3 рецепта пирогов на сковороде – готовятся быстро, съедаются моментально

В чем удобство подобных пирогов или заливных пирогов, как их еще называют: вам не нужно контролировать температуру в духовке, проверять готовность выпечки и волноваться, что она не поднимется или осядет в конце.
Пироги на сковороде готовятся на ваших глазах, и вы контролируете весь процесс. Несладкие пироги подавайте отдельно или к первым блюдам.
Итак, капуста, колбаса или сосиски нужны для пирога от foodforyou_kids. Автор рецепта уверяет, что он обязательно понравится детям.
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В пирог с консервированным тунцом от dvi_zhenya можно добавить любую другую рыбу, для яблочного пирога от vmeste_vkusnenko нужны плотные яблоки и молоко.
Пирог с капустой и вареной колбасой
Ингредиенты:
- по 1 шт. лука, моркови;
- 300 г капусты;
- 100 г колбасы;
- 150 мл молока;
- 3 яйца;
- 2 ст. л. манки;
- 90 г твердого сыра;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле до прозрачности.
- Капусту нашинковать, добавить молоко, лук и морковь. Тушить 5-7 минут под крышкой на среднем огне.
- Капусту остудить, вмещать яйца, тертый сыр, нарезанную колбасу, соль, перец. Добавить манку. Тщательно перемешать.
- Готовить 15 минут на среднем огне. Перевернуть и готовить 7 минут.
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Пирог с тунцом
Ингредиенты для теста:
- 250 г сметаны;
- 2 яйца;
- 60 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Для начинки:
- 2 отварных яйца;
- 1 банка консервированного тунца или другой рыбы;
- 50 г сыра;
- 1 шт. лук;
- специи.
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты для теста.
- Для начинки лук нарезать, обжарить на растительном масле. Размять тунец вилкой, перемешать с луком. Добавить натертые на мелкой терке яйца и сыр. Все хорошо перемешать.
- Смазать сковороду маслом. Вылить половину теста, выложить начинку и закрыть оставшимся тестом.
- Жарить на медленном огне под крышкой с двух сторон. Переворачивать с помощью тарелки.
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Яблочный пирог
Ингредиенты:
- по 2 шт. яблоки, яйца;
- 100 г сахара;
- 125 мл молока;
- 70 мл растительного масла;
- 125 г муки;
- по пакетику разрыхлителя, ванильного сахара.
Как приготовить:
- Яйца перемешать с сахаром. Добавить молоко, растительное масло и перемешать.
- Добавить просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар, перемешать.
- Яблоки почистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками.
- Сковороду смазать маслом, немного присыпать сахаром, выложить яблоки и залить тестом.
- Готовить под крышкой на медленном огне 25-30 минут. Украсить сахарной пудрой.
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