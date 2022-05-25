Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис

Детский завтрак

Обед за 30 минут

Десерт без выпечки

Суп с крапивой

Ленивые пельмени

Легкие салаты
СЕГОДНЯ Еда

3 разных винегрета, которые вы, возможно, еще не пробовали

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 17:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если есть возможность, то овощи лучше запечь в фольге. Старайтесь нарезать их кубиком 1,5 сантиметра, слишком жгучий лук обдайте кипятком
Рецепты винегрета
Рецепты винегрета / Фото: Depositphotos

Винегрет можно есть круглый год. Тем более когда в доме залежалась свекла и ее нужно срочно использовать.

У такого простого салата тоже есть правила. Перед тем, как начинать, обязательно с ними познакомьтесь.

Реклама

Винегрет с фасолью – проверенный редакционный рецепт, заправьте его ароматным подсолнечным маслом. А вот в салат по рецепту insta_rigista советуют попробовать добавить оливковое масло.

Маринованные грибы, а именно опята, предлагает взять magazinmasla.

Винегрет с маринованными грибами (опятами)

Попробуйте добавить к винегрету немного маринованных грибов
Попробуйте добавить к винегрету немного маринованных грибов / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.;
  • морковь, лук, соленый огурец – по 1 шт.;
  • картофель – 3 шт.;
  • маринованные опята – 150 г;
  • подсолнечное масло, соль.

Как приготовить:

  1. Свеклу, морковь, картофель отварить, нарезать. Добавить мелко нарезанную отварную морковь.
  2. Мелкие опята добавить в винегрет, а крупные нарезать. Огурец и лук мелко нарезать, добавить в салат.
  3. Свеклу нарезать и отдельно перемешать с маслом.
  4. Соединить все ингредиенты, перемешать, посолить и добавить масло.

А в Италии готовят салат с фасолью и консервированным тунцом, он очень сытный и питательный.

Реклама

Винегрет с горошком и квашеной капустой

Как вкусно приготовить винегрет
Как вкусно приготовить винегрет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • свекла – 3 шт.;
  • картофель, морковь – по 2 шт.;
  • соленые огурцы – 3-4 шт.;
  • горошек, квашенная капуста – по 100 г;
  • соль, растительное или оливковое масло.

Как приготовить:

  1. Овощи отварить и нарезать кубиком.
  2. Добавить соленые огурцы, горошек и квашенную капусту. Все хорошо перемешать, посолить и заправить растительным маслом.

Здесь собраны рецепты интересных овощных салатов.

Винегрет с фасолью

Винегрет с фасолью
Винегрет с фасолью

Ингредиенты:

  • свекла – 300 г;
  • соленый огурец – 150 г;
  • консервированная или отварная фасоль – 400 г;
  • луковица;
  • зелень, подсолнечное масло;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Нарезать кубиками соленые огурцы, свеклу, лук нарезать мелко.
  2. Соединить овощи с фасолью, добавить мелко нарезанную зелень, масло, приправить солью и перцем.
  3. Подавать сразу или дать салату настояться в холодильнике.

Если любите легкие салаты из сезонных овощей, то здесь читайте рецепт с редисом и огурцами.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Любишь украинскую кухню?
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить кофе в рационе?
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Секреты грузинской кухни
Цыпленок табака
Готовить
Ждали сезон окрошки?
Рецепты
Секреты свежести
Как хранить лимоны?
Узнать
Подборка блюд
Что приготовить из кабачков
Рецепты
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять