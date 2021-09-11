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СЕГОДНЯ Еда

3 рецепта начинок для сытных картофельных лодочек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
11 сентября, 07:01
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Желательно, чтобы картофель был одинаковой формы. А для начинки нужно брать продукты, которые в процессе приготовления выделяют сок. Это может быть бекон, сыр или грибы
Картофельные лодочки
Картофельные лодочки / Фото: instagram.com/katsy_life/

Вероятно, что запеченный картофель – одно из самых вкусных исполнений с этим корнеплодом. Да, во всевозможных запеканках он тоже хорош, но когда его превратить в лодочки с начинкой, это практически праздничное блюдо. Ниже найдете 3 варианта, чем заполнить картофельные лодочки. Подключайте фантазию, модернизируйте и улучшайте эти рецепты.

Картофельные лодочки с жульеном

Картофельные лодочки с жульеном
Картофельные лодочки с жульеном / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

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Ингредиенты

  • 5 крупных картофелин
  • 250 г куриного филе
  • 200 г грибов
  • 1 луковица
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. муки
  • 200 г сливок 20%
  • 150 г сулугуни
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Картофель тщательно вымыть, наколоть вилкой, обмазать оливковым маслом и запечь в духовке при температуре 220 градусов в течение 45 минут.
  2. Для жульена все продукты нарезать кубиками. Обжарить луковицу до золотистого цвета в оливковом масле, добавить чеснок и нарезанное кубиками филе, через 5 минут добавить грибы. Протушить.
  3. Через 5 минут всыпать в сковороду муку и влить сливки. Дать прокипеть курице с грибами при постоянном перемешивании до нужной густоты соуса. Посолить, поперчить свежемолотым перцем.
  4. Картофель разрезать вдоль и вытащить сердцевину и подсолить.
  5. Размять сердцевину картофеля вилкой и смешать с жульеном. Начинить половинки и посыпать сыром.
  6. Запечь в духовке при 200 градусах 10-15 минут.

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Картофельные лодочки с нутом

Картофельные лодочки с нутом
Картофельные лодочки с нутом / Фото: instagram.com/advisofi/

Ингредиенты (на 2 порции)

  • 2 шт. картофеля
  • 1,5 ст. л. масла сливочного
  • 1 шт. лук-шалот
  • 1 пучок шпината
  • 1/4 стакана сметаны
  • 60 г сыра филадельфия
  • 1 стакан нута
  • 1/4 стакана моцареллы
  • соль, перец

Способ приготовления

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  1. Выпекать картофель до готовности в течении 45-60 минут при 180 градусах. Разрезать картофель пополам, дать остыть в течении 5-10 минут.
  2. Обжарить нарезанный лук, добавить нарезанный шпинат и обжаривать в течении 2-3 минут. Вынуть из картофеля мякоть не повреждая кожуры.
  3. Смешать эту мякоть с сыром и сметаной, добавить горох, обжаренный лук со шпинатом, соль и перец.
  4. Вспрыснуть кожуру маслом и поставить в духовку на 5 минут, вынуть кожуру и наполнить начинкой, посыпать моцареллой.
  5. Отправить в духовку на 10-15 минут или пока сыр не расплавится.

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Картофельные лодочки с беконом

Картофельные лодочки с беконом
Картофельные лодочки с беконом

Ингредиенты

  • 4 шт. картофеля
  • 4 зуб. чеснока
  • 100 г сливочного масла
  • 2 ст. л. сметаны
  • 4 ломтика бекона или колбасы
  • 200 г твердого сыра
  • укроп, зеленый лук, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Картофель вымыть, обсушить. Натереть небольшим количеством растительного масла с солью. Поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 час.
  2. Через 40 минут после того, как картофель запекается в духовке, на лист фольги выложить очищенные зубчики чеснока, посолить, поперчить. Добавить немного сливочного масла и столовую ложку растительного масла. Завернуть в фольгу и отправить в духовку к картофелю.
  3. Ломтики бекона (или колбасы/ветчины) мелко нарезать, слегка обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
  4. Остывший картофель разрезать пополам и ложкой, стараясь не повредить кожуру, вынуть мякоть.
  5. Мякоть выложить в миску, добавить чеснок, сметану, немного растительного масла, рубленную зелень, обжаренный бекон (колбасу/ветчину), тертый сыр. Перемешать.
  6. Начинку выложить в лодочки, на каждую выложить по 2 кубика холодного сливочного масла, сверху посыпать тертым сыром.
  7. Запекать при 180 градусах до румяной корочки.

7 рецептов картофельных зраз для сытного обеда найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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