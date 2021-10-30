3 рецепта пирогов на сковороде – готовятся быстро, съедаются моментально

Это два закусочных пирога, с капустой, колбасой и консервированным тунцом, и один десертный, который жарится вместе с яблоками. Готовить их можно на сливочном масле или растительном

Рецепты пирогов на сковороде / Фото: Коллаж: Сегодня

В чем удобство подобных пирогов или заливных пирогов, как их еще называют: вам не нужно контролировать температуру в духовке, проверять готовность выпечки и волноваться, что она не поднимется или осядет в конце.

Пироги на сковороде готовятся на ваших глазах, и вы контролируете весь процесс. Несладкие пироги подавайте отдельно или к первым блюдам.

Реклама

Итак, капуста, колбаса или сосиски нужны для пирога от foodforyou_kids. Автор рецепта уверяет, что он обязательно понравится детям.

В пирог с консервированным тунцом от dvi_zhenya можно добавить любую другую рыбу, для яблочного пирога от vmeste_vkusnenko нужны плотные яблоки и молоко.

Пирог с капустой и вареной колбасой

Пирог с капустой и вареной колбасой / Фото: instagram.com/foodforyou_kids/

Реклама

Ингредиенты:

по 1 шт. лука, моркови;

300 г капусты;

100 г колбасы;

150 мл молока;

3 яйца;

2 ст. л. манки;

90 г твердого сыра;

соль, перец.

Как приготовить:

Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке и обжарить на растительном масле до прозрачности. Капусту нашинковать, добавить молоко, лук и морковь. Тушить 5-7 минут под крышкой на среднем огне. Капусту остудить, вмещать яйца, тертый сыр, нарезанную колбасу, соль, перец. Добавить манку. Тщательно перемешать. Готовить 15 минут на среднем огне. Перевернуть и готовить 7 минут.

Реклама

Пирог с тунцом

Пирог с тунцом / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

Ингредиенты для теста:

250 г сметаны;

2 яйца;

60 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли.

Для начинки:

2 отварных яйца;

1 банка консервированного тунца или другой рыбы;

50 г сыра;

1 шт. лук;

специи.

Как приготовить:

Смешать все ингредиенты для теста. Для начинки лук нарезать, обжарить на растительном масле. Размять тунец вилкой, перемешать с луком. Добавить натертые на мелкой терке яйца и сыр. Все хорошо перемешать. Смазать сковороду маслом. Вылить половину теста, выложить начинку и закрыть оставшимся тестом. Жарить на медленном огне под крышкой с двух сторон. Переворачивать с помощью тарелки.





Читайте также: 10 пирогов с грибами для вкусных семейных ужинов

Яблочный пирог

Яблочный пирог / Фото: instagram.com/vmeste_vkusnenko/

Ингредиенты:

по 2 шт. яблоки, яйца;

100 г сахара;

125 мл молока;

70 мл растительного масла;

125 г муки;

по пакетику разрыхлителя, ванильного сахара.

Как приготовить: