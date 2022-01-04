3 рецепта невероятного рождественского печенья

Каждое из них настолько классное, что есть большая вероятность – вам захочется, чтобы все это попало к вам на рождественский стол. Апельсиновое и полумесяцы – быстрое печенье, с ним легко.
Огромное рождественское, из-за большого количества ингредиентов, чуть дольше замешивать. Но каждое из них выпекается не дольше 20 минут.
Полумесяцы от bulka_s_kremom готовятся с добавлением миндальной муки.
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Огромное рождественское печенье по рецепту tochno__vkusno дополняется разноцветным шоколадным драже.
А автор рецепта апельсинового печенья ann_ladygina предлагает испечь еще и лимонное. Вместо апельсина, соответственно, нужно брать лимон в тех же пропорциях.
Если любите сочетание сладкого и солоноватого, то можно приготовить тягучее печенья с яблоками и соленой карамелью.
Апельсиновое рождественское печенье
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 1 яйцо;
- цедра 1 апельсина (без белой прослойки);
- 20 мл апельсинового сока;
- 80 г сахара;
- 60 г масла;
- щепотка соли;
- сахар, сахарная пудра дополнительно;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя.
Как приготовить:
- Все ингредиенты смешать с измельченной апельсиновой цедрой. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на 20 минут. Сформировать маленькие шарики, обвалять в сахаре, затем в сахарной пудре.
- Выложить на противень, печенье примет нужную форму само.
- Выпекать 18 минут при 180 градусах.
Огромное рождественское печенье
Ингредиенты:
- 2 ст. муки;
- по 2 ч. л. разрыхлителя, соды;
- 1,5 ч. л. крупной соли;
- 220 г сливочного масла, комнатной температуры
- по 1 ст. коричневого сахара, сахара;
- 2 ч. л. ванильного экстракта;
- 2 больших яйца + 2 желтка;
- 2 ст. смеси красного и зеленого шоколадного драже в глазури;
- 2 ст. овсяных хлопьев;
- 2 ст. крупно нарубленной соленой соломки;
- раздробленные мятные леденцы, белый шоколад – по вкусу.
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 175 градусов.
- Смешать муку, разрыхлитель, соду и соль. Отдельно смешать сливочное масло, коричневый сахар и сахар-песок, взбить миксером до легкой и пышной массы, около 3 минут.
- Вмешать ваниль, добавить по одному яйца и желтки, взбивая после каждого добавления. Всыпать мучную смесь и смешать на низкой скорости.
- Добавить шоколадное драже, овсяные хлопья, соломку, мятные леденцы и белый шоколад, перемешать ложкой. Набрать ложкой восемь порций теста, сформировать шарики и разложить их на расстоянии на 2 противнях.
- Прижать шарики ладонью, чтоб получились толстые диски.
- Выпекать, поменяв противни местами и поставив другой стороной в середине выпекания, пока печенье не станет по краям золотисто-коричневым и слегка не подрумянится в середине, 18-20 минут.
- Остудить на противнях в течение 1 минуты, затем переложить на решетку.
Печенье полумесяцы
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 70 г сахара;
- пакетик ванильного сахара;
- 100 г миндальной муки;
- 150 г мягкого сливочного масла;
- 2 желтка.
Для посыпки:
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- 1 ч. л. корицы.
Как приготовить:
- Муку просеять, сделать воронку, добавить остальные ингредиенты. Смешать с помощью насадки-крюка и потом руками довести до однородности.
- Сформировать несколько колбасок, завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
- Нарезать на порции и сформировать полумесяцы.
- Выпекать при 180 градусах около 15 минут.
- Горячие полумесяцы посыпать сахарной пудрой с корицей.
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