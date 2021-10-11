Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

3 рецепта квашеной капусты со свеклой – это салат и закуска одновременно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 октября, 14:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Капусту для любого засола и маринования нужно брать плотную и хрустящую. В этой подборке – рецепты капусты со свеклой по-грузински, маринованной и пелюстки
Рецепты капусты со свеклой на зиму
Рецепты капусты со свеклой на зиму / Фото: instagram.com/familykuhnya/

Это одна из самых красивых заготовок с капустой. Ее называют рубиновой или пелюсткой, когда капуста нарезается крупно, цвет, понятно, придает свекла. Она должна быть сладкой, чтобы процесс ферментации происходил лучше. Перед тем, как начинать, ознакомьтесь с простыми рекомендациями, как заготовить хрустящую капусту.

Пелюстка

Пелюстка
Пелюстка / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Реклама

Ингредиенты:

  • Капуста – 1,5 кг
  • Свекла – 300 г
  • Чеснок – 80 г
  • Стручковый перец – 1 шт.
  • Вода – 1,5 л
  • Соль – 75 г
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец горошком – 15 шт.

Как приготовить:

  1. В кастрюлю с водой добавить соль, перец горошком, лавровый лист, прокипятить 5 минут.
  2. Банки простерилизовать.
  3. Очищенные и вымытые зубчики чеснока нарезать кружочками. Стручковый острый перец, очищенный от семян, нарезать полосками. Свеклу нарезать пластинами, капусту – большими треугольниками.
  4. На дно банки уложить несколько пластин свеклы и кружочков чеснока. На четверть заполнить банку капустой, сверху добавить перец и свеклу. До половины заполнить капустой, хорошо утрамбовать.
  5. Затем – перец, чеснок, свеклу и еще раз положить капусту. Последний слой – перец, чеснок и свекла.
  6. Залить рассолом комнатной температуры, прикрыть неплотно крышкой. Оставить в теплом месте на 7 дней. В это время периодически чистой ложкой помогать входить газам.
  7. На 7-ой день плотно закрыть крышкой, хранить в холодильнике.

Реклама

Читайте также:

Капуста со свеклой по-грузински

Капуста со свеклой по-грузински
Капуста со свеклой по-грузински / Фото: instagram.com/nabeghlavi.kz/

Ингредиенты:

Реклама
  • Капуста – 3 кг
  • Свекла – 1,5 кг
  • Перец острый – 1-4 шт.
  • Чеснок – 2 головки
  • Сельдерей – 1 пучок
  • Соль – 3 ст. л.
  • Вода – 2 литра

Дополнительно по вкусу:

  • Сахар – 1 ст. л.
  • Лавровый лист – 3-4 шт.
  • Душистый перец – 5 горошин
  • Кориандр – 1 ч. л. зерен

Как приготовить:

  1. Вскипятить воду, растворить соль и добавить дополнительные специи, охладить. Капусту нарезать среднего размера, свеклу – тонкими брусками, чеснок нарезать дольками, перец – кольцами.
  2. В кастрюлю выложить слоями свеклу, капусту, острый перец и несколько долек чеснока. Добавить несколько веточек сельдерея и повторить слои, пока не закончатся ингредиенты.
  3. Залить охлажденной кипяченой водой с солью, чтобы она полностью покрывала овощи. Сверху положить тарелку с грузом.
  4. Поставить в тепло на 2-3 дня, затем хранить в прохладном месте. Во время маринования пробовать капусту на вкус и добавлять соль, если нужно.

Читайте также:

Маринованная капуста со свеклой

Маринованная капуста со свеклой
Маринованная капуста со свеклой / Фото: instagram.com/mandrik_dom/

Ингредиенты:

  • Капуста – 1,5 кг
  • Свекла – 1 шт.
  • Чеснок – 5-6 зубчиков

Для маринада на 1 литр воды:

  • Сахар, соль – по 3 ст. л.
  • Уксус – 0,5 стакана
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец горошком – 10 шт.

Как приготовить:

  1. Капусту нарезать крупно, свеклу натереть на крупной терке, добавить чеснок целиком.
  2. Перемешать и сложить в стерилизованную банку.
  3. Для маринада в воду добавить соль, сахар, лавровый лист, перец, довести до кипения и слегка остудить. Достать лавровый лист, добавить уксус, перемешать и залить рассолом овощи. Рассол должен полностью покрыть овощи.
  4. Когда остынет, убрать в холодильник на сутки.

Как заготовить запеченный перец на зиму – смотрите в видео.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять