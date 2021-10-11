3 рецепта квашеной капусты со свеклой – это салат и закуска одновременно

Это одна из самых красивых заготовок с капустой. Ее называют рубиновой или пелюсткой, когда капуста нарезается крупно, цвет, понятно, придает свекла. Она должна быть сладкой, чтобы процесс ферментации происходил лучше. Перед тем, как начинать, ознакомьтесь с простыми рекомендациями, как заготовить хрустящую капусту.
Пелюстка
Ингредиенты:
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- Капуста – 1,5 кг
- Свекла – 300 г
- Чеснок – 80 г
- Стручковый перец – 1 шт.
- Вода – 1,5 л
- Соль – 75 г
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец горошком – 15 шт.
Как приготовить:
- В кастрюлю с водой добавить соль, перец горошком, лавровый лист, прокипятить 5 минут.
- Банки простерилизовать.
- Очищенные и вымытые зубчики чеснока нарезать кружочками. Стручковый острый перец, очищенный от семян, нарезать полосками. Свеклу нарезать пластинами, капусту – большими треугольниками.
- На дно банки уложить несколько пластин свеклы и кружочков чеснока. На четверть заполнить банку капустой, сверху добавить перец и свеклу. До половины заполнить капустой, хорошо утрамбовать.
- Затем – перец, чеснок, свеклу и еще раз положить капусту. Последний слой – перец, чеснок и свекла.
- Залить рассолом комнатной температуры, прикрыть неплотно крышкой. Оставить в теплом месте на 7 дней. В это время периодически чистой ложкой помогать входить газам.
- На 7-ой день плотно закрыть крышкой, хранить в холодильнике.
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Капуста со свеклой по-грузински
Ингредиенты:
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- Капуста – 3 кг
- Свекла – 1,5 кг
- Перец острый – 1-4 шт.
- Чеснок – 2 головки
- Сельдерей – 1 пучок
- Соль – 3 ст. л.
- Вода – 2 литра
Дополнительно по вкусу:
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- Сахар – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 3-4 шт.
- Душистый перец – 5 горошин
- Кориандр – 1 ч. л. зерен
Как приготовить:
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- Вскипятить воду, растворить соль и добавить дополнительные специи, охладить. Капусту нарезать среднего размера, свеклу – тонкими брусками, чеснок нарезать дольками, перец – кольцами.
- В кастрюлю выложить слоями свеклу, капусту, острый перец и несколько долек чеснока. Добавить несколько веточек сельдерея и повторить слои, пока не закончатся ингредиенты.
- Залить охлажденной кипяченой водой с солью, чтобы она полностью покрывала овощи. Сверху положить тарелку с грузом.
- Поставить в тепло на 2-3 дня, затем хранить в прохладном месте. Во время маринования пробовать капусту на вкус и добавлять соль, если нужно.
Маринованная капуста со свеклой
Ингредиенты:
- Капуста – 1,5 кг
- Свекла – 1 шт.
- Чеснок – 5-6 зубчиков
Для маринада на 1 литр воды:
- Сахар, соль – по 3 ст. л.
- Уксус – 0,5 стакана
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец горошком – 10 шт.
Как приготовить:
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- Капусту нарезать крупно, свеклу натереть на крупной терке, добавить чеснок целиком.
- Перемешать и сложить в стерилизованную банку.
- Для маринада в воду добавить соль, сахар, лавровый лист, перец, довести до кипения и слегка остудить. Достать лавровый лист, добавить уксус, перемешать и залить рассолом овощи. Рассол должен полностью покрыть овощи.
- Когда остынет, убрать в холодильник на сутки.
Как заготовить запеченный перец на зиму – смотрите в видео.
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