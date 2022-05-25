3 разных винегрета, которые вы, возможно, еще не пробовали

Если есть возможность, то овощи лучше запечь в фольге. Старайтесь нарезать их кубиком 1,5 сантиметра, слишком жгучий лук обдайте кипятком

Рецепты винегрета / Фото: Depositphotos

Винегрет можно есть круглый год. Тем более когда в доме залежалась свекла и ее нужно срочно использовать.

У такого простого салата тоже есть правила. Перед тем, как начинать, обязательно с ними познакомьтесь.

Реклама

Винегрет с фасолью – проверенный редакционный рецепт, заправьте его ароматным подсолнечным маслом. А вот в салат по рецепту insta_rigista советуют попробовать добавить оливковое масло.

Маринованные грибы, а именно опята, предлагает взять magazinmasla.

Винегрет с маринованными грибами (опятами)

Попробуйте добавить к винегрету немного маринованных грибов / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.;

морковь, лук, соленый огурец – по 1 шт.;

картофель – 3 шт.;

маринованные опята – 150 г;

подсолнечное масло, соль.

Как приготовить:

Свеклу, морковь, картофель отварить, нарезать. Добавить мелко нарезанную отварную морковь. Мелкие опята добавить в винегрет, а крупные нарезать. Огурец и лук мелко нарезать, добавить в салат. Свеклу нарезать и отдельно перемешать с маслом. Соединить все ингредиенты, перемешать, посолить и добавить масло.

А в Италии готовят салат с фасолью и консервированным тунцом, он очень сытный и питательный.

Реклама

Винегрет с горошком и квашеной капустой

Как вкусно приготовить винегрет / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

свекла – 3 шт.;

картофель, морковь – по 2 шт.;

соленые огурцы – 3-4 шт.;

горошек, квашенная капуста – по 100 г;

соль, растительное или оливковое масло.

Как приготовить:

Овощи отварить и нарезать кубиком. Добавить соленые огурцы, горошек и квашенную капусту. Все хорошо перемешать, посолить и заправить растительным маслом.

Здесь собраны рецепты интересных овощных салатов.

Винегрет с фасолью

Винегрет с фасолью

Ингредиенты:

свекла – 300 г;

соленый огурец – 150 г;

консервированная или отварная фасоль – 400 г;

луковица;

зелень, подсолнечное масло;

соль, перец.

Как приготовить:

Нарезать кубиками соленые огурцы, свеклу, лук нарезать мелко. Соединить овощи с фасолью, добавить мелко нарезанную зелень, масло, приправить солью и перцем. Подавать сразу или дать салату настояться в холодильнике.

Если любите легкие салаты из сезонных овощей, то здесь читайте рецепт с редисом и огурцами.