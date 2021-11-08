3 простых, но красочных салата с ветчиной ко дню рождения

Для салата с куриной ветчиной яйца не отвариваются, из них нужно приготовить омлет и нарезать. Для салата "Париж" понадобятся маринованные опята. Заправлять их можно сметаной или майонезом

Рецепты салатов с ветчиной на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый раз, когда начинается подготовка к торжеству, одним из первых продумывается салатное меню. Они могут быть с курицей, а могут – с ветчиной. Это немного быстрее – нарезать и использовать.

Салат от mamaa_v_dele заправляется сметаной, для салата "Париж" от recepti_salat нужна консервированная красная фасоль, для салата с пекинской капустой от tvoisalat понадобится куриная ветчина.

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Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой

Салат с куриной ветчиной и пекинской капустой / Фото: instagram.com/tvoisalat/

Ингредиенты:

Куриная ветчина – 100 г

Пекинская капуста – четверть

Половина сладкого болгарского перца

Огурец

Кукуруза консервированная

Яйца – 2 шт.

Сметана – 50 г

Зернистая горчица – 30 г

Соль, перец, зелень

Как приготовить:

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Взбить яйца, добавить соль и пожарить блин. Овощи, ветчину и блин нарезать соломкой, добавить кукурузу. Заправить сметаной и горчицей, довести до вкуса солью и перцем. Украсить зеленью.

Салат "Париж"

Салат "Париж" / Фото: instagram.com/recepti_salat/

Ингредиенты:

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Фасоль консервированная красная – 150 г

Маринованные опята, ветчина, твердый сыр – по 120 г

Лук, морковь – по 1 шт.

Соль, перец, майонез, зелень

Как приготовить:

Лук нарезать кубиками. Морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью до готовности и переложить в салатник. Добавить фасоль, предварительно слив всю жидкость, и нарезанную соломкой ветчину. Слить жидкость с грибов и добавить в салат. Добавить тертый сыр. Заправить майонезом и перемешать. Добавить соль, украсить укропом.

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Салат с ветчиной и свежим огурцом

Салат с ветчиной и свежим огурцом / Фото: instagram.com/mamaa_v_dele/

Ингредиенты:

Ветчина, твердый сыр – по 300 г

Огурец свежий – 1 шт.

Сметана, соль – по вкусу

Как приготовить: