3 постных салата на Новый год-2022 – когда хочется легкости на праздничном столе

В один из них нужен огурец и груша. Второй – исключительно овощной с фасолью, а в еще один понадобится тунец в собственном соку и отварной картофель

Постные салаты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Во-первых, эти три варианта станут дополнением к салатам на Новый год без майонеза.

Во-вторых, они смогут разнообразить и смягчить удар по организму, который мы получим от жирной и тяжелой пищи.

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В третьих, их можно есть и не волноваться за фигуру.

Количество ингредиентов в салат со вкусом лета от viktorinka_gotovit неконкретно. Все овощи берите по своему вкусу. Салат с грушей и авокадо от этого же автора заправляется натуральным йогуртом и неострой горчицей.

В салат с тунцом и горошком по рецепту anastasiya_andrushkevich нужен отварной картофель.

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Салат с тунцом и горошком

Салат с тунцом и горошком / Фото: instagram.com/anastasiya_andrushkevich/

Ингредиенты:

по 1 б. консервированного тунца, горошка;

1 крупный свежий огурец;

3-4 вареные картошки;

1 небольшая луковица или пучок зеленого лука

подсолнечное масло;

соль.

Как приготовить:

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Тунца немного размять вилкой. Лук, огурец и картошку нарезать. Добавить горошек. Заправить маслом, подсолить и хорошо перемешать.

Салат с грушей и огурцом

Салат с грушей и огурцом / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Ингредиенты:

1 крупный огурец;

1 большая несладкая груша;

150 г замороженного зеленого горошка;

1 авокадо.

Для соуса:

3 ст. л. йогурта;

1 ч. л. неострой горчицы;

1 ст. л. лимонного сока;

соль.

Как приготовить:

Зеленый горошек разморозить и слить жидкость. Грушу, огурец и авокадо нарезать небольшими кубиками. Смешать ингредиенты для соуса и заправить салат.

Салат со вкусом лета

Салат со вкусом лета / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Ингредиенты:

огурец;

помидор;

сладкий перец;

авокадо;

фасоль вареная или консервированная;

кукуруза консервированная;

луковица, лучше красная;

зелень, соль, перец;

оливковое масло и сок лимона.

Как приготовить: