3 простых рецепта с нутом – подойдут для тех, кто не есть мясо

Нут для многих – это прежде всего хумус, некоторым эти бобовые заменили мясо. И хотя споры о том, сколько же растительного белка в нуте, много или мало, существуют, он вкусный и хорошо соседствует практически со всем.
Овощной салат от pp.saladsзаправляется соусом на основе меда, сока лимона, чеснока и растительного масла.
В ленивый рататуй по рецепту vegansearth предлагают взять кабачок. Его можно заменить баклажаном.
Для шампиньонов с нутом от zdorovo_est_net_diabet он нужен консервированный.
Овощной салат с нутом
Ингредиенты:
- огурец, помидор – по 2 шт.;
- маленькая луковица;
- нут – 200 г.
Для соуса:
- масло растительное – 20 мл;
- чеснок – 1 зубчик;
- лимонный сок – 10 мл;
- мед – половина ч. л.;
- соевый соус – 10 г;
- специи.
Как приготовить:⠀
- Нут замочить и отварить по инструкции.
- Овощи нарезать произвольно, лук полукольцами.
- Добавить вареный нут.
- Смешать все ингредиенты для соуса и заправить салат.
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Ленивый рататуй с нутом
Ингредиенты:
- половина луковицы;
- чеснок – 3 зубчика;
- кабачок, болгарский перец;
- базилик, петрушка:
- соль, орегано – по 1 ч. л.;⠀
- перец, перец чили;
- томаты в собственном соку и нут – по 1 банке.
Как приготовить:
- Все ингредиенты нарезать. ⠀
- Обжарить лук на растительном масле, добавить чеснок, кабачок и перец, готовить 5 минут.
- Добавить остальные ингредиенты, кроме нута, готовить под крышкой 10 минут.
- В конце добавить нут, специи и тушить несколько минут.
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Шампиньоны с нутом
Ингредиенты:
- нут консервированный – 1 банка (400 г);
- шампиньоны – 400 г;
- сливки средней жирности – 1 стакан;
- болгарский перец, лук красны – по 1 шт.;
- чеснок – 2-3 зубка;
- соль, перец, специи.
Как приготовить:
- Нут откинуть на дуршлаг и дать воде хорошо стечь.
- Грибы и лук нарезать соломкой. Обжарить 2-3 минуты на небольшом количестве подсолнечного масла.
- Перец нарезать соломкой и добавить к грибам с луком, приправить солью и перцем. Готовить 7-10 минут, добавить пропущенный через пресс чеснок.
- Всыпать нут и залить сливками. Тушить на небольшом огне около 20 минут.
- Дать блюду настояться несколько минут, подавать с зеленью.
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