3 рецепта пирогов со сливами, лучше которые сделают миндаль, творог и бананы

Главное – это плотные и не очень сочные сливы. Так они будут держать форму и не растекутся в процессе выпекания. Миндаль нужна только для подачи, заменить его могут грецкие орехи