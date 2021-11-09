3 рецепта для разного мяса под вкуснейшей "шубой" на день рождения

Курица запекается с консервированными ананасами и свежими помидорами, для свинины и говядины, которые предварительно отбиваются, нужен твердый сыр

Рецепты мяса под "шубой" на день рождения / Фото: Depositphotos

У каждого есть особенный способ приготовления мяса и его подачи. Этого всего с нетерпением будут ждать гости, если вы готовитесь ко дню рождения.

Конечно, существует масса рецептов мяса, о которых вы могли не догадываться, но их стоит попробовать. А вот мясо, любое, которое запекается под "шубой" никогда не подведет.

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Говядину под сырно-грибной "шубой" от povarenok_as нужно обить, для свинины под сыром по рецепту vkusnenko_i_appetitnenko нужны свежие помидоры, а курица по-гавайски с консервированными ананасами – рецепт, проверенный редакцией.

Курица по-гавайски

Курица по-гавайски / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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Курица – 500 г

Ананасы консервированные (кольцами) -1 банка

Лук, свежие помидоры – по 1 шт.

Сыр твердый – 200 г

Майонез – 100 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

Курицу помыть и просушить бумажным полотенцем. Нарезать на порции, толщиной в 2 см. Отбить с двух сторон. Помидоры и лук нарезать кольцами. Дать стечь кольцам ананаса, сыр натереть на средней терке. Противень застелить фольгой и слегка смазать растительным маслом. Выложить мясо, добавить специи. Сверху выложить лук, помидоры и по кольцу ананаса. Обильно посыпать сыром. В противень налить воды, чтобы в ней была только курица. Разогреть духовку до 180 градусов и готовить 40 минут. Украсить зеленью.

Свинина под сыром

Свинина под сыром / Фото: instagram.com/vkusnenko_i_appetitnenko/

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Свинина (окорок) – 900 г

Помидор – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Чеснок – 5 зуб.

Соль, перец, – специи по вкусу

Оливковое масло

Ингредиенты:

Как приготовить:

Свинину нарезать на стейки, помидоры – кольцами, сыр натереть на крупной терке. К сыру добавить пропущенный через пресс чеснок и перемешать. К мясу добавить соль, перец и специи, выложить на противень. Выпекать при 220 градусах 25 минут. Добавить помидоры и сыр и готовить еще 5-7 минут.

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Говядина под сырно-грибной "шубой"

Говядина под сырно-грибной "шубой" / Фото: instagram.com/povarenok_as/

Ингредиенты:

Говядина – 500 г

Шампиньоны – 300 г

Лук – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Майонез – 125 г

Перец, соль, специи, зелень

Как приготовить: