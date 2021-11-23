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3 рецепта ароматного и сытного жаркого на день рождения

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 ноября, 12:18
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Одно из них готовится из целой курицы и настолько густое, что больше похоже на соус. Остальные нужно делать в горшках и сковороде, получаются сытными и красивыми
Рецепты жаркого на день рождения
Рецепты жаркого на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Обычно на день рождения мы стараемся удивить гостей. У кого-то есть свои любимые деликатесы, которые готовятся раз в год, а кто-то за уютную, простую и недорогую еду.

Это касается и жаркого. Немного хорошего мяса, овощи, специи – и на столе ароматное основное блюдо.

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Еще нужна свежая зелень, которую стоит добавить перед подачей на стол.

Если у вас новые горшки, то их нужно подготовить. Сначала вымойте, затем налейте воду и доведите ее до кипения в духовке.

Наполнять горшки нужно на 2/3, чтобы жаркое не выплескивалось во время приготовления.

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Жаркое со свининой от kulinarnyj_zhurnal готовится с замороженным горошком и зеленой фасолью, в жаркое с индейкой по рецепту kiara.chef нужны шампиньоны, готовится в глубокой сковороде.

Жаркое из целой курицы по рецепту alenka.mark достаточно густое, по консистенции больше похоже на соус.

Густое жаркое из целой курицы

Густое жаркое из целой курицы
Густое жаркое из целой курицы / Фото: instagram.com/alenka.mark/

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Ингредиенты:

  • Курица домашняя – 1 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Картофель – 5-6 шт.
  • Томаты (томатный сок) – 4 шт. (200 мл)
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Перец – 1/3 ч. л.
  • Специи, зелень – по вкусу
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Разделать курицу на голени, бедра, крылья, грудку и снять кожицу.
  2. В высокой сковороде разогреть растительное масло и обжарить курицу до золотистой корочки. Добавить нарезанный лук и чеснок.
  3. Морковь и картофель нарезать крупно и добавить к курице. Когда овощи слегка обжарились, добавить все специи, готовить несколько минут.
  4. Добавить мелко нарезанные томаты или томатный сок, тушить несколько минут. Долить немного воды, накрыть крышкой и готовить на среднем огне 20-25 минут.

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Жаркое с грибами и индейкой


Жаркое с грибами и индейкой
Жаркое с грибами и индейкой / Фото: instagram.com/kiara.chef/

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 200 г
  • Картофель – 1 кг
  • Грибы – 300 г
  • Лук, морковь – по 1 шт. (большая)
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Сливочное масло – 50 г
  • Крахмал – 1 ст. л.
  • Молоко
  • Специи, соль, перец

Как приготовить:

  1. Обжарить крупно нарезанный лук на среднем огне, добавить измельченный чеснок и крупно нарезанную морковь. Затем – шампиньоны и индейку, обжарить.
  2. Добавить картофель, соль, перец, специи и немного воды. Накрыть крышкой и тушить на слабом огне 15-20 минут.
  3. Добавить кусочек сливочного масла, крахмал и залить все молоком так, чтобы оно чуть покрывало жаркое.
  4. Томить под крышкой на слабом огне до готовности, молоко должно загустеть и получить консистенцию соуса.
  5. Выключить огонь, добавить зелень и дать постоять некоторое время.

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Жаркое со свининой

Жаркое со свининой
Жаркое со свининой / Фото: instagram.com/kulinarnyj_zhurnal/

Ингредиенты:

  • Свинина – 600 г
  • Морковь – 200 г
  • Картофель – 450 г
  • Лук репчатый – 350 г
  • Зеленый горошек с фасолью замороженные – 100 г
  • Бульон – 450 мл
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Перец горошком – 15 шт.
  • Паприка сладкая, кориандр, сушеный тимьян, соль – по 1,5 ч. л.
  • Лавровый лист маленький – 3 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.

Как приготовить:

  1. Мясо и картофель нарезать кубиками, приблизительно 2х2 сантиметра. Морковь и лук нарезать полукольцами.
  2. Разогреть сковороду, добавить 1 ст. л. растительного масла и на сильном огне обжарить мясо до золотистой корочки примерно 5-6 минут.
  3. Добавить 2 ст. л. растительного масла и обжарить лук на среднем огне в течение 4 минут.
  4. На дно каждого горшочка положить мясо, затем – половину приготовленного лука, лавровый лист.
  5. Добавить картофель и посолить. Добавить 5 горошин черного перца и по одному зубчику чеснока. Сверху добавить морковь, зеленый горошек и слоем вторую половину лука.
  6. Налить по 150 мл бульона.
  7. Горшочки необходимо ставить в холодную духовку и только потом включать огонь.
  8. Запекать 1 час при 180 градусах.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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