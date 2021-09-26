3 рецепта королевских ватрушек, которые нужно обязательно попробовать

Королевская ватрушка – это когда немало дрожжевого теста и недостаточно творога. Нет, это тоже вкусно. Но если хочется насладиться творожной начинкой, в которую добавляется сметана или йогурт, ягоды или кусочки фруктов, то тогда нужно готовить королевскую ватрушку. Количество основы вы контролируете сами, поэтому удовлетвориться творогом вполне получится. Процесс приготовления схож с действиями, когда пекутся традиционные тертые пироги.
Королевская ватрушка с клюквой (или другой ягодой)
Ингредиенты (для небольшой порции):
- Творог – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 70 г
- Масло сливочное – 30 г
- Клюква – 50 г
- Сахар, ванилин – по вкусу
Как приготовить:
- Отделить белок от желтка. Белок соединить с творогом, сахаром, ванилином и клюквой. Перемешать.
- Растереть желток с мукой, маслом и сахаром в мелкую крошку.
- На дно формы выложить большую часть теста, утрамбовать. Выложить творожную начинку.
- Сверху посыпать остальным тестом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.
Королевская ватрушка
Ингредиенты:
- Желток – 3 шт.
- Мука – 150 г
- Сливочное масло – 40 г
- Сахар – 1 ст. л. ⠀
- Щепотка соли⠀
Для начинки: ⠀
- Творог – 500 г
- Белок – 3 шт. ⠀
- Натуральный йогурт – 50 г
- Сахар – 1,5 ст. л. ⠀
- Щепотка соли, ванилин⠀
Как приготовить:
- Масло комнатной температуры соединить с остальными ингредиентами и растереть руками в крошку. ⠀
- Для начинки творог размять вилкой, добавить йогурт, сахар, ванилин и перемешать. ⠀
- Белки взбить до высоких пиков с щепоткой соли и вмешать в творожную массу.
- На дно формы высыпать чуть больше половины крошки, тщательно утрамбовать руками. Сверху выложить творог и посыпать оставшейся крошкой. ⠀
- Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке до 40-45 минут.
Королевская ватрушка с лимонной цедрой и сливовым вареньем
Ингредиенты:
- Творог – 350 г
- Сметана – 150 г
- Сахар, кукурузный крахмал – по 10 г
- Яйца – 3 шт.
- Ванилин
- Цедра половины лимона
- Густое сливовое варенье – 100 г
- Мука – 350 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сахар – 120 г
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Соль – щепотка
Как приготовить:
- Цедру натереть, творог пробить в блендере.
- В творог добавить яйца, сахар, ванилин и сметану, пробить до однородности. Добавить крахмал, цедру и убрать в холодильник.
- Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль, перемешать.
- Холодное сливочное масло нарезать небольшими кубиками и добавить к муке. Перетереть руками масло с мукой до однородной крошки. Добавить сахар и еще раз перемешать.
- Выложить на дно формы, застеленной пергаментом, 2/3 песочного теста и равномерно его распределить.
- Равномерно выложить густое сливовое варенье. Аккуратно залить творожную начинку.
- Сверху равномерно посыпать остальной частью крошки.
- Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке.
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