лета
Салат со вкусом лета / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Ингредиенты:

  • огурец;
  • помидор;
  • сладкий перец;
  • авокадо;
  • фасоль вареная или консервированная;
  • кукуруза консервированная;
  • луковица, лучше красная;
  • зелень, соль, перец;
  • оливковое масло и сок лимона.

Как приготовить:

  1. Овощи нарезать небольшими кубиками, лук мелко нарезать. Соединить, добавить соль и перец.
  2. С кукурузы и фасоли слить жидкость, добавить к овощам.
  3. Сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Перемешать и дать настояться 5-7 минут.
  4. Добавить нарезанную зелень и еще раз перемешать.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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