3 рецепта итальянских инвольтини – изысканных рулетиков из курицы, говядины и баклажанов

Это абсолютно универсальное блюдо, потому что это и первое, и второе в одном. Обычно инвольтини готовят из мяса, но очень популярные они из баклажанов с разными начинками, в основном – с сыром

Рецепты инвольтини - рулетов из Италии / Фото: instagram.com/tavolartegusto/

Если многие думают, что итальянская кухня – это паста и пицца прежде всего, то некоторое заблуждение в этом есть. Итальянцы любят мясо. Много мяса. Чего стоит их невероятная поркетта, рулет-гигант из свинины.

Инвольтини же – красочная и сытная закуска, которую любят на юге Италии. Традиционно ее готовят из говядины или свинины.

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Овощная начинка обязательно должна быть видна, для большей зрелищности на тарелке. В этой подборке – разные инвольтини и они универсальные, то есть основное блюдо и гарнир в одном.

Что касается инвольтини с говядиной, то для начинки автор рецепта marusia_koltsova предлагает болгарский перец.

Для инвольтини с баклажанами, по рецепту foodie_colors, нужна будет рикотта – это идеально, но другой подобный сыр тоже вполне подойдет.

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Рулеты с курицей – рецепт редакционный, внутри – шпинат с грибами.

Инвольтини из курицы

Инвольтини из курицы / Фото: instagram.com/jakobwall.berlin/

Ингредиенты:

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Филе – 4 шт.

Шпинат – 300 г

Грибы – 200 г

Дижонская горчица – 3 ст. л.

Куриный бульон, оливковое масло, белое сухое вино – по 4 ст. л.

Измельченные сухари – 70 г

Петрушка, соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

Филе нарезать вдоль пополам. Должно получиться восемь заготовок. Слегка отбить. Грибы обжарить со специями. Шпинат отварить в подсоленной воде в течение 3 минут. Слить воду, нарезать и смешать с горчицей. Начинку распределить по филе, сформировать инвольтини и скрепить шпажками. Выложить в форму для запекания. Соединить бульон, вино и оливковое масло. Полить этим соусом инвольтини. Посолить, поперчить и добавить специи по вкусу. Измельченные сухари смешать с нарезанной петрушкой и посыпать рулеты. Запекать 30 минут при 180 градусах.

Инвольтини из говядины

Инвольтини из говядины / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Ингредиенты:

Говяжий бекон или говяжьи отбивные – 8 шт.

Красный и желтый болгарский перец – по 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Сливочное масло, оливковое масло – по 1 ст. л.

Соль, перец, специи

Как приготовить:

Овощи нарезать тонкой длинной соломкой и обжарить на оливковом масле. Добавить соль, перец, специи. Мясо отбить, посолить и поперчить, намазать оливковым маслом. Можно слегка замариновать в любимых специях. В мясо завернуть овощную начинку и скрепить шпажками. Обжарить на сливочном масле на среднем огне до готовности.

Инвольтини из баклажанов

Инвольтини из баклажанов / Фото: instagram.com/foodie_colors/

Ингредиенты:

Баклажан – 2 шт.

Крем-сыр – 250 г

Панировочные сухари – 45 г

Лимонный сок, мед – по 1 ст. л.

Томатный соус – 400 г

Соль, перец – по 1 ч. л.

Пармезан – 3 ст. л.

Базилик

Как приготовить: