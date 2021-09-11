3 рецепта начинок для сытных картофельных лодочек

Вероятно, что запеченный картофель – одно из самых вкусных исполнений с этим корнеплодом. Да, во всевозможных запеканках он тоже хорош, но когда его превратить в лодочки с начинкой, это практически праздничное блюдо. Ниже найдете 3 варианта, чем заполнить картофельные лодочки. Подключайте фантазию, модернизируйте и улучшайте эти рецепты.
Картофельные лодочки с жульеном
Ингредиенты
Далее по теме
- 5 крупных картофелин
- 250 г куриного филе
- 200 г грибов
- 1 луковица
- 5 ст. л. оливкового масла
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. муки
- 200 г сливок 20%
- 150 г сулугуни
- соль, перец
Способ приготовления
- Картофель тщательно вымыть, наколоть вилкой, обмазать оливковым маслом и запечь в духовке при температуре 220 градусов в течение 45 минут.
- Для жульена все продукты нарезать кубиками. Обжарить луковицу до золотистого цвета в оливковом масле, добавить чеснок и нарезанное кубиками филе, через 5 минут добавить грибы. Протушить.
- Через 5 минут всыпать в сковороду муку и влить сливки. Дать прокипеть курице с грибами при постоянном перемешивании до нужной густоты соуса. Посолить, поперчить свежемолотым перцем.
- Картофель разрезать вдоль и вытащить сердцевину и подсолить.
- Размять сердцевину картофеля вилкой и смешать с жульеном. Начинить половинки и посыпать сыром.
- Запечь в духовке при 200 градусах 10-15 минут.
Как приготовить жюльен: 5 простых рецептов
Картофельные лодочки с нутом
Ингредиенты (на 2 порции)
- 2 шт. картофеля
- 1,5 ст. л. масла сливочного
- 1 шт. лук-шалот
- 1 пучок шпината
- 1/4 стакана сметаны
- 60 г сыра филадельфия
- 1 стакан нута
- 1/4 стакана моцареллы
- соль, перец
Способ приготовления
- Выпекать картофель до готовности в течении 45-60 минут при 180 градусах. Разрезать картофель пополам, дать остыть в течении 5-10 минут.
- Обжарить нарезанный лук, добавить нарезанный шпинат и обжаривать в течении 2-3 минут. Вынуть из картофеля мякоть не повреждая кожуры.
- Смешать эту мякоть с сыром и сметаной, добавить горох, обжаренный лук со шпинатом, соль и перец.
- Вспрыснуть кожуру маслом и поставить в духовку на 5 минут, вынуть кожуру и наполнить начинкой, посыпать моцареллой.
- Отправить в духовку на 10-15 минут или пока сыр не расплавится.
Картофельные лодочки с беконом
Ингредиенты
- 4 шт. картофеля
- 4 зуб. чеснока
- 100 г сливочного масла
- 2 ст. л. сметаны
- 4 ломтика бекона или колбасы
- 200 г твердого сыра
- укроп, зеленый лук, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель вымыть, обсушить. Натереть небольшим количеством растительного масла с солью. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 час.
- Через 40 минут после того, как картофель запекается в духовке, на лист фольги выложить очищенные зубчики чеснока, посолить, поперчить. Добавить немного сливочного масла и столовую ложку растительного масла. Завернуть в фольгу и отправить в духовку к картофелю.
- Ломтики бекона (или колбасы/ветчины) мелко нарезать, слегка обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Остывший картофель разрезать пополам и ложкой, стараясь не повредить кожуру, вынуть мякоть.
- Мякоть выложить в миску, добавить чеснок, сметану, немного растительного масла, рубленную зелень, обжаренный бекон (колбасу/ветчину), тертый сыр. Перемешать.
- Начинку выложить в лодочки, на каждую выложить по 2 кубика холодного сливочного масла, сверху посыпать тертым сыром.
- Запекать при 180 градусах до румяной корочки.
7 рецептов картофельных зраз для сытного обеда найдете здесь.