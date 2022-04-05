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3 продукта, которые достойно заменят моющие средства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 апреля, 11:33
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Если вдруг в доме заканчивается средство для мытья посуды или стиральный порошок, может помочь не только сода
Как сделать моющие средства в домашних условиях
Как сделать моющие средства в домашних условиях / Фото: pexels.com

Благодаря многолетним наблюдениям и предприимчивости хозяек, сегодня из подручных продуктов и очень просто можно сделать практически все.

Если нет возможности купить дрожжи, сделайте их или на сухофруктах, любых, или на ржаной муке.

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А вот если запасы моющих средств уменьшаются, можно легко пополнить их запас. Достаточно заглянуть в кухонных шкаф.

Домашние средства для уборки дома

Хорошо моет посуду смесь из мыла, соды и горчичного порошка
Хорошо моет посуду смесь из мыла, соды и горчичного порошка / Фото: pexels.com

Самое универсальное средство, которое можно использовать при мытье посуды и плиты, чистки сильных загрязнений на сковородках базируется на соде и горчичном порошке.

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Можно получить 500 миллилитров универсального моющего средства.

Для этого нужно взять по 100 граммов хозяйственного мыла и горчичного порошка, 50 граммов пищевой соды, две столовые ложки перекиси водорода и одну столовую ложку нашатырного спирта.

Нарежьте мыло ножом или натрите. Соедините все компоненты и влейте горячую воду – 400 миллилитров. Теперь смесь нужно хорошо взбить.

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Моющее домашнее средство готово.

Случается так, что гель для мытья посуды заканчивается, а купить пока нет возможности. Из этой ситуации есть выход.

На одну часть вашего геля возьмите в 3-4 раза больше соды и хорошо смешайте. Таким образом увеличатся запасы средства.

Здесь узнаете, как правильно стирать разные ткани в машинке.

Уксус для стирки

Уксус 9% способен освежить ткань и даже справиться с пятнами
Уксус 9% способен освежить ткань и даже справиться с пятнами / Фото: pexels.com

Лучше выстирать белье и сократить количество известкового налета на машинке поможет уксус 9%.

Также он хорошо справится с возможными разводами на вещах, которые оставляет порошок.

Не бойтесь, что запах уксуса останется на вещах – он выветривается за несколько часов.

Итак, на одну стирку нужно 50-100 миллилитров. Интересно, что уксус может освежить ткань и избавиться от неприятных запахов.

Когда нужно удалить пятна, то количество уксуса увеличьте в два раза.

Чтобы быстро освежить ткань, уксус, 200 миллилитров, наливается в отсек для кондиционера. Если нужно избавиться от пятен, уксус заливается в отсек для порошка.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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