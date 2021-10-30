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3 рецепта пирогов на сковороде – готовятся быстро, съедаются моментально

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 октября, 18:00
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Это два закусочных пирога, с капустой, колбасой и консервированным тунцом, и один десертный, который жарится вместе с яблоками. Готовить их можно на сливочном масле или растительном
Рецепты пирогов на сковороде
Рецепты пирогов на сковороде / Фото: Коллаж: Сегодня

В чем удобство подобных пирогов или заливных пирогов, как их еще называют: вам не нужно контролировать температуру в духовке, проверять готовность выпечки и волноваться, что она не поднимется или осядет в конце.

Пироги на сковороде готовятся на ваших глазах, и вы контролируете весь процесс. Несладкие пироги подавайте отдельно или к первым блюдам.

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Итак, капуста, колбаса или сосиски нужны для пирога от foodforyou_kids. Автор рецепта уверяет, что он обязательно понравится детям.

В пирог с консервированным тунцом от dvi_zhenya можно добавить любую другую рыбу, для яблочного пирога от vmeste_vkusnenko нужны плотные яблоки и молоко.

Пирог с капустой и вареной колбасой

Пирог с капустой и вареной колбасой
Пирог с капустой и вареной колбасой / Фото: instagram.com/foodforyou_kids/

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Ингредиенты:

  • по 1 шт. лука, моркови;
  • 300 г капусты;
  • 100 г колбасы;
  • 150 мл молока;
  • 3 яйца;
  • 2 ст. л. манки;
  • 90 г твердого сыра;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле до прозрачности.
  2. Капусту нашинковать, добавить молоко, лук и морковь. Тушить 5-7 минут под крышкой на среднем огне.
  3. Капусту остудить, вмещать яйца, тертый сыр, нарезанную колбасу, соль, перец. Добавить манку. Тщательно перемешать.
  4. Готовить 15 минут на среднем огне. Перевернуть и готовить 7 минут.

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Пирог с тунцом

Пирог с тунцом
Пирог с тунцом / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

Ингредиенты для теста:

  • 250 г сметаны;
  • 2 яйца;
  • 60 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 2 отварных яйца;
  • 1 банка консервированного тунца или другой рыбы;
  • 50 г сыра;
  • 1 шт. лук;
  • специи.

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты для теста.
  2. Для начинки лук нарезать, обжарить на растительном масле. Размять тунец вилкой, перемешать с луком. Добавить натертые на мелкой терке яйца и сыр. Все хорошо перемешать.
  3. Смазать сковороду маслом. Вылить половину теста, выложить начинку и закрыть оставшимся тестом.
  4. Жарить на медленном огне под крышкой с двух сторон. Переворачивать с помощью тарелки.


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Яблочный пирог

Яблочный пирог
Яблочный пирог / Фото: instagram.com/vmeste_vkusnenko/

Ингредиенты:

  • по 2 шт. яблоки, яйца;
  • 100 г сахара;
  • 125 мл молока;
  • 70 мл растительного масла;
  • 125 г муки;
  • по пакетику разрыхлителя, ванильного сахара.

Как приготовить:

  1. Яйца перемешать с сахаром. Добавить молоко, растительное масло и перемешать.
  2. Добавить просеянную муку, разрыхлитель и ванильный сахар, перемешать.
  3. Яблоки почистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками.
  4. Сковороду смазать маслом, немного присыпать сахаром, выложить яблоки и залить тестом.
  5. Готовить под крышкой на медленном огне 25-30 минут. Украсить сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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