3 разных "Гранатовых браслета" на Новый год-2022

"Гранатовый браслет" – новогодняя классика. Несмотря на то, что его не очень удобно есть из-за зерен граната, многие ставят его во главе праздничного стола.
Это не новый салат. В том смысле, что известен он не один десяток лет, поэтому немудрено, что его вариаций существует множество.
Впрочем, как интересных подач и неожиданных интерпретаций нашей любимой селедки под шубой.
В салат по рецепту ailin271210 нужен твердый сыр, свекла и шампиньоны идут в салат от salati__recepti.
Грецкие орехи выкладываются слоем в "Гранатовом браслете" от фудблогера ginger_na_kuhne.
Гранатовый браслет с шампиньонами
Ингредиенты:
- Гранат, свекла, куриная грудка – по 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Майонез – 200 г
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
- Картофель, свеклу и морковь отварить. Шампиньоны очистить, порезать небольшими кубиками и обжарить на растительном масле. Посолить по вкусу.
- Куриную грудку отварить до готовности и порезать небольшими кубиками.
- На большую круглую тарелку, выложить листья салата, а в середину поставить стакан вверх дном. Вокруг стакана первым слоем выложить тертый на крупной терке картофель. Смазать майонезом.
- Выложить натертую на мелкой терке морковь, снова слегка смазать майонезом. Выложить нарезанную куриную грудку, покрыть майонезом.
- Следующий слой – обжаренные шампиньоны, намазать майонезом.
- Выложить тертую на мелкой терке свеклу, обильно смазать майонезом.
- Украсить зернами граната.
"Гранатовый браслет" с сыром
Ингредиенты:
- Гранат, куриная грудка – по 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Сыр – 150-200 г
- Лук – 1 шт.
- Сок лимона
- Майонез
Как приготовить:
- Курицу отварить, разделить на волокна и сбрызнуть соком лимона. Посыпать мелко нарезанным луком, предварительно обработанным кипятком. Смазать майонезом.
- Натереть сыр. Разложить на слой курицы. Смазать майонезом.
- Следующий слой – натертое вареное яйцо. Слой также смазать майонезом.
- Последний слой – зерна граната.
"Гранатовый браслет" с орехами
Ингредиенты:
- Картофель, морковь, яйца – по 3 шт.
- Куриной филе, свекла – по 1 шт.
- Грецкие орехи – 3-4 шт.
- Гранат – 1 большой
- Майонез
Как приготовить:
- Картофель, морковь, яйца отварить и натереть на терке. Филе отварить и мелко нарезать. Гранат очистить и разобрать на зерна.
- Поставить в центр блюда стакан и вокруг него собрать салат слоями: картофель, морковь, куриное филе, яйца, измельченные грецкие орехи, свекла, зерна граната. Каждый слой смазать майонезом.
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