3 рецепта хрустящих, но сочных крылышек в духовке

Чтобы приготовить отличные куриные крылья, не обязательно выбираться на природу. Их можно сделать идеальными в духовке. Главное – это правильный маринад. От него будет зависеть не только вкус конечного продукта, но и цвет и уровень хрусткости корочки. Авторы рецептов советуют время от времени переворачивать крылья в процессе приготовления.
Куриные крылья в маринаде с соевым соусом и паприкой
Ингредиенты:
- Крылышки – 1 кг
- Оливковое масло – 4- 5 ст. л.
- Соевый соус, кетчуп – по 3 ст. л.
- Копченая паприка – 1 ст. л.
- Чеснок – 8 зуб.
- Соль, перец, специи – по вкусу
Как приготовить:
- Крылья помыть, обсушить. Чеснок пропустить через пресс.
- Для маринада соединить соевый соус, кетчуп, оливковое масло и паприку. Добавить чеснок и замариновать крылья.
- Выложить на пергамент, выпекать 30-40 минут при 180 градусах.
Куриные крылья в медово-чесночном соусе
Ингредиенты:
- Крылышки – 1 кг
- Мед натуральный – 2 ст. л.
- Чеснок – 3-4 зубчика
- Горчица – 1 ст. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Перец, соль – по вкусу
Как приготовить:
- Для маринада соединить мед с соевым соусом, горчицей, пропущенным через пресс чесноком. Добавить соль и перец по вкусу.
- Мариновать крылья в течение 40 минут.
- Застелить противень пергаментом, смазать растительным маслом.
- Выложить крылья, полить маринадом.
- Выпекать при 200 градусах 40 минут.
Куриные крылья с соусом из баклажанов
Ингредиенты:
- Крылышки – 1 кг
- Пиво – 0,5 л
- Мед – 5-6 ст. л.
- Томатный соус – 7 ст. л.
- Чеснок – 5 зуб.
- Перец, специи, соль – по вкусу
Для соуса:
- Баклажан – 2 шт.
- Майонез – 30 г
- Чеснок – 2 зуб.
- Соевый соус – 20 г
Как приготовить:
- Куриные крылышки помыть и обсушить.
- Для маринада чеснок измельчить, смешать с томатной пастой и медом. Влить пиво, добавить специи, соль и перец и замариновать крылышки в течение 30 минут.
- Запекать 35-40 минут при 180 градусах.
- Для соуса баклажаны запечь в духовке на пергаментной бумаге в течение 25 минут при 180 градусах.
- Очистить кожуру и измельчить в блендере с майонезом, чесноком и соевым соусом.
Если планируете пикник, то из видео узнаете, как приготовить куриные крылья на мангале.
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