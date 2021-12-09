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3 разных "Гранатовых браслета" на Новый год-2022

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
9 декабря, 11:40
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Этот салат настолько универсальный, что с ним любые эксперименты позволительны. Неизменными остаются курица, майонез и зерна граната. Как дополнительные ингредиенты – сыр, шампиньоны, грецкие орехи
Рецепты "Гранатового браслета" на Новый год-2022
Рецепты "Гранатового браслета" на Новый год-2022 / Фото: freepik.com

"Гранатовый браслет" – новогодняя классика. Несмотря на то, что его не очень удобно есть из-за зерен граната, многие ставят его во главе праздничного стола.

Это не новый салат. В том смысле, что известен он не один десяток лет, поэтому немудрено, что его вариаций существует множество.

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Впрочем, как интересных подач и неожиданных интерпретаций нашей любимой селедки под шубой.

В салат по рецепту ailin271210 нужен твердый сыр, свекла и шампиньоны идут в салат от salati__recepti.

Грецкие орехи выкладываются слоем в "Гранатовом браслете" от фудблогера ginger_na_kuhne.

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Гранатовый браслет с шампиньонами

Ингредиенты:

  • Гранат, свекла, куриная грудка – по 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Шампиньоны – 300 г
  • Майонез – 200 г
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Картофель, свеклу и морковь отварить. Шампиньоны очистить, порезать небольшими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить по вкусу.
  2. Куриную грудку отварить до готовности и порезать небольшими кубиками.
  3. На большую круглую тарелку, выложить листья салата, а в середину поставить стакан вверх дном. Вокруг стакана первым слоем выложить тертый на крупной терке картофель. Смазать майонезом.
  4. Выложить натертую на мелкой терке морковь, снова слегка смазать майонезом. Выложить нарезанную куриную грудку, покрыть майонезом.
  5. Следующий слой – обжаренные шампиньоны, намазать майонезом.
  6. Выложить тертую на мелкой терке свеклу, обильно смазать майонезом.
  7. Украсить зернами граната.

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"Гранатовый браслет" с сыром

Ингредиенты:

  • Гранат, куриная грудка – по 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сыр – 150-200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сок лимона
  • Майонез

Как приготовить:

  1. Курицу отварить, разделить на волокна и сбрызнуть соком лимона. Посыпать мелко нарезанным луком, предварительно обработанным кипятком. Смазать майонезом.
  2. Натереть сыр. Разложить на слой курицы. Смазать майонезом.
  3. Следующий слой – натертое вареное яйцо. Слой также смазать майонезом.
  4. Последний слой – зерна граната.

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"Гранатовый браслет" с орехами

Ингредиенты:

  • Картофель, морковь, яйца – по 3 шт.
  • Куриной филе, свекла – по 1 шт.
  • Грецкие орехи – 3-4 шт.
  • Гранат – 1 большой
  • Майонез

Как приготовить:

  1. Картофель, морковь, яйца отварить и натереть на терке. Филе отварить и мелко нарезать. Гранат очистить и разобрать на зерна.
  2. Поставить в центр блюда стакан и вокруг него собрать салат слоями: картофель, морковь, куриное филе, яйца, измельченные грецкие орехи, свекла, зерна граната. Каждый слой смазать майонезом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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