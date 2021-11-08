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3 простых, но красочных салата с ветчиной ко дню рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
8 ноября, 11:56
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Для салата с куриной ветчиной яйца не отвариваются, из них нужно приготовить омлет и нарезать. Для салата "Париж" понадобятся маринованные опята. Заправлять их можно сметаной или майонезом
Рецепты салатов с ветчиной на день рождения
Рецепты салатов с ветчиной на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый раз, когда начинается подготовка к торжеству, одним из первых продумывается салатное меню. Они могут быть с курицей, а могут – с ветчиной. Это немного быстрее – нарезать и использовать.

Салат от mamaa_v_dele заправляется сметаной, для салата "Париж" от recepti_salat нужна консервированная красная фасоль, для салата с пекинской капустой от tvoisalat понадобится куриная ветчина.

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Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой

Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой
Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой / Фото: instagram.com/tvoisalat/

Ингредиенты:

  • Куриная ветчина – 100 г
  • Пекинская капуста – четверть
  • Половина сладкого болгарского перца
  • Огурец
  • Кукуруза консервированная
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Зернистая горчица – 30 г
  • Соль, перец, зелень

Как приготовить:

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  1. Взбить яйца, добавить соль и пожарить блин. Овощи, ветчину и блин нарезать соломкой, добавить кукурузу.
  2. Заправить сметаной и горчицей, довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.

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Салат "Париж"

Салат "Париж"
Салат "Париж" / Фото: instagram.com/recepti_salat/

Ингредиенты:

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  • Фасоль консервированная красная – 150 г
  • Маринованные опята, ветчина, твердый сыр – по 120 г
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Соль, перец, майонез, зелень

Как приготовить:

  1. Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью до готовности и переложить в салатник.
  2. Добавить фасоль, предварительно слив всю жидкость, и нарезанную соломкой ветчину.
  3. Слить жидкость с грибов и добавить в салат. Добавить тертый сыр.
  4. Заправить майонезом и перемешать. Добавить соль, украсить укропом.

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Салат с ветчиной и свежим огурцом

Салат с ветчиной и свежим огурцом
Салат с ветчиной и свежим огурцом / Фото: instagram.com/mamaa_v_dele/

Ингредиенты:

  • Ветчина, твердый сыр – по 300 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Сметана, соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Сыр натереть мелко, выложить в салатник.
  2. Ветчину, огурец нарезать соломкой, добавить к сыру.
  3. Добавить сметану, соль и хорошо перемешать.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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