3 простых рецепта с нутом – подойдут для тех, кто не есть мясо

Нут используется консервированный, хотя его можно и отварить. Очень хорошо эти бобовые сочетаются с шампиньонами, кабачками и болгарским перцем

Рецепты блюд с нутом / Фото: Коллаж: Сегодня

Нут для многих – это прежде всего хумус, некоторым эти бобовые заменили мясо. И хотя споры о том, сколько же растительного белка в нуте, много или мало, существуют, он вкусный и хорошо соседствует практически со всем.

Овощной салат от pp.saladsзаправляется соусом на основе меда, сока лимона, чеснока и растительного масла.

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В ленивый рататуй по рецепту vegansearth предлагают взять кабачок. Его можно заменить баклажаном.

Для шампиньонов с нутом от zdorovo_est_net_diabet он нужен консервированный.

Овощной салат с нутом

Овощной салат с нутом

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Ингредиенты:

огурец, помидор – по 2 шт.;

маленькая луковица;

нут – 200 г.

Для соуса:

масло растительное – 20 мл;

чеснок – 1 зубчик;

лимонный сок – 10 мл;

мед – половина ч. л.;

соевый соус – 10 г;

специи.

Как приготовить:⠀

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Нут замочить и отварить по инструкции. Овощи нарезать произвольно, лук полукольцами. Добавить вареный нут. Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат.

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Ленивый рататуй с нутом

Ленивый рататуй с нутом

Ингредиенты:

половина луковицы;

чеснок – 3 зубчика;

кабачок, болгарский перец;

базилик, петрушка:

соль, орегано – по 1 ч. л.;⠀

перец, перец чили;

томаты в собственном соку и нут – по 1 банке.

Как приготовить:

Все ингредиенты нарезать. ⠀ Обжарить лук на растительном масле, добавить чеснок, кабачок и перец, готовить 5 минут. Добавить остальные ингредиенты, кроме нута, готовить под крышкой 10 минут. В конце добавить нут, специи и тушить несколько минут.

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Шампиньоны с нутом

Шампиньоны с нутом / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

нут консервированный – 1 банка (400 г);

шампиньоны – 400 г;

сливки средней жирности – 1 стакан;

болгарский перец, лук красны – по 1 шт.;

чеснок – 2-3 зубка;

соль, перец, специи.

Как приготовить:

Нут откинуть на дуршлаг и дать воде хорошо стечь. Грибы и лук нарезать соломкой. Обжарить 2-3 минуты на небольшом количестве подсолнечного масла. Перец нарезать соломкой и добавить к грибам с луком, приправить солью и перцем. Готовить 7-10 минут, добавить пропущенный через пресс чеснок. Всыпать нут и залить сливками. Тушить на небольшом огне около 20 минут. Дать блюду настояться несколько минут, подавать с зеленью.

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