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3 рецепта хрустящих, но сочных крылышек в духовке

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
15 октября, 17:00
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Замариновать их можно в медово-чесночном соусе, с соевым соусом и паприкой или в маринаде с пивом. Запекать лучше на пергаменте, не накрывая фольгой
Запеченные крылышки в духовке
Запеченные крылышки в духовке / Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить отличные куриные крылья, не обязательно выбираться на природу. Их можно сделать идеальными в духовке. Главное – это правильный маринад. От него будет зависеть не только вкус конечного продукта, но и цвет и уровень хрусткости корочки. Авторы рецептов советуют время от времени переворачивать крылья в процессе приготовления.

Куриные крылья в маринаде с соевым соусом и паприкой

Куриные крылья в маринаде с соевым соусом и паприкой
Куриные крылья в маринаде с соевым соусом и паприкой / Фото: instagram.com/aleona.gotovit/

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Ингредиенты:

  • Крылышки – 1 кг
  • Оливковое масло – 4- 5 ст. л.
  • Соевый соус, кетчуп – по 3 ст. л.
  • Копченая паприка – 1 ст. л.
  • Чеснок – 8 зуб.
  • Соль, перец, специи – по вкусу

Как приготовить:

  1. Крылья помыть, обсушить. Чеснок пропустить через пресс.
  2. Для маринада соединить соевый соус, кетчуп, оливковое масло и паприку. Добавить чеснок и замариновать крылья.
  3. Выложить на пергамент, выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Куриные крылья в медово-чесночном соусе

Куриные крылья в медово-чесночном соусе
Куриные крылья в медово-чесночном соусе / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

  • Крылышки – 1 кг
  • Мед натуральный – 2 ст. л.
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Горчица – 1 ст. л.
  • Соевый соус – 3 ст. л.
  • Перец, соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Для маринада соединить мед с соевым соусом, горчицей, пропущенным через пресс чесноком. Добавить соль и перец по вкусу.
  2. Мариновать крылья в течение 40 минут.
  3. Застелить противень пергаментом, смазать растительным маслом.
  4. Выложить крылья, полить маринадом.
  5. Выпекать при 200 градусах 40 минут.

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Куриные крылья с соусом из баклажанов

Куриные крылья с соусом из баклажанов
Куриные крылья с соусом из баклажанов / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Крылышки – 1 кг
  • Пиво – 0,5 л
  • Мед – 5-6 ст. л.
  • Томатный соус – 7 ст. л.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Перец, специи, соль – по вкусу

Для соуса:

  • Баклажан – 2 шт.
  • Майонез – 30 г
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Соевый соус – 20 г

Как приготовить:

  1. Куриные крылышки помыть и обсушить.
  2. Для маринада чеснок измельчить, смешать с томатной пастой и медом. Влить пиво, добавить специи, соль и перец и замариновать крылышки в течение 30 минут.
  3. Запекать 35-40 минут при 180 градусах.
  4. Для соуса баклажаны запечь в духовке на пергаментной бумаге в течение 25 минут при 180 градусах.
  5. Очистить кожуру и измельчить в блендере с майонезом, чесноком и соевым соусом.

Если планируете пикник, то из видео узнаете, как приготовить куриные крылья на мангале.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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